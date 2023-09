Page sugiere ir a nuevas elecciones porque el PSOE "subiría"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que Pedro Sánchez "no acepte la ley de amnistía tal y como la exigen los independentistas", un hecho que abocaría el futuro del país a una repetición de elecciones generales. En este escenario, el barón socialista cree que su partido mejoraría los resultados si se negasen a aceptar esta ley. "Veo muy bien al PSOE actual. Si hubiera nuevas elecciones, subiríamos", ha asegurado.

Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo castellano-manchego a su llegada al acto de presentación del libro La rosa y las espinas de Alfonso Guerra, celebrado en la Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid.

"Una ley de amnistía que favorezca a los independentistas catalanes carece de base moral, porque la apoyaría los propios beneficiarios. No se puede formar un Gobierno de España a cualquier precio", ha expresado.

Asimismo, ha defendido que el PSOE pueda debatir sobre una hipotética ley de amnistía. "A ver si solo va a poder hablar Puigdemont", ha ironizado, a la vez que ha reconocido que cada vez que en España hay algún tipo de controversia, "el PSOE se ha resentido".

Sin embargo, ha descartado que haya transfuguismo en los diputados socialistas en la investidura de Sánchez, aunque le ha mandado un mensaje: "Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que la investidura de hoy no nos impida las investiduras de mañana y de pasado mañana".

Unas declaraciones que llegan después de que, tal y como ha informado EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez haya expresado en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Misión de España ante la ONU, en Nueva York, que "el conflicto político" de Cataluña no debería haber derivado en "una acción judicial".

Además de evitar pronunciarse sobre si Carles Puigdemont tiene que rendir cuentas o no ante la Justicia española, Sánchez tampoco ha negado las declaraciones de Oriol Junqueras afirmando que la ley de amnistía ya estaba pactada con el PSOE. Sin embargo, sí ha reconocido que están en conversaciones, que son "discretas", pero los acuerdos "son transparentes".

Page, contra la amnistía

No es la primera vez que Emiliano García-Page, uno de los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez, se pronuncia en contra de la amnistía. De hecho, la pasada semana, el líder castellano-manchego pidió explicaciones y aclaraciones ante lo que él considera como un "cambio de enfoque o de idea".

"No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fueron con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por consiguiente, a los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución", expresó durante su visita a la Feria de Albacete.

Un asunto que consideró "enormemente grave", posicionándose a favor de escuchar a Puigdemont y los independentistas, pero como "medicina previa". "Hay que hacerlo cuando hayan reconocido el camino constitucional, se ratifiquen en el compromiso constitucional, aunque quieran cambiar la Constitución o no les guste y en cualquier caso un compromiso evidente de no volver a las andadas", sentenció.

