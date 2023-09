Juanma Moreno sobre la réplica de Puente: "Todo lo que he llegado a admirar del PSOE, lo ha perdido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado el "disparate" y la "falta de respeto" que protagonizó el diputado socialista Óscar Puente en su réplica de este martes al líder popular, Alberto Núñez Feijóo. "Fui diputado 11 años y todo lo que había llegado a admirar incluso del PSOE me he dado cuenta que lo ha perdido", ha afirmado este miércoles Juanma Moreno, que fue diputado del PP desde el año 2000 hasta 2011.

El presidente andaluz ha criticado que no fuera el presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien replicara a Feijóo. Moreno "no esperaba que Sánchez huyera como hizo ayer" al no responder al candidato a la presidencia.

"Nunca habíamos visto que el presidente en funciones no respondiera al candidato. Es una falta de respeto de alguien que pretender ser presidente y hombre de Estado. Fue desagradable", ha explicado Moreno en una entrevista en Espejo Público.

Moreno cree que Sánchez decidió "no salir a la tribuna" del Congreso "tiene que explicar esos pactos que está fraguando con Carles Puigdemont", que exige amnistía para los líderes del procés a cambio de apoyar una eventual investidura del líder socialsita.

Sobre la réplica de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, el presidente andaluz cree que hubiese sido más convincente si hubiese expresado sus argumentos de otra forma. "Si hubiera querido expresarlo de una manera educada y correcta, con sus argumentarios, probablemente hubiera sonado más convincente que utilizar un coloquio nás propio de un bar o taberna que del Congreso", ha opinado.

También ha alabado el discurso de investidura de Feijóo. "Hizo un discurso que tiene que hacer un candidato a la presidencia. Demostró respeto, solvencia y madurez institucional", ha sostenido Moreno, que ha reiterado que sería "lo más razonable y sensato" que su líder presidiera España.

¿Transfuguismo?

Moreno no se ha mostrado muy optimista con que algunos diputados socialistas no respeten la disciplina de voto del partido y voten a favor o se abstengan para que Feijóo sea presidente. El presidente andaluz lo achaca a que Sánchez está "eligiendo a los diputados que más le interesaban" y a que está formando una "formación en la que está desapareciendo el PSOE clásico".

A pesar de que no cree que algunos diputados socialistas protagonicen un 'tamayazo', Moreno ha desvelado que algunos diputados socialistas con los que habló ayer en el Congreso le comunicaron que "no les gustó el espectáculo que hicieron Puente y Sánchez". "De ahí a que lo expresen votando lo veo complicado", ha zanjado el líder del PP andaluz.

