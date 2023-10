El PP acusa al Gobierno de "improvisar" al trasladar inmigrantes y Marlaska llama a Feijóo "ignorante"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha reprochado este viernes los "discursos que rayan la xenofobia" sobre inmigración y ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no caer en "discursos populistas" que ha atribuido a la "ignorancia" y que, a su entender, "generan alarma que no es real en la sociedad".

Feijóo ha denunciado este viernes la "descoordinación e improvisación" del Gobierno de España con los inmigrantes que están trasladando desde Canarias, algo que está creando "tensión" con los municipios y las comunidades autónomas.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Feijóo ha señalado que "lo mínimo" que debería hacer el Gobierno de España sobre este asunto es "sentarse" con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para abordar esta traslado de inmigrantes llegados a Canarias y trasladados posteriormente a la Península.

En rueda de prensa tras inaugurar las obras de reforma de la Comisaría de la Policía del Distrito Centro de Madrid, en la calle Leganitos, Marlaska ha reprochado a Feijóo el "tono" de las declaraciones por asegurar que el Gobierno ha pasado de "abrazar a inmigrantes" que llegaron en el buque Aquarius al puerto de Valencia a dejarlos en "paradas de autobús".

Marlaska ha reconocido que "todo es mejorable" en la coordinación entre instituciones a la hora del reparto de migrantes derivados desde Canarias a diferentes comunidades autónomas, pero ha reprochado al líder del PP que se manifieste sobre un asunto complejo demostrando que "carece de conocimiento real" de la gestión migratoria.

El titular de Interior ha añadido que la migración es un "fenómeno absolutamente complejo que poco se compagina con discursos populistas y respuestas fáciles" que, según Marlaska, "lo único que determinan es la manifestación de una ignorancia creo que importante sobre el desafío que enfrentamos". "El señor Feijóo en esas declaraciones ha sido poco responsable", ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Marlaska también se ha referido a las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la que habló del trato que se da a los migrantes como si fueran "fardos" para insistir en que lo que "representa es ignorancia y desconocimiento de la realidad".

"Para un representante público, manifestar una ignorancia y un desconocimiento que puede generar alarma, que no cala, me parece de una gravedad importante", ha añadido.

Información a las CCAA

Al ministro le han preguntado también por las quejas de comunidades autónomas y algunos alcaldes por la falta de información, a lo que ha contestado diciendo que le "consta que ha habido información en parámetros de responsabilidad y solidaridad". "Cuando se lo pedimos a Europa, tenemos que practicarlo entre el conjunto de instituciones españolas", ha dicho.

"Pero eso no permite discursos populistas y llegar en algunos términos a identificar inmigración con fenómenos que nada tienen que ver con ella, generando una alarma que no es real en la sociedad", ha añadido, lamentando que haya "discursos que en algún momento rayan en la xenofobia". "Que sepan quienes dan esos discursos que no calan en la sociedad española, una sociedad mucho más diversa y plural", ha enfatizado.

El ministro ha defendido la gestión migratoria de los últimos cinco años porque se hace desde la "seriedad" y siendo "respetuosos con los derechos fundamentales". En este sentido, ha defendido la lucha contra las mafias que trafican con personas y que evitan el 40% de las salidas de embarcaciones con migrantes.

En este contexto, Marlaska ha confirmado que el próximo lunes viajará a Senegal -ya lo hizo días atrás a Mauritania- y ha recordado el refuerzo de medios con la incorporación de un avión de la Guardia Civil que realiza labores de vigilancia de forma conjunta con los países africanos.

El ministro ha hecho estas declaraciones al inaugurar la rehabilitación integral del edificio de la madrileña calle de Leganitos sede de la Comisaría del Distrito Centro y que ocupan una superficie construida de 4.194 metros cuadrados, con una inversión de 6,6 millones de euros.

