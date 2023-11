El PP descarta romper con Coalición Canaria pese a firmar un acuerdo de legislatura con Sánchez

El Partido Popular no romperá con Coalición Canaria, partido con el que gobierna el archipiélago, pese al pacto de legislatura que ha cerrado este viernes con Pedro Sánchez. Según el texto de ese acuerdo, el Gobierno se compromete a ejecutar "la totalidad" de las inversiones pactadas en la denominada "agenda canaria".

El acuerdo ha contrariado a los populares, y aunque Cuca Gamarra ha dicho que "esto no tiene que aceptar a la gobernabilidad de Canarias", no ha ocultado su malestar.

La secretaria general del PP ha recordado que, tras la investidura, "está el compromiso de la amnistía y asumir que España no tiene una democracia". También ha recordado que todo el que apoye la investidura "está participando del blanqueamiento" de los acuerdos de Sánchez con los independentistas.

[El PSOE cierra un acuerdo de legislatura con CC a cambio de inversiones y la agenda canaria]

La decisión de Coalición Canaria deja solo al PP, Vox y UPN en el rechazo a la investidura de Sánchez.

Por su parte, Manuel Domínguez, líder de los populares canarios y vicepresidente del Gobierno autonómico, ha manifestado sobre el sí de Coalición Canaria a la investidura, que será este partido "quien tenga que explicar a sus militantes y votantes esa decisión".

En un mensaje en las redes sociales, Domínguez ha señalado que "el pacto entre PP y CC en nuestra tierra no sufre ningún tipo de perjuicio", pero ha mostrado sus dudas a que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con quienes son sus socios en las Islas: "Pedro Sánchez ya ha demostrado que no tiene palabra, que no se puede confiar en él, por lo que creo que aquello a lo que se ha comprometido con las islas en ese acuerdo no lo va a cumplir".

Apoyo a los Presupuestos

Desde CC se ha querido subrayar que el texto firmado con los socialistas "no vincula" a su formación en el apoyo a ningún texto legislativo relativo a la amnistía. Ahora bien,

además del apoyo a la investidura, prevé "aprobar", llegado el caso, los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026, así como, todas las leyes vinculadas con la aprobación de hitos comprometidas con la UE en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los nacionalistas canarios también han dado su palabra de "negociar y aprobar todos los Reales Decretos-leyes que, por razones de urgente necesidad" impulse el Gobierno.

Coalición Canaria había descartado públicamente votar a Sánchez si formaba tándem con Yolanda Díaz: "Vetamos a Sumar igual que a Vox". En unas manifestaciones a este periódico, la única diputada nacional de la formación, Cristina Valido, afirmó a primeros de octubre que no alcanzarían un acuerdo de legislatura con el PSOE ni con el PP si en el Gobierno participaba "la extrema derecha o la extrema izquierda".

En la firma del acuerdo entre PSOE y CC de este viernes estuvieron presentes la propia Valido y el secretario de Organización de su partido, David Toledo, junto a la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro.

