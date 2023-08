Valido (CC): "Estamos dispuestos a hablar con Sánchez si la investidura de Feijóo no prospera"

Casi todo el mundo interesado en la política conoce a Ana Oramas, pero pocos conocen a Cristina Valido (Las Palmas de Gran Canaria, 1969). Aún. Ella es la nueva Oramas, su heredera, la titular del escaño que ocupa Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Y aunque los nacionalistas canarios sólo han conseguido un diputado, el resultado tan apretado que ha dejado el 23-J hace que ese voto se revalorice.

Ahí va un ejemplo: un sí de Coalición Canaria a la hipotética investidura de Pedro Sánchez abarata el precio de Junts. El partido de Carles Puigdemont ya no tendría que apoyar expresamente al candidato del PSOE y valdría con su abstención. Eso, en política, no es poco.

Pero, de momento, Sánchez no tiene el sí de los canarios. Coalición Canaria y PP firmaron el pasado martes la llamada 'agenda canaria' con la que Alberto Núñez Feijóo ha conseguido amarrar su apoyo para el debate de investidura que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, insiste Valido en conversación con EL ESPAÑOL, el mundo no es dicotómico, no todo va de blanco o negro, y si el candidato del PP no consigue ser investido no tienen problema en hablar con los socialistas para ver si su candidato corre mejor suerte.

De hecho, hay algunos puntos del discurso de los nacionalistas canarios por los que no costaría entenderse con el PSOE. Por ejemplo, su línea roja a todo lo que tenga que ver con Vox, principalmente por su crítica al Estado de las autonomías. Pero, también, porque no ven problema ninguno en que la amnistía a los condenados y encausados por el procés esté encima de la mesa: "Cada pueblo tiene derecho a reclamar lo que considere", asegura.

Cristina Valido es nueva en el Congreso desde esta Legislatura, ha entrado en sustitución de Ana Oramas. Fran Pallero

Esta semana han firmado un acuerdo con el PP al que llaman la 'agenda canaria'. La primera pregunta: explíquele a alguien de Soria qué es esa 'agenda canaria'.

Se recogen las solicitudes y demandas que tiene Canarias para enfrentar su futuro y presente. Tenemos problemas serios, económicos, derivados del incumplimiento de algunas de nuestras normas singulares. Por ejemplo, para que los canarios tengan una cesta de la compa que le cueste lo mismo que a una familia de Andalucía o Castilla-La Mancha, el transporte desde la Península a Canarias tiene que estar bonificado. Esto no está ocurriendo. Los contenedores que trasladan la mercancía han pasado de costar 1.000 y pico a costar 3.000 euros y eso lo estamos pagando los canarios en la caja.

Otro ejemplo: la gestión de los aeropuertos. Tenemos reconocido el derecho a la cogestión y estamos viendo como se privatizan a pedacitos, a empresas que son más baratas. No nos podemos permitir eso porque, si pasa algo, podemos tener un problema serio y nosotros no cogemos los aviones sólo para ir de vacaciones. Lo hacemos por trabajo, para ir al médico, para estudiar en las universidades… No podemos permitir que los aeropuertos estén en manos de empresas cuyo único mérito es que son las más baratas. Hay muchos ejemplos más, esos sólo son dos.

Parecen razonables. ¿Fue fácil llegar a un acuerdo con el PP?

Bueno, el PP tenía nuestro documento desde hacía una semana, igual que el PSOE. El PP, desde el principio, mostró su voluntad y nosotros exigimos una firma pública. Por parte del PSOE el único ofrecimiento que recibimos fue, la noche antes de la votación de la Mesa, un apartado en el que se hace alusión a la gratuidad del transporte por carretera, a nuestras guaguas. Era una sola de más de 50 solicitudes de nuestra agenda y no nos pareció suficiente. Pero también influyó que la dirección del partido entendió que había un gesto previo que había que hacer, que era la transferencia de todas las cantidades que pactamos para apoyar los Presupuestos de 2023 y que no han llegado. Son más de 200 millones de euros. Con esa deuda, difícilmente podíamos aceptar una propuesta de mínimos como la que se nos hacía.

¿Sintieron desdén con la oferta de mínimos por parte del PSOE?

