Sumar exige recortar los beneficios de las empresas en la cesta de la compra para apoyar a Sánchez

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado este lunes un acuerdo con el PSOE para encarecer los despidos, reducir la jornada laboral y recortar los beneficios empresariales en la cesta de la compra, como condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

"Nos gustaría decir que el PSOE ya cuenta con nuestros votos [para la investidura], pero aún no es así", ha señalado Urtasun en rueda de prensa, "durante las últimas semanas hemos avanzado en el carril territorial. Ahora es el momento de avanzar en el carril social, para resolver los problemas de la gente".

Ernest Urtasun ha revelado que la negociación con el PSOE sigue "atascada" en algunas cuestiones sociales, entre las que también ha mencionado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el control de los alquileres y los alojamientos turísticos, y la mejora de la financiación autonómica para garantizar los "servicios públicos esenciales".

El portavoz de Sumar ha eludido elucubrar sobre las informaciones que sitúan a Mónica García (Sanidad), la exalcaldesa Ada Colau (Vivienda) y Nacho Álvarez (Derechos Sociales) como ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

En el seno de Sumar, Podemos sigue exigiendo que Irene Montero mantenga la cartera de Igualdad, pese a que su nombre fue vetado en las candidaturas de la coalición.

"No vamos a entrar en especulaciones de nombres, no estamos en este momento", ha señalado Urtasun a preguntas de los periodistas, "aún no estamos discutiendo ni siquiera el organigrama, mucho menos nombres".

Tampoco ha querido pronunciarse sobre el referéndum de independencia que reclaman Junts y ERC para apoyar a Pedro Sánchez, aunque ha constatado que la negociación sobre "el carril territorial, la cuestión de la plurinacionalidad, avanza en buena dirección".

Urtasun ha calificado de "farsa" la fallida investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien a su juicio se comportó durante el debate "como alguien que miente, con mucha soberbia".

Según el portavoz de Sumar, la investidura de Feijóo fracasó porque está "atado a la extrema derecha, y eso le pone de espaldas al conjunto del país".

Por último, Ernest Urtasun ha expresado su "solidaridad" con el diputado socialista y exalcalde de Valladolid Oscar Puente por la "violencia política que está sufriendo" que, ha recalcado, "debe ser condenada por todas las fuerzas políticas".

