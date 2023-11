El PP, sobre la amnistía: "Sánchez debería irse en un maletero por permitir esta humillación"

Habemus amnistía. Este lunes, al filo del mediodía, el PSOE ha difundido la proposición de ley que liquidará todos los delitos que cometieron los responsables del procés. El texto ha llegado a la sede del Partido Popular justo cuando comparecía ante la prensa el responsable de Organización, Miguel Tellado, que ha reaccionado con un duro paralelismo.

"Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir esta humillación del Estado de derecho, por permitir esta humillación de la separación de poderes, que es la esencia de cualquier democracia; creo que el que debería irse de este país en un maletero es el propio Pedro Sánchez", ha remarcado, en referencia a la fuga de Puigdemont tras declarar unilateralmente la independencia y hacer estallar la legalidad por los aires.

Con el eco de las 52 protestas que los populares promovieron ayer por toda España, "un antes y un después en la historia democrática", Tellado ha pedido a Pedro Sánchez que "recapacite". Que "escuche" el clamor de la calle y dé marcha atrás con su investidura, aceptando una vuelta a las urnas el 14 de enero para que los españoles hablen y decidan sobre "el futuro del país".

Exigimos a Pedro Sánchez que escuche a la calle y convoque elecciones.



Nada de lo que se está pactando se contemplaba en los programas electorales del PSOE. pic.twitter.com/vV0x6SOPRT — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2023

"No puede aspirar a seguir siendo presidente sin escuchar a los que ayer salieron para decir alto y claro no a la amnistía, no a la financiación insolidaria e injusta y no a las cesiones continuadas al independentismo", ha incidido.

Sobre las convocatorias de este domingo, Tellado, implicado en la logística, ha celebrado la afluencia masiva de ciudadanos y el carácter pacífico de las mismas, ya que se saldaron sin ningún altercado. Por otro lado, ha desmentido la radiografía que el PSOE hizo de los asistentes, a los que definió de "ultraderechistas". El PP defiende que las concentraciones fueron secundadas por votantes suyos, "personas que no votaron a nadie" y también electores socialistas.

Al hilo de los votantes socialdemócratas, el dirigente popular ha censurado: "Ninguno de los diputados socialistas podrán volver a mirar a los ojos a las personas que le dieron su confianza. Nadie votó al PSOE para pagar con su dinero los pufos de los independentistas, para amnistiar sus delitos o abrir la puerta un referéndum de autodeterminación".

Protestas al margen, Tellado también ha acusado a Sánchez de ignorar la opinión unánime de la "sociedad civil", que se ha posicionado "de forma clara, rotunda y contundente, en contra de los acuerdos". En los últimos días, ha recordado el vicesecretario popular, "entidades de todo tipo han manifestado su rechazo" a los pactos de Sánchez y han realizado "declaraciones demoledoras". Entre otras, "las organizaciones de jueces, conservadoras y progresistas; fiscales, abogados, asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos de la Policía Nacional".

Con el texto de la amnistía recién salido del horno, el PP se ha limitado a recordar que, hasta antes del 23-J, era el mismo Sánchez quien decía que "era ilegal e inconstitucional". Una tesis que, en la actualidad, "ha conseguido poner de acuerdo" hasta a "Aznar y Felipe".

