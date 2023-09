El PP muestra su apoyo a Almeida y critica al concejal socialista: "Éste es el estilo sanchista"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes de la cúpula nacional del PP han mostrado su apoyo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras recibir tres palmadas en la cara en el Pleno del Ayuntamiento por parte del concejal socialista, Daniel Viondi, al tiempo que le han recriminado que este comportamiento del edil "es marca de la escuela de Pedro Sánchez".

"Ya sabes que tienes a todo el PP contigo. Un fuerte abrazo, Alcalde", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X, como muestra de apoyo a Almeida.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, quien ha lamentado que "hoy el bochorno ha tocado en Madrid". "No hay institución en la que el PSOE no pierda los papeles", ha denunciado la portavoz parlamentaria, quien también ha exigido la dimisión de Viondi o, si no, ser expulsado por el partido. "Las amenazas y la violencia no tienen cabida en democracia. No nos van a callar", ha añadido.

El concejal Daniel Viondi "toca" a Almeida "tres veces" la cara

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha comparado la actitud del concejal madrileño con la intervención del diputado del PSOE Óscar Puente en la investidura de Feijóo. "No es más que otro discípulo haciendo méritos ante Pedro Sánchez. Se disculpará y justificará al Alcalde Almeida, pero tuvo mucho tiempo antes para pensar su acción. Éste es el estilo sanchista: crispación y chulería", ha indicado.

Así, la vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúñez, ha criticado que "al PSOE ya no le queda ni fondo, ni formas". "El martes fue Óscar Puente y hoy un concejal en el Ayuntamiento de Madrid", ha recordando, reiterando la dimisión del concejal socialista, "tras la falta de respeto al alcalde, al que ha tocado la cara de forma amenazante". "Basta ya", ha exclamado.

No hay institución en la que el PSOE no pierda los papeles.



Hoy el bochorno ha tocado en Madrid. Todo mi apoyo al alcalde @AlmeidaPP_.



Viondi debe dimitir o, si no, ser expulsado por Juan Lobato.



— Cuca Gamarra (@cucagamarra) September 28, 2023

También el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha mostrado su rechazo a la actitud de Viondi. "Esto es inaudito. No se puede ir de violento en ningún sitio. La institución pública, en la que se representa a los ciudadanos, no se puede permitir este tipo de actitudes", ha defendido. Desde la cuenta del Partido Popular en rede sociales han añadido además que la actitud del concejal ha sido un "exceso de chulería" que "es marca de la escuela de Pedro Sánchez".