En la primera reunión que tuvimos se nos trasladó que no se estaba ofreciendo nada a nadie, que para la Mesa no se estaba negociando nada y que luego se negociaría la investidura. Nosotros salimos decepcionados de aquella reunión, esperábamos mucho más. Luego nos dimos cuenta de que no se nos había dicho la verdad. Porque en las conversaciones que tenemos con otros partidos nacionalistas vimos que sí se estaban negociando cosas muy importantes. No se decían, no se contaban, pero se estaban negociando. Y eran cosas de una dificultad muy superior a lo que nosotros pedíamos.

Ahí se vio al ministro José Manuel Albares pidiendo a la Unión Europea que el catalán, el gallego y el euskera se hagan lenguas oficiales en Europa.

Eso es. Se estaban negociando cuestiones mucho más complicadas. Nos sorprendió. Bueno, entendimos que hay unos socios preferentes que tienen un número de escaños superiores al nuestro y no valoraron en ese momento que podemos ser vitales en el futuro. Así que veremos qué pasa en el futuro, porque nadie tiene la mayoría. Ambos bloques tienen que negociar y saber sumar escaños. Nuestro voto en leyes o Presupuestos va a ser clave.

"Para confiar en el PSOE necesitamos que el Gobierno nos pague los 200 millones de euros que debe a Canarias"

El Gobierno de Coalición Canaria en Canarias se sostiene, tras llegar a él el 28-M, gracias al PP. ¿Eso no les ata de alguna forma al bloque de Alberto Núñez Feijóo?

Nosotros teníamos el sí al documento de la 'agenda canaria' y estábamos acudiendo también a la llamada del PSOE. El PP jamás puso ningún problema, entendían que era nuestro derecho. De hecho, nosotros decimos con claridad que si la investidura de Feijóo no prospera y Sánchez acude a su investidura y necesita nuestro voto, estaríamos dispuestos a hablar con el PSOE. Porque entendemos que tenemos que actuar con responsabilidad y sentido de Estado y, si podemos evitar un bloque que nadie quiere y una repetición electoral que la ciudadanía no quiere, haremos todos los esfuerzos.

Esto, la gente no lo ha entendido. Creen que uno tiene que estar en el blanco o en el negro y que hay que elegir una de las posiciones. Nosotros en Canarias hemos gobernado con el PSOE y con el PP. Nuestra única obligación es conseguir respuestas a los problemas que tienen los canarios.

Valido recibe a EL ESPAÑOL en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife. Fran Pallero

Visto que falta por transferir esos 200 millones pactados para los Presupuestos y que, en el anterior acercamiento, obtuvieron una propuesta de mínimos… ¿Cree que va a haber muchos más avances en las negociaciones con Pedro Sánchez?

A fecha de hoy, no lo creemos. Por las manifestaciones del secretario general del PSOE en Canarias. Dijo que cualquier posibilidad de negociar con nosotros está rota. No creemos que vaya a llegar el momento en el que se pueda cumplir todo lo que pedimos para contar con nuestro voto. Pero son ellos los que lo dicen, no nosotros. Nosotros somos muy transparentes y siempre vamos a hablar a ver si se resuelven los problemas de los canarios. Si está rota la negociación es un problema que les afecta más a ellos que nosotros, porque seremos necesarios en muchas ocasiones. Tendrán que hablar.

¿Se fían ustedes del PSOE? Hay muchos partidos, como Junts, que no confían. Y viendo que aún no se ha transferido lo pactado por los Presupuestos…

Nosotros necesitamos, para poder negociar, que se pague lo que se nos debe. Eso haría que recuperaremos la confianza. Ahora, los niveles de confianza están bajo mínimos. Haría falta ese gesto para que la organización, nuestras bases, nuestros electores pudieran entender que la agenda canaria se va a cumplir.

¿Si Feijóo logra ser investido, esos 200 millones pactados con el PSOE se habrían perdido o hay contrapesos en el acuerdo con el PP?

En nuestra 'agenda canaria' hay algunas de esas cuestiones incluidas. Por ejemplo, la financiación de la reconstrucción de La Palma tras el volcán. Tiene que suponer unos 100 millones de euros anuales, porque con menos no se puede reconstruir una catástrofe así. Incorporamos dinero también para el refuerzo a la salud mental de todos los afectados. Ahora tenemos un escenario con el incendio de Tenerife en el que van a ser necesarios acuerdos especiales para evitar la erosión de nuestro monte.

