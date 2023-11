Borrell dice que los acuerdos de Sánchez con Junts y ERC le provocan "bastante preocupación"

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que fue ministro de Exteriores con Pedro Sánchez, ha dicho este lunes que los acuerdos políticos suscritos por el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y Junts para la investidura le generan "bastantes preocupaciones".

Borrell ha eludido pronunciarse en concreto sobre la Ley de Amnistía, cuyo borrador se acaba de conocer, pero ha dado a entender que está en contra. "Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso", ha señalado.

En su etapa previa a la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez, Borrell se destacó como azote de los separatistas catalanes y se dedicó a desmontar sus argumentos en favor de la independencia, en particular los de carácter económico. De hecho, llegó a publicar un libro que lleva por título Las cuentas y los cuentos de la independencia.

El ahora Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común ha alegado que no puede pronunciarse sobre la Ley de Amnistía porque todavía no conoce todos sus detalles y porque su papel institucional se lo impide, pero ha anunciado que sí piensa hablar a título personal en el futuro.

"Sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones, lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil, sobre el cual en su momento me expresaré", ha dicho Borrell al término de la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas.

"Es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española, lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión, y que en algún momento la expresaré, porque tengo pleno derecho a hacerlo, sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera", ha anunciado el ex ministro de Exteriores.

Por su parte, la Comisión de Ursula von der Leyen está a la espera de recibir información detallada sobre el proyecto de Ley de Amnistía para poder pronunciarse. Su portavoz, Eric Mamer, ha dicho este lunes que no es su papel hacer comentarios sobre las manifestaciones del fin de semana en España contra esta norma, que son un "derecho de los ciudadanos".

El portavoz ha explicado que el Ejecutivo comunitario ha recibidio múltiples quejas de ciudadanos particulares y asociaciones afectadas por la Ley de Amnistía y por eso el comisario de Justicia, Didier Reynders, escribió la semana pasada al Gobierno de Sánchez para pedirle aclaraciones. "Esperamos una respuesta a nuestra petición de información por parte de las autoridades españolas", ha señalado Mamer.

