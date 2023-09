Almeida aprueba la moción contra la amnistía 'ya pactada' con Junts y el PSOE ataca 'el circo' del PP

El Ayuntamiento de Madrid ha dicho 'sí' a la moción contra una posible ley de amnistía a los políticos independentistas. José Luis Martínez-Almeida se ha valido de su mayoría absoluta para sacar adelante una propuesta gestada desde Génova para intentar retratar al PSOE en consistorios y comunidades autónomas. En un debate tenso, con continuos reproches entre el PP y el PSOE, la iniciativa ha salido adelante gracias a los 29 votos populares, a los que se han sumado los cinco de Vox, frente al 'no' del PSOE y Más Madrid.

La capital celebra desde primera hora de este jueves su primer pleno ordinario del curso político. El orden del día anticipaba una sesión peculiar. Entre los más de 70 puntos a tratar, había dos que desbordaban el ámbito local. El primero, la moción registrada por el PP contra la amnistía. Y el segundo, el 'contraataque' del PSOE a los populares con otra proposición en pro del "diálogo" como "herramienta para mejorar la convivencia entre catalanes y el resto de España".

El debate nacional se coló en el Palacio de Cibeles desde el primer momento. Pese a que la proposición sobre la amnistía no se ha debatido hasta las 13:30 horas, Almeida no ha tardado ni tres segundos en encarar el tema. Así, en su primera intervención, el regidor ha dejado claro que él "no es Pedro Sánchez": "Si tú le pides al alcalde que comparezca, el alcalde comparece (...) Tengo respeto por la democracia y las instituciones y ninguno de los 28 concejales está dispuesto a hacer el papelón y el bufón de Óscar Puente".

Las elecciones del pasado 28 de mayo han cambiado la configuración del salón plenario. En las butacas ahora sólo se sientan los concejales de cuatro partidos. Más Madrid lidera la oposición con 12 concejales. Le siguen el PSOE con 11 y Vox con 5. Por eso, el dominio del PP (29 ediles) le permite aprobar lo que considere oportuno sin que nadie pueda pararle los pies.

Esto se traduce en unas votaciones sin emoción, con resultados sabidos de antemano. Por eso, cuando se ha abordado la moción contra la amnistía, lo importante han sido los argumentos y las formas. Almeida quería defender la moción en persona. Asistía al pleno con la convicción de que "algunos" concejales del PSOE y Más Madrid iban a votar este jueves con la "nariz tapada".

Para el regidor popular, la moción es una "oportunidad" para decir "sí a la convivencia, la democracia y el estado de derecho" y un "no" al "supremacismo independentista catalán" y, en definitiva, a una amnistía que "ya está pactada con el independentismo catalán".

Según el alcalde, la amnistía "no cabe de ninguna manera" en la Constitución de 1978. Para ilustrarlo, Martínez-Almeida ha puesto el siguiente ejemplo: igual que la palabra "esclavitud" no está incluida en la CE y, por ello, no significa que esté permitida; con la amnistía ocurre lo mismo. Martínez-Almeida también ha acusado a la socialista Reyes Maroto y a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, de estar dispuestas a pactar con "quiener reclaman 450.000 millones de euros a los españoles" y con quienes perenten "quebrar la legalidad" y "quebar" la sociedad en "dos categorías de ciuadanos".

Pese a que Rita Maestre a respondido al popular con un tono más duro, los intercambios más tensos del alcalde han sido con Reyes Maroto. La portavoz del grupo socialista ha definido la moción como un "circo" del PP para "convertir el pleno en una cortina de humo para ocultar la investidura fallida".

En su defensa, Maroto ha insistido en que el PSOE "siempre" ha estado en el "cumplimiento" de la Constitución y ha recordado que los populares también "necesitaron a los nacionalistas para gobernar", como con el Pacto del Majestic firmado tras las elecciones generales de 1996. La portavoz socialista en la capital sostiene que son "miles los madrileños" que defienden el diálogo y la convivencia.

¿Y Más Madrid? ¿Apoya una ley de amnistía? Rita Maestre ha presumido en los últimas semanas que su partido no se esconce, pese a que ello les perjudique. "La judicialización de la política no ha traído nada nuevo", ha defendido en un corrillo con los periodistas. Pese a que su grupo ha votado en contra de la proposición del PP, Maestre evaluará la posición de Más Madrid sobre la amnistía "cuando llegue". Ya en el atril del salón de plenos, ha catalogado la iniciativa popular como una "ridícula bravata" que llega a un pleno municipal tras la "derrota" del PP en el debate de investidura en la Carrera de San Jerónimo.