"El PP sabe que no contará con nuestro voto si se alinea con Vox"

Tenemos también dentro del acuerdo una mayor inversión para investigación en nuestras universidades y la financiación autonómica, que es clave, debe revisarse. Hace más de una década se cerró una cifra que no responde a las necesidades del área, menos en una situación de inflación como la que estamos viviendo. Hay que entender que nosotros tenemos que multiplicar por siete los servicios. Por ejemplo, no nos vale que haya grandes hospitales sólo en las capitales de provincia, necesitamos uno en cada isla.

Esta semana se reunió con el Rey, ¿cómo le vio? ¿Estaba preocupado por la situación del país?

Fui de las primeras, sólo había ido antes Unión del Pueblo Navarro. Pero no puedo, ni debo, ni quiero contar las cosas que hablé con el Rey. Más allá de las valoraciones, mucho tiempo lo pasamos hablando de la situación de Tenerife y del incendio, que aquel día era especialmente grave. El Rey me trasladó su preocupación y me hizo conocer que estaba al tanto de los detalles de lo que estaba ocurriendo. Luego me preguntó cuál iba a ser nuestra posición en un caso u otro, pero se queda en la confidencialidad que exige el momento.

¿Cree que si partidos como Junts, ERC o Bildu hubieran ido a las consultas y hubieran trasladado sus posiciones al monarca, este habría tomado la misma decisión de trasladar el encargo a Alberto Núñez Feijóo?

No lo podemos saber porque no podemos saber qué le habrían dicho al Rey. A fecha de hoy, lo que solicitan no está garantizado, así que probablemente no hubieran trasladado su voto a nadie. Pero nunca lo sabremos.

Uno de los argumentos de Feijóo para intentar ser investido es que el PP es el partido más votado del 23-J. ¿Ustedes apoyan ese argumento? Ustedes gobiernan en Canarias y no fueron la lista más votada, lo fue el PSOE.

El de que el PP es la lista más votada es el único dato cierto que te puede ayudar a tomar una decisión cuando ninguno de los dos partidos ha garantizado tener los escaños suficientes. Estamos en una monarquía parlamentaria y depende de los que suman en el parlamento para poder gobernar, nadie puede cuestionar que gobierne alguien que no sea el más votado. Pero entiendo perfectamente que, en un escenario en el que ninguno de los dos candidatos que se presentan tiene los avales para ser investido, el único dato cierto es ese. Creo que no hay que meter al Rey en más líos. Si se quiere cambiar el sistema, que se cambie la Constitución, porque el Rey está haciendo lo que mandata la Constitución. No podemos trasladarle nuestra bronca política a una decisión complejísima.

En caso de una investidura de Sánchez, qué pesaría más: Conseguir sí o sí la 'agenda canaria' y los 200 millones o abaratar el precio de Junts. A fin de cuentas, si ustedes apoyan a Sánchez, el partido de Carles Puigdemont no tiene que votar que sí y valdría con su abstención.

Lo veremos cuando llegue el momento. El planteamiento ahora mismo es el de, primero, pagar la deuda para poder hablar luego de 'agenda canaria'. El resto de situaciones que se puedan dar, pues el partido tendrá que decidir como lo hacemos siempre. Veremos cuando llegue el momento y si efectivamente somos necesarios y si el PSOE está dispuesto a los que pedimos nosotros o, como dice el PSOE canario, no van a hablar con nosotros.

Valido firmó esta semana la llamada 'agenda canaria' con el PP, que amarra el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Fran Pallero

¿Qué postura mantiene Coalición Canaria sobre la petición de amnistía por el procés y el referéndum?

Nosotros respetamos la demanda de autogobierno que pueda tener cada territorio. Es verdad que no somos independentistas ni tenemos esos planteamientos. Somos un partido nacionalista integrado en un Estado plurinacional. Y en ese marco tenemos muchísimo recorrido de autogobierno. Pero no vamos a discutir ni a negar el derecho que tienen otros territorios a exigir aquello a lo que creen que tienen derecho. Vamos a ser muy respetuosos con todos los partidos nacionalistas.

Como la legislatura, de haberla, va a ser muy ajustada, van a tener que situarse a veces en el bloque del PSOE, donde están Bildu, ERC, Sumar… ¿Cómo se lleva con esos compañeros de viaje? Su antecesora, Ana Oramas, chocó mucho con algunos de ellos.

