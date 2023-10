Coalición Canaria le traslada al Rey que no hay "contactos ni negociación" para investir a Sánchez

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, le ha trasladado este lunes al Rey que "no hay contactos, ni reuniones, ni acuerdos, ni negociaciones" entre su partido y el PSOE para volver a investir como presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez.

Valido ha sido la segunda recibida por Felipe VI, después de Javier Esparza (UPN), en esta nueva ronda de consultas y ha lamentado no poder trasladarle al monarca ninguna posición clara. "No he podido añadir mucho, porque no hay ninguna novedad", ha dicho en rueda de prensa.

Coalición Canaria votó la semana pasada a favor de Alberto Núñez Feijóo, pero la formación se muestra abierta a apoyar a Sánchez si los compromisos a los que lleguen ambos partidos son aceptables para los canarios. Sin embargo, para saber si hay acuerdo o no, son necesarias unas negociaciones que todavía no han sucedido.

[Coalición Canaria descarta votar a Sánchez si va con Yolanda Díaz: "Vetamos a Sumar igual que a Vox"]

El apoyo de los canarios haría que el PSOE cuente con suficientes síes como para necesitar sólo la abstención de Junts y no el sí expreso. Eso rebajaría el precio del apoyo de los independentistas.

Valido sí se ha mostrado sorprendida porque desde el PSOE den por hecho su apoyo. "Si no hay contactos ni negociación, no puedo trasladar otra cosa más allá de que no tenemos acuerdo", ha asegurado. "No sabemos si seremos necesarios ni si estamos en la agenda para hablar o no", ha añadido.

Si el Rey encarga a Sánchez la labor de formar Gobierno, el partido de Valido exigirá al PSOE aceptar la llamada Agenda Canaria y, a partir de ese momento, decidirá si le compensa apoyar la hipotética amnistía que pacten los socialistas y los independentistas catalanes.

Aunque asegura Valido que no comparte la amnistía, dice que su partido tendrá que decidir "cuál es la prioridad". Será la dirección de la formación la que tenga la última palabra, pero "primero hay que ver qué pasa para tomar posición", asegura.

A lo largo de este lunes, Felipe VI seguirá recibiendo a los líderes de los grupos parlamentarios del Congreso, excepto a los independentistas que han declinado acudir a las consultas. Mañana será el turno de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Tras ello, el monarca tendrá que decidir a quién encarga formar Gobierno.

Sigue los temas que te interesan