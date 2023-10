Coalición Canaria descarta votar a Sánchez si va con Yolanda Díaz: "Vetamos a Sumar igual que a Vox"

"No sé cómo pueden decir eso si no hemos hablado desde antes de la constitución de la Mesa del Congreso, ni una llamada nos han hecho". En Coalición Canaria no salían de su asombro cuando, el pasado miércoles, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, daba por "seguro" que los nacionalistas de las islas apoyarían la eventual investidura de Pedro Sánchez.

Y recuerdan que, de momento, es imposible. Porque "el veto a Sumar sigue vigente", según ha confirmado la dirección de la formación a este diario. Del mismo modo que vetaban a Vox, por "extremista", y que sólo comprometieron su voto a Alberto Núñez Feijóo cuando el candidato del PP les certificó que Santiago Abascal había renunciado a tener ministerios en el Gobierno popular, el Consejo Político Nacional de CC votará no a un Ejecutivo de "coalición progresista" en el que esté Sumar. El voto de la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, puede ser clave para que haya Gobierno, en el más que probable caso de que el Rey proponga a Sánchez como candidato, tras la investidura fallida de Feijóo. Un sí a Sánchez podría abaratar el precio de Carles Puigdemont, quien desde Waterloo (Bélgica) maneja los hilos de la negociación de los siete escaños de Junts. [Valido (CC): "Estamos dispuestos a hablar con Sánchez si la investidura de Feijóo no prospera"] Así ocurriría en el caso de que, después de votar a favor del líder del PP, los nacionalistas canarios decidiesen sumarse a la "mayoría progresista": la suma sería, entonces, 172 a 171, y los siete votos favorables de Junts ya no serían imprescindibles para Sánchez: le bastaría con su abstención. Las condiciones de los canarios para que ocurra eso son meridianas, tal como ha podido corroborar EL ESPAÑOL: lo primero, la "agenda canaria"; lo segundo, "que nos paguen lo que nos deben"; lo tercero, saber cuál es el programa de ese posible Gobierno que le pide el voto; y lo cuarto, que en él no haya ministros "populistas, polarizadores y extremistas". Respecto al primer punto, las fuentes de CC entienden que sería sencillo arrancar del PSOE el mismo compromiso que firmó el candidato del PP con Fernando Clavijo. El punto dos es la supuesta "deuda histórica" que todas las Comunidades Autónomas dicen sufrir por parte del Estado. Y el tres, significa que en CC no tienen "ninguna gana de tragar" con la amnistía: "Es falso que vayamos a consultar a las bases, como ha publicado El País, ¡pero si no sabemos nada de lo que está negociando el PSOE porque no les interesamos!". Alberto Núñez Feijóo ofrece una rueda de prensa junto a Fernando Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife. David Mudarra El presidente autonómico es, a la vez, líder de la formación nacionalista. Y aunque comanda el Ejecutivo autonómico gracias a una coalición con los populares canarios tras las elecciones del 28-M (ambas formaciones quedaron segunda y tercera, por detrás del PSOE del expresidente Ángel Víctor Torres), desde el principio le dejó claro a Feijóo que en la política nacional mantendrían su independencia. Cambio de pantalla Es cierto que el panorama ha cambiado en la última semana, después de que Junts y Esquerra aprobasen una propuesta de resolución conjunta en el Parlament. Por primera vez en mucho tiempo, las dos formaciones separatistas catalanas se pusieron de acuerdo. Primero, en que la vía de la "negociación con el Estado" es válida, algo que rechazaba de plano Puigdemont hasta el 23-J. Y segundo, en reclamar un "referéndum de autodeterminación" al PSOE como precio definitivo para la investidura de Sánchez. Pero ocurre que la redacción del texto es lo suficientemente ambigua como para que uno de los dos se pueda desmarcar. Para aceptar algo menos (¿Esquerra?), o para hacerse el duro (¿Junts?)... y en ese cambio de pantalla, Coalición Canaria vuelve al centro del escenario. ...y el PSOE sufrirá para cumplir con su cuarta exigencia: que Sumar no esté en el Gobierno de España. Porque, aunque las preguntas a Cristina Valido, estos días, versaban sobre las afirmaciones de Montero o su disposición a aceptar la amnistía, la clave está en "el veto a los extremismos", que se mantiene firme en los nacionalistas canarios. El PSOE, "chulesco" Las fuentes consultadas en la dirección de CC se remiten "la textualidad" de lo expresado por su diputada en sendas entrevistas con Antena 3 y la Ser el pasado 31 de julio. Entonces, Valido dijo que su partido no alcanzará un acuerdo de legislatura con el PSOE ni con el PP si en el Gobierno participa "la extrema derecha o la extrema izquierda". Aunque admitió que con "la ultraderecha" CC mantiene una "distancia mucho mayor", remarcó la maleabilidad de sus posiciones políticas, ni conservadoras ni socialistas, sino nacionalistas canarias. "No tenemos una idea prefigurada", advirtió antes de haber sido contactada ni por Feijóo ni por Sánchez, pero sí estableció como línea roja que "determinados posicionamientos de los extremos no son buenos en ningún caso" y que Coalición Canaria se mueve "en la centralidad y el equilibrio". A día de hoy, lejos de la seguridad con la que se expresó la ministra de Hacienda, el PSOE no ha hecho ningún movimiento para sondear a CC. Y las fuentes consultadas recuerdan "el estilo chulesco" de los socialistas en los días previos a la constitución de la Mesa del Congreso. "Nos convocaron el 15 de agosto, de la mañana a la tarde... a falta de menos de dos días", detalla otra fuente. "Nos mintieron a la cara, y poco menos que nos dijeron que más nos valía apoyarles, porque todo estaba hecho y, si no, tomarían nota para cuando Sánchez gobernara". La dirección de Coalición Canaria, en todo caso, no tiene ningún interés especial en ser convocada por el PSOE. "Son ellos los que deben asumir nuestras condiciones y, después, veremos qué decidimos", expresa este miembro del Consejo Político Nacional. "Si Sánchez cede la amnistía, no nos necesitará para ser presidente, a lo mejor sí para blanquear su pacto con los separatistas. Pero es seguro que luego, para gobernar, sí que le hará falta nuestro voto... el PNV y Bildu, o Junts y ERC se pelearán". Sigue los temas que te interesan Coalición Canaria Congreso de los Diputados Investidura Pedro Sánchez PSOE Sumar VOX Yolanda Díaz