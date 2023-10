Sólo 3 de los 57 diputados con los que cuenta Sánchez para ser investido estarán en la jura de Leonor

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la portavoz de Sumar, Marta Lois, y la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil. De los 57 diputados no socialistas que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía, sólo ellas tres acudirán a la jura de la princesa Leonor en el Congreso ante el boicot del resto de los socios. También lo hará el ministro de Universidades, Joan Subirats, que pertenece a los comunes pero no tiene acta de diputado.

El pasado sábado, según varios miembros del Comité Federal del PSOE, Sánchez se sinceró ante su Ejecutiva con que "hay que hacer de la necesidad virtud", en referencia a la amnistía, y que esta era "una condición para que pueda haber un Gobierno de progreso". Entonces, recalcan, el argumento fue que "hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar la investidura".

El número hace alusión a la alianza formada por el PSOE y los parlamentarios de Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6) y PNV (5), pero deja fuera al diputado del BNG (el número 57) que también votará a favor a pesar de no ser necesario en la cuenta. De todos ellos, sólo las tres diputadas de Sumar asistirán a la jura de la princesa, que se realiza precisamente una semana después de firmar el pacto de coalición con el PSOE.

Así lo confirman a este periódico fuentes parlamentarias de la coalición de Yolanda Díaz, quien dio plena libertad en el grupo para asistir al acto. La carta blanca de la vicepresidenta, no obstante, venía con trampa, dado que no existen reglas internas para obligar a la asistencia y, además, tanto los diputados de Podemos (5) como de los comunes (7) ya habían indicado que no aparecerían.

Entre estas cuentas se incluyen también algunos de los cargos institucionales, como son las ministras Ione Belarra e Irene Montero, el ministro Alberto Garzón (IU), el secretario del grupo, Txema Guijarro, o el secretario de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello. Según aclaran fuentes de la coalición, la renuncia a acudir no será sancionada y responde a la "coherencia republicana" de cada uno.

En el caso de Podemos, la propia formación no deja de dar pistas de cómo podrán torpedear la legislatura desde dentro. Así, como ya adelantó EL ESPAÑOL, los morados tienen claro que votarán a favor de la investidura de Sánchez pero, eso sí, no garantizarán ningún apoyo de lesgislatura si el PSOE no negocia con ellos de tú a tú. Gestos como el de este martes son una prueba de ello.

Cabe señalar que el acto de jura de la Constitución de la princesa no es un evento organizado por Casa Real, sino una muestra de cómo la Corona (y, por tanto, la jefatura del Estado) se somete a la voluntad popular en el Congreso. Por eso se realiza allí en presencia de sus señorías y no en la Zarzuela.

Las cuentas hechas

El PSOE da por hecho que puede tener cerrada la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana; esto es, después de la jura de la princesa pero antes del Congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga. Este lunes, precisamente, los socialistas dieron la muestra más clara de que los números dan al publicar una foto de su secretario de Organización, Santos Cerdán, reunido en Bruselas con Carles Puigdemont.

La llave para lograr el apoyo de Junts y el expresident, coincidían todas las partes desde el inicio de las negociaciones, siempre fue abrir la vía a una amnistía para los líderes del procés independentista de 2017. Esta vía de emergencia, rechazada históricamente por el PSOE y el propio Sánchez, se justifica desde Ferraz como "una oportunidad" con muy buena acogida en Cataluña, especialmente dirigida a las próximas elecciones autonómicas.

"El 80% de los catalanes y catalanas defienden hoy la vía del acuerdo", subrayó Sánchez durante el Comité Federal del pasado sábado. "Haremos que muchos catalanes se sientan identificados con nuestro proyecto común, que es España y la Constitución Española. Nos corresponde la responsabilidad de tirar del carro y abrir caminos de futuro. El tiempo será el encargado de quitar y dar la razón", apuntaló.

