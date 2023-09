Expulsan a un concejal del PSOE por "tocar" a Almeida "tres veces" la cara en tono de "amenaza" en el Pleno

Bronca en el Ayuntamiento de Madrid. El concejal del PSOE Daniel Viondi ha sido expulsado del Pleno que se celebra este jueves en el Palacio de Cibeles después de que haya tocado con la mano en la cara a José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de la capital ha asegurado que Viondi se ha dirigido a él en "tono amenazante" y le "ha tocado tres veces" en el rostro.

"El señor Viondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza; es usted un violento en los plenos y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás", ha espetado el primer edil.

Inmediatamente después, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha pedido al personal del Ayuntamiento que acompañen al edil socialista fuera del salón de plenos certificando su expulsión.

Momento en el que un concejal toca la cara al alcalde de Madrid

Los hechos han sucedico concretamente cuando se debatía en esta primera sesión de carácter ordinario del curso política, debatía una iniciativa del PSOE para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.

Al finalizar el segundo turno de palabra y ya bajando del atril, el concejal socialsita se ha acercado al asiento del alcalde y le ha dado varias palmadas en la cara, lo que ha llevado a Almeida a reprochar airadamente el gesto y a exigir a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que tome medidas en el asunto.

La propia portavoz del PSOE ha tenido que pedir perdón en nombre de todo su grupo y evitar así que la situación pasara a mayores. Tomando la palabra por alusiones, Maroto ha dejado claro que "como portavoz pido disculpas al señor Martínez Almeida por lo sucedido".

"Como grupo municipal socialista no podemos estar más de acuerdo con el máximo respeto a esta cámara y con el respeto a la palabra de todos los concejales de esta corporación municipal", ha añadido la líder socialista con un semblante serio ya sin la presencia de Dani Viondi en el salón.

