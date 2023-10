Moreno duplica la partida de Sanidad en Andalucía en cinco años: supera los 14.200 M€, el 30% del total

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que el presupuesto destinado a la Sanidad en la comunidad prácticamente se ha duplicado desde que él llegó al Gobierno. En concreto, desde 2018, se ha incrementado en un 45%. "Y se han hecho muchas cosas", ha apuntado Moreno.

Juanma Moreno ha hecho este anuncio durante una visita la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla después de que este sábado se hayan producido movilizaciones en la comunidad convocadas por Marea Blanca, con una participación menor que en ocasiones anteriores.

"Por tanto, nunca nadie invirtió más que este Gobierno en sanidad y ahora lo que nos toca no solamente estirar al máximo esos recursos, sino también saber gastar mejor y ser más eficientes en la gestión", ha precisado el presidente.

[Moreno eleva el presupuesto andaluz un 5,5% y lo centra en gasto social, ayudas a empresas e infraestructuras]

En concreto, la partida crecerá un 3% hasta alcanzar los 14.246 millones de euros, un 30,5% del Presupuesto andaluz en total. Tras anunciar las cifras, Moreno ha sacado pecho respecto al servicio.

"No existe ningún sistema público de salud en España que alcance un presupuesto 14.246 millones para el año 2024 en la Consejería de Salud y Consumo", ha indicado Moreno. Por tanto, ha definido al sistema como el "más poderoso y con más inversión" en toda la red pública de España.

"Hay mucha crítica legítima"

Moreno ha hecho este anuncio un día antes de que el Consejo de Gobierno apruebe, este martes, el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2024, que ascenderá a 46.753 millones de euros.

[Andalucía incluirá en sus Presupuestos para 2024 más de 6.000 millones para apoyar al tejido productivo]

Aunque no se ha manifestado sobre las concentraciones del pasado sábado, ha subrayado que "hay mucha crítica legítima" sobre la situación de la sanidad y cree que existe "mucho margen de mejora" en este ámbito. No obstante, ha asegurado que "la voluntad de inversión no ha faltado".

Por último, ha recordado que "los recursos son limitados", ya sea vía por ingresos o por transferencias del Estado, y más en una comunidad "infrafinanciada" como Andalucía.

Sigue los temas que te interesan