El Congreso necesita VAR: un diputado de Junts da su voto a Feijóo como hizo Rufino y la Mesa lo anula

—Pujol i Bonell, Eduard.

—Sí.

—¿Sí?

—¡No!

La segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha tenido su anécdota y, como ya ocurrió durante la primera, un diputado confunde el sí con el no, la Mesa del Congreso el no con el voto nulo y las taquígrafas claman a las pantallas de traducción por un VAR que resuelva la situación. Entremedias, Junts ríe, el PP pierde y el Eduard Pujol, exdirector de RAC 1 y Barça TV, el canal oficial de televisión del FC Barcelona.

Con las cuentas ya hechas y las crónicas periodísticas a medio terminar desde primera hora de la mañana, el Lapsus Pujol anticipa una legislatura de infarto para el bloque de investidura (el de Pedro Sánchez), una en la que apenas cuatro errores suponen la diferencia entre ganar o perder una votación. Un año y medio después de la reforma laboral, sus señorías demuestran que es igual de difícil votar nominalmente que apretando un botón. Que se lo digan a Alberto Casero.

La cuestión es que Pujol, diputado de confianza de Carles Puigdemont, emitió un sonoro sí a pesar de que el mandato del partido era que no. La rectificación fue instantánea, entre las risas de Josep María Cervera (JxCat), la cara de incredulidad de Susana Sumelzo (PSOE) y la sonrisa incomodísima del propio Pujol, que vio toda su vida pasar por delante de sus ojos en un segundo y medio. La deliberación duró algo más, poco, aunque para alguno se hizo eterna.

El VAR de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tardó varios minutos en llegar a la conclusión de que el voto era nulo. Entretanto, por la normativa de la Cámara, sus señorías no podían abandonar el hemiciclo, coger los trenes y vuelos de vuelta a casa ni acallar las tripas de los espectadores en la tribuna, que rugían más que los abucheos del PP.

"Ha sido Armengol la que ha asumido la responsabilidad, ella personalmente", señala una fuente de este mismo grupo parlamentario. "Se ha saltado las normas de la institución y los derechos del Secretario [de la Mesa], que es el que da fe con su repetición del voto. Es un escándalo", afea sobre la vuelta de Pujol, quien fue temporalmente expulsado de Junts por presunto acoso sexual. La causa fue archivada y él volvió a la primera línea para equivocarse en su tercera votación.

A diferencia de lo que ocurrió el miércoles con Rufino, quien pudo volver a votar porque se leyó mal su apellido, Pujol directamente se equivocó. De hecho, el reglamento del Congreso no contempla las rectificaciones nominales, principalmente para evitar casos como el llamado Tamayazo, eso sí, dando por hecho que los diputados saben lo que tienen que votar.

La cosa quedó en que el voto no contaba como válido, por lo que finalmente fueron 172 para el sí, 177 para el sí y un nulo. Tanto da. Después de un debate de investidura al que la izquierda lleva semanas acusando de "pérdida de tiempo", habrá quien diga que para este viaje no hacían falta tantas alforjas, pero en un segundo y medio pueden pasar muchísimas cosas, desde un cambio de voto in extremis hasta la vida entera de un diputado despistado.

