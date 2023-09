El concejal expulsado del Pleno por "tocarle" la cara a Almeida dimite tras exigírselo el PSOE

Algo más de una hora y media ha tardado el máximo responsable del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en pedir el acta al concejal socialista que ha sido expulsado del Pleno del Ayuntamiento, Daniel Viondi, después de que le "tocara la cara tres veces" a Almeida "de manera violenta".

Y menos de media hora ha tardado Viondi en anunciar que entregaba el acta y que se iba a su casa anunciándolo él mismo en Twitter, aunque todavía no lo haya presentado oficialmente al grupo municipal socialista, como han explicado a Madrid Total fuentes municipales.

He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal.



He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible. — Dani Viondi (@Viondi) September 28, 2023

"He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible", ha asegurado el edil del PSOE en referencia a su intento de contactar directamente con Martínez Almeida para decirle que lo sentía.

Juan Lobato había asegurado poco antes en esta misma red social que "el PSOE es respeto y educación SIEMPRE" y que tienen que "dar ejemplo" tras lo sucedido.

El PSOE de Madrid es respeto y educación SIEMPRE. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada.

Pido disculpas en nombre de mi partido al Sr Almeida por lo sucedido en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Somos responsables del buen ejemplo que debemos dar, por tanto, se le ha… — Juan Lobato (@juanlobato_es) September 28, 2023

El líder del PSM ya había advertido a Viondi de que si no dejaba el acta, "en el partido se tomarán las decisiones correspondientes", pero que no estaba dispuesto a defender ningún acto violento.

La bronca ha ocurrido en uno de los últimos puntos del primer Pleno ordinario del curso político en el Ayuntamiento de Madrid cuando se debatía, precisamente, la propuesta del PSOE para renombrar el Canódromo de Carabanchel como Jennifer Hermoso.

Al bajar del atril, Daniel Viondi, el edil que defendía la propuesta se ha acercado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y le ha entregado un papel y le ha dado unas pequeñas bofetadas en la calle.

El concejal Daniel Viondi "toca" a Almeida "tres veces" la cara

El regidor, inmediatamente ha denunciado que se dirigiera a él en "tono amenazante" y que le hubiera "tocado tres veces" en el rostro. Y ha recordado otro ejemplo violento que ya protagonizó el concejal socialista cuando era diputado en la Asamblea: "El señor Viondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza; es usted un violento en los plenos y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás", ha espetado el primer edil.

A partir de ahí, la líder del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha tenido que pedir disculpas y el propio alcalde de Madrid ha pedido la expulsión inmediata de Daniel Viondi. "Que lo expulse" el PSOE y lo declare como concejal no adscrito", ha pedido Almeida.

No ha hecho falta. Juan Lobato lo ha invitado a irse y Daniel Viondi ha cogido la puerta insistiendo en que ha sido un error.

El problema, en este caso, es que llueve sobre mojado porque el socialista, en 2018, siendo diputado en la Asamblea de Madrid, ya tuvo otro incidente violento con un diputado de Podemos al que le espetó: "Si vuelves a hacer una intervención como esa te arranco la cabeza". Y no ocurrió nada.

