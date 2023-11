Ley de amnistía e investidura de Pedro Sánchez, en directo

Yolanda anuncia que en cuanto se conforme Gobierno citará a los agentes sociales para avanzar en otra subida del SMI.

En su comparecencia en el Congreso señala que "a la ultraderecha no le importa la amnistía, le preocupa que haya un nuevo Gobierno progresista que subirá el SMI, ampliará derechos, reducirá la jornada laboral y defenderá los derechos LGTBI. Les preocupa no estar en el Gobierno, no tener el poder".