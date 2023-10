El Congreso cambiará sus normas sobre el voto nulo para evitar casos como el de Sancho y Pujol

El eco de Herminio Sancho y Eduard Pujol, los diputados que se equivocaron al votar durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, sigue resonando en el Congreso de los Diputados.

Para evitar situaciones similares, la Mesa de la Cámara ya está preparando una nueva interpretación del Reglamento (sin someterlo al Pleno del hemiciclo) con el que curarse en salud ante posibles casos futuros.

Durante la segunda votación de la investidura de Feijóo, en la que el candidato popular sólo necesitaba más síes que noes para ser nombrado presidente del Gobierno, Pujol (Junts) respondió sí cuando el mandato de su partido era no. Al instante, el diputado rectificó, pero la secretaria Carmen Navarro (PP) apuntó la primera respuesta. Al terminar el Pleno, la Mesa del Congreso discutió durante más de 10 minutos sobre cómo resolver la situación, que acabó considerándose nula.

El voto de Pujol no era determinante para el resultado, pero sí sentaba precedente para una legislatura con votaciones de infarto, en la que apenas un puñado de equivocaciones pueden marcar la diferencia entre uno u otro bloque.

Apenas dos días antes, el socialista Herminio Sancho también se equivocó al votar, aunque en esa ocasión la secretaria Isaura Leal (PSOE) no llegó a confirmar el voto y adujo una mala pronunciación para rectificarlo.

El PP ha criticado airadamente el primero de los dos ejemplos, el de Pujol, y justifica de alguna manera el segundo, de Sancho. La situación, en cualquiera de los dos casos, es inédita para el Congreso y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ya está trabajando en una clarificación para ponerle coto.

La nueva fórmula

Fuentes cercanas a la Presidencia de la Cámara aseguran que presentaron este martes al resto de la Mesa —con presencia de PSOE, PP y Sumar— un escrito para que en las votaciones públicas por llamamiento (esto es, orales) el diputado pueda corregir su voto "de manera inmediata y sin solución de continuidad". La clarificación podría haberse votado y aprobado esta misma semana, pero Armengol decidió esperar a la que viene para conseguir los votos del PP, algo que parece harto improbable.

Dicho de otro modo, lo que plantea la nueva interpretación es que, cada vez que el diputado exprese su voto, siempre podrá rectificar antes de que se pase al siguiente parlamentario. La idea que subyace de esta fórmula, al igual que ocurre con el voto telemático o el presencial con botones, es "que prevalezca la voluntad del diputado por encima de la primera declaración".

En el PP, por contra, aseguran que el voto nulo es "inexistente" en cualquier votación oral, toda vez que los diputados sólo pueden pronunciarse en favor del sí, del no o de la abstención. A este argumentario responden las fuentes de la Cámara, con aval del equipo de letrados del Congreso, de que Armengol decidió no posicionarse en favor de ninguna de las dos partes (ni el diputado socialista ni la secretaria popular) precisamente para no sentar un precedente precipitadamente.

