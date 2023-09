Votación de investidura de Feijóo, en directo | Sigue la última hora previa a la votación

"Por la senda de la ruptura y la división no vamos a dar un paso. Y Constitución, mucha Constitución", afirma el líder del PSC, Salvador Illa, en TVE después de que Junts y ERC hayan pactado no apoyar la investidura de Pedro Sánchez si no garantiza un referéndum. "Estamos dispuestos a negociar políticas coherentes dentro del marco de la Constitución. Insisto, siempre dentro de la Constitución", añade rechazando así cualquier consulta.

"Queremos explorar vías de acuerdo y ver por dónde podemos avanzar", prosigue ante la propuesta de Junts y ERC, que ve un "error". "Todos debemos pensar más en el país. Está en juego un bien muy importante que es la convivencia. Esas carreras que veo por protagonismos no es lo que demanda la ciudadanía. Nosotros estamos donde siempre: dispuestos a ser generosos y dentro del marco de la Constitución con diálogo", dice.

"Quiero dejar claro por dónde no hay capacidad de avance", insiste Illa. "Paciencia, prudencia y discreción. No demos nada por hecho", finaliza.