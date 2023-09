Emiliano García-Page, barón díscolo del sanchismo por excelencia, dijo muchas cosas interesante en la noche de este jueves en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, pero una frase sobresale sobre todas las demás y ha provocado un gran revuelo mediático con fuerte repercusión en las redes sociales. Las palabras exactas de la polémica, reproducidas y enviadas en un comunicado desde el propio Gobierno de Castilla-La Mancha, son las siguientes: "El que esté jugando a que la falta de votos del Partido Popular, el déficit electoral que ha tenido, se lo compensen tránsfugas del Partido Socialista, puede que los encuentre, no lo digo que no, pero desde luego no será porque yo los busque, ni porque yo los ampare de ninguna de las maneras".

Es una frase que el entorno de Page defiende como "clara y rotunda", pero muchos la han interpretado como ambigua y, además, lleva una coletilla que se está prestando a comentarios controvertidos: "Puede que los encuentre". Esa puede ser la clave de la polémica y por ahí sobrevuela el "tamayazo" en el ambiente, más aún cuando está pronunciada después de dos momentos importantes ocurridos en esta semana: el encuentro del miércoles en Madrid de Felipe González con Alfonso Guerra, en el que Page también fue un más que notable protagonista, y la conversación telefónica de la tarde de este jueves del propio líder castellano-manchego con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ambos casos, la posible amnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez flota en el ambiente como el gigantesco escollo a superar para muchos socialistas que están frontalmente en contra de esa negociación, entre ellos, por supuesto, González, Guerra y Page. Metido todo eso en una coctelera el resultado ha sido una enorme polvareda con el barón castellano-manchego de protagonista. Por un lado, nadie es ajeno al hecho de que González señaló públicamente al presidente de Castilla-La Mancha con la famosa frase de la "cobija" de Page, y por otro la conversación con Feijóo, aunque sin mayor trascendencia aparente, puede prestarse a suspicacias, y así está ocurriendo.

🔴 García-Page en @Hora25: "Quien juegue a que la falta de votos del PP la compensen tránsfugas en el PSOE, puede que los encuentre, pero yo no los amparo" https://t.co/Dro1tBwEbf — Hora 25 (@Hora25) September 21, 2023

Tamayazo

Así las cosas, la hipótesis de un "tamayazo" en el PSOE, sea real o no, resuena estos días desde los medios en Ferraz y la Moncloa, pero desde el entorno de Page tratan este viernes de rebajar la tensión y poner las cosas en su sitio. Hay que quitar hierro a la polémica y no alentar lo que, explican las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, ni Page quiere alentar ni lo ha hecho nunca, sino todo lo contrario. Así, recuerdan que desde el momento de conocer el resultado electoral del 23 de julio, el líder castellano-manchego ha sido rotundo e inequívo contra cualquier transfuguismo dentro del PSOE, algo que el propio Page personalmente considera "inmoral" y "totalmente rechazable" desde cualquier punto de vista, como también recordó anoche en la Ser.

"Jamás va a estar Page en una operación de este tipo", han dicho con rotundidad en el entorno del presidente de la Junta, valorando la polémica como una "locura" o una "neurosis" desatada en las redes sociales, sin ninguna base que tenga al presidente de Castilla-La Mancha como protagonista. "Bajo ningún concepto, e insistimos en ello, bajo ningún concepto se planteará el presidente ningún tipo de transfuguismo", aseguran las fuentes consultadas, al tiempo que recuerdan las propias palabras exactas de Page en la Ser contra los tránsfugas: "Desde luego, no será porque yo los busque, ni yo los ampare de ninguna de las maneras". Esta idea también se la expuso Page este jueves a Feijóo con toda rotundidad, aseguran las citadas fuentes. "No hay lugar a equívocos", explican, y confirman que se habló más de lo que necesita Castilla-La Mancha que de ninguna otra cosa.

Page: “El que esté jugando a que la falta de votos del PP se lo compensen tránsfugas del PSOE, puede que los encuentren, pero desde luego no será porque yo los busque ni yo los ampare”.



¿Cómo que “puede que los encuentren”? https://t.co/tCpVFTdqzf — Fernando H. Valls 🗞️ (@FernandoHValls) September 21, 2023

En este sentido, interpretan en el PSOE castellano-manchego que las palabras de Page se están sacando de contexto, igual que todo lo relacionado con su figura política en este momento tan importante, sobre todo cuando el PSOE de Pedro Sánchez está en plena negociación con el fugado Puigdemont para poner en marcha la amnistía a cambio de la investidura. Aunque muy crítico con esta negociación, Page "nunca llegará" a lanzar ninguna operación interna contra ella. "Una cosa es opinar libremente y otra es eso", explican los socialistas casellano-manchegos.

Lo que Page dijo en la Ser

En todo caso, y dejando clara esta situación, Page dijo más cosas que la famosa frase en la entrevista de la Ser. Explicó, por ejemplo, que "yo no decido lo que vaya a votar el PSOE, pero en todo caso, incluso personalmente, aunque yo pueda mantener, que mantengo diferencias críticas ahora y en otros muchos momentos de la historia de mi partido, yo llevo muchos años militando, y no voy a perder nunca mi condición, digamos, más autocrítica, mi libertad para opinar. Pero una cosa es poder discrepar de algo que hace el PSOE y otra cosa muy distinta es que piense que la alternativa del PP es mejor. Eso no", aseguró el presidente de Castilla-La Mancha.

Además, Page dijo que "si yo no llego a tener mayoría absoluta, si yo no soy presidente, es decir, si por poco, no se junta el PP y Vox y me desaloja del poder, en ese momento ¿qué pasa? que ya el PSOE estaba desahuciado, ¿ya no existiría PSOE?, ya no existía nadie razonable, eso sería una idiotez. Yo tengo mi opinión y no digo si puede influir o no influir, voy a intentar que lo que yo pienso, pues tenga eco y por supuesto se deje notar en las decisiones, pero eso es lo legítimo".

"A partir de ahí -opina Page- el que piensa que yo tengo poder en el PSOE, se equivoca. Y el que esté jugando a que la falta de votos del Partido Popular, el déficit electoral que ha tenido, se lo compensen tránsfugas del Partido Socialista, puede que los encuentre, no lo digo que no, pero desde luego no será porque yo los busque, ni porque yo los ampare de ninguna de las maneras. Yo creo que las cosas tienen que ser limpias y el Gobierno de España, el que sea, no puede estar nunca sometido a tamayazos de ningún tipo. Esto es una cosa que he dicho desde el primer momento y si el Partido Popular quiere desviar la atención o Vox yo ya tengo suficiente edad como para no dejarme llevar por tonterías".

Por último, García-Page aseguró que "no tengo más credibilidad ni más mérito ni más autoridad por tener mayoría absoluta. Más bien creo que es al revés. Creo que los ciudadanos en mi tierra, al margen de muchas cosas y de la gestión, me han otorgado la mayoría absoluta por lo que pienso y por lo que digo. O por no callármelo".