La política de los extremos no va a contar con nosotros en la legislatura. Eso no implica que, en ocasiones, haya planteamientos beneficiosos para el interés general. La legislatura anterior apoyamos la subida de las pensiones y del SMI. Ahí no miramos color ni siglas del proponente, sino que entendemos que son importantes, que son buenas. Nuestros votantes no entenderían otra cosa.

Que no vamos a movernos con extremos lo demostramos al firmar, en nuestra 'agenda canaria', que no aceptamos ni un solo retroceso en materia de lucha contra la violencia de género o de defensa del colectivo LGTBI. Y empezamos a hablar con el PP cuando hubo la posibilidad de un Gobierno en minoría, sin Vox. No íbamos a formar parte de pactos de gobierno donde estuvieran partidos como ese.

Pero de manera efectiva están ustedes en el mismo bloque que Vox, un partido que no cree en las autonomías.

Tenemos un acuerdo con el PP, no con Vox, con el PP. Y el PP plantea un Gobierno de minoría. Si en algún momento se plantea una votación con algún aspecto vinculado a lo que ya hemos dicho, a la ultraderecha, no vamos a apoyarlo. El PP sabe que no contará con nuestro voto. El PP sabe que es innegociable. Nos comprometimos y es el camino que vamos a seguir.

"El PSOE no ha valorado que podemos ser vitales en el futuro para sacar adelante cualquier ley"

Hay una línea roja, pero parece que a plazos… En el Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas) entregaron ustedes a Vox la Policía Local, Protección Civil y Tráfico. Parece que la relación con Vox no es tan mala en algunos sitios.

Bueno… si no me fallan las cuentas, hay al menos seis ayuntamientos en los que el PSOE gobierna con Vox. Los ayuntamientos tienen circunstancias propias y hay momentos en los que la gobernabilidad depende de incorporar algún voto para tener la mayoría. Lo que no puedes hacer es mantener un municipio en la ingobernabilidad porque hay grupos que te están bloqueando.

Por no terminar sin hablar del incendio en Tenerife, el lunes pasado Pedro Sánchez dijo que el Consejo de Ministros iba a declarar zona catastrófica. Pero pasó lo mismo con el volcán de La Palma y usted ha criticado en esta entrevista que aún faltan inversiones por hacer. ¿Qué le ha enseñado el volcán que haya que aplicar al incendio?

Hay que esperar a que se apague definitivamente para hacer balance, aunque estoy segura de que las administraciones canarias están trabajando para desarrollar una estrategia de recuperación y un documento de inversión para la recuperación que será planteado ante el Estado. Hemos tenido aquí al presidente, al señor Grande-Marlaska y a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Bueno, han pasado varios miembros del Gobierno comprometiéndose con esta inversión, por lo que entiendo que cuando llegue el documento de inversión no habrá que discutir mucho y se podrá contar con los fondos necesarios.

Espero que no tengamos que estar peleando, como llevamos haciéndolo este año para que se transfieran los 100 millones asignados en los Presupuestos para la reconstrucción de La Palma. Y esos 100 millones no son los primeros que vamos a pedir, porque La Palma no se recupera con 100 millones en 2023, se necesita dinero para los próximos 10 años como mínimo.

La última pregunta, el "más uno": ¿Cómo es entrar en el Congreso de los Diputados por primera vez para sustituir a Ana Oramas, alguien que se hacía notar bastante?

Ana lleva 15 años haciendo una política brillante. Se ha hecho una figura nacional y llegar ahora yo por primera vez… pues es difícil, porque tienes el techo muy alto. Pero me ha ayudado y está muy pendiente de todo lo que ocurre. Está ya más cerca de su familia y de su gente después de 15 años en Madrid. Pero seguimos hablando casi a diario de los temas que ocurren. Es difícil, el listón está alto, pero todos los ciclos tienen unas personas concretas. Es ley de vida, vamos cambiando. Ahora me toca a mí, en el futuro le tocará a otro. Trataremos siempre de mantener esa presencia, esos minutos para Canarias y lo que esta tierra necesita, ponerla en el centro de la política de Estado y abordar los asuntos canarios donde se debaten las políticas de Estado. Igual que ella lo ha hecho, espero seguir haciéndolo yo.

Desde Coalición Canaria se muestran dispuestos a negociar con el PSOE una posible investidura de Sánchez si fracasa la de Feijóo. Fran Pallero

Sigue los temas que te interesan