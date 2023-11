Bolaños defiende el pacto con Junts: "No va de que Sánchez sea presidente, sino de mejorar España"

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha reiterado que los acuerdos del PSOE para la investidura de Sánchez aseguran una "legislatura". "Esto no va de que Sánchez sea investido presidente, sino de que haya un Gobierno de cuatro años, seguir poniendo propuestas sobre la mesa para que nuestro país siga mejorando", ha defendido el día después de que el PSOE llegara a un acuerdo con Junts, liderado por el expresident fugado de la justicia Carles Puigdemont.

"El resultado electoral era un Parlamento muy fragmentado, para algunos un 'resultado diabólico', pero vamos a tratar de resolver toda la tensión territorial con Cataluña y vamos a seguir haciendo política", ha afirmado el ministro en funciones. "Los españoles no dieron ninguna mayoría a ningún partido" el 23-J y dijeron que lo que querían es que los partidos "se entiendan y dialoguen", ha asegurado en los micrófonos de la Cadena Ser.

El ministro ha celebrado el acuerdo con Junts porque pese a "seguir teniendo profundas discrepancias, todos los actores que en aquel momento estuvieron en una situación de ruptura con el orden constitucional" ahora "están dialogando dentro de las instituciones", lo cual hace que "nuestro Estado de derecho sea más fuerte".

"Nosotros no podemos perdirle a los independentistas dejar el independentismo, como no podemos pedirle al PP deja de ser derechas", ha argumentado. El ministro cree que "no hay nada más cobarde que estar encerrado en tu propia posición, y por contra no hay nada más valiente que sentarte con el que piensa diferente".

Pese al acuerdo con la formación independentista liderada por Puigdemont, Bolaños ha admitido que existe "desconfianza" entre ambas partes. "Seguramente ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos", ha afirmado al ser preguntado por si se fían del uno y el otro.

"Hay una situación de partida de desconfianza y posiciones muy distintas. Después de muchas horas buscando acuerdos, hay más confianza, pero seguimos siendo partidos muy distintos y distantes, y es normal que así sea", ha aseverado.

Bolaños ha resumido que "el acuerdo es dialogar" e "intentar entenderse". "El acuerdo es que tenemos posiciones muy distintas y distantes, pero que hagamos el mayor esfuerzo para entedernos", ha explicado.

El dirigente del PSOE ha afirmado que tienen la "garantía" en los acuerdos, "y en particular con ERC y Junts", de "tener una legislatura de cuatro años". "Necesitamos una legislatura que sea larga. Hemos quedado en seguir hablando, aprobar leyes, presupuestos... y el compromiso que tenemos con todos los partidos es de un Gobierno de cuatro años", ha explicado.

"Que haya un presidente y un Gobierno significa que se pueda seguir actualizando las pensiones, subir el salario mínimo, subir el permiso de paternidad. Y para eso hemos hablado con todos los grupos parlamentarios", ha alegado Bolaños. La otra opción era "el dúo PP-Vox, que iban de la mano, y España dijo no a ese retroceso".

Amnistía y 'Lawfare'

Bolaños ha anunciado que la ley de amnistía "está pactada, pero ele falta algún detalle técnico que se resolverá pronto y se presentará al Congreso para su tramitación".

Sobre si incluirá a la presidenta de Junts, Laura Borrás, expresidenta del Parlamento de Cataluña y condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, el ministro ha explicado que "la ley no está hecha para beneficiar o no beneficiar a ninguna persona, tienen que ser causas relacionadas con la causa soberanista". "Eso lo decidirá un juez y ahí no tenemos nada que decir", ha añadido.

Sobre las comisiones de investigación que se crearán en el Congreso para investigar si hubo lawfare por parte de los jueces, según indica el acuerdo con Junts, Bolaños ha dejado claro que el PSOE cree "en la independencia judicial y el Estado de derecho" y que, en realidad, el pacto no contempla crear comisiones para detectar casos de lawfare entre los jueces.

