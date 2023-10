La ministra Belarra confía en que Leonor no sea reina: "Vamos a trabajar para que eso nunca pase"

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha mostrado este martes su rechazo a la Monarquía durante la jura de la Constitución de la princesa Leonor, a la que no ha asistido. Entrevistada por Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, la secretaria general de Podemos ha atacado un acto protocolario que, dice, busca mandar el mensaje de que la hija de Felipe VI acabará siendo reina. "Pero nosotros vamos a trabajar para que eso nunca pase", ha señalado.

Belarra ha sido, junto a Irene Montero, una de los 54 diputados socios de la investidura que han rehusado asistir a la jura, pero no se ha quedado callada. Tanto en las entrevistas como a través de sus redes sociales, la líder de Podemos asegura que "es importante mandar un mensaje muy contundente: en el Gobierno de España hay una fuerza política republicana que quiere que la jefatura del Estado se elija democráticamente".

Además, y haciendo referencia al discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha criticado que la Corona esté intentando hacerse un "lavado de cara feminista" de para parecer más amable. Y es que la Monarquía, ha recalcado, "es la institución más antidemocrática", ya que se ostenta el poder y la representación del país "por un hecho genético".

"No hay hada más antagónico a la Monarquía que el feminismo o la democracia", ha asegurado Belarra. En la misma línea se ha manifestado Irene Montero, quien ha criticado "el principio hereditario propio de la institución monárquica" por ser "sobre todo incompatible con la democracia; como la corrupción".

Las ministras moradas han sido dos de los notables ausentes (54 de ellos, diputados) que han rehusado asistir al acto en el Congreso. En el caso de Podemos, la propia formación no deja de dar pistas de cómo podrán torpedear la legislatura desde dentro. Así, como ya adelantó EL ESPAÑOL, los morados tienen claro que votarán a favor de la investidura de Sánchez pero, eso sí, no garantizarán ningún apoyo más si el PSOE no negocia con ellos de tú a tú. Gestos como el de este martes son una prueba de ello.

Cabe señalar que el acto de jura de la Constitución de la princesa no es un evento organizado por Casa Real, sino una muestra de cómo la Corona (y, por tanto, la jefatura del Estado) se somete a la voluntad popular en el Congreso. Por eso se realiza allí en presencia de sus señorías y no en la Zarzuela.

