Aznar denuncia que Sánchez ha "mentido" y está dispuesto "a todo con tal de mantener el poder"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado a los ciudadanos a "alzar la voz" para aunar voluntades contra la "humillación" que, a su juicio, pretende el socialista Pedro Sánchez buscando la "impunidad" a los condenados por el 'procés'.

"Quiero apelar a todos los ciudadanos a que no se callen y no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuáles sean sus ideas, les pido que dejen oír su voz y reivindiquen sus derechos. Y los españoles sigamos unidos en una nación de ciudadanos libres e iguales", ha proclamado Aznar en el acto de protesta contra la amnistía que ha convocado el PP en la plaza de Felipe II de Madrid y que los populares han cifrado en más de 60.000 personas, 40.000 según Delegación del Gobierno.

Aznar ha afirmado que una nación "no puede ser humillada de esta manera". "La amnistía es olvido y nosotros queremos recordar. Queremos recordar a todos los que trabajaron para que España tuviera un marco de convivencia pacífica", ha declarado, cosechando aplausos de los asistentes.

En este sentido, Aznar ha dicho que se han concentrado hoy para decir "alto y claro" que la Constitución y la ciudadanía no son "moneda de cambio" para "satisfacer a golpistas". "Se lo decimos alto y claro a un Gobierno en funciones y un partido que no ha dejado de debilitar al Estado de Derecho y la Constitución", ha resaltado.

Por eso, el expresidente ha dejado claro que están dispuestos a movilizar todos los esfuerzos para llegar a todos los ciudadanos e insistir en sus razones con el objetivo de impedir que se "consume este ataque sin precedentes al marco de convivencia de todos los españoles".

"No venimos a protestar. Venimos a expresar nuestras convicciones. No venimos solo para estar juntos unas horas. Nuestro compromiso va mucho más allá", ha abundado.

Aznar ha recalcado que se trata de un "ataque sin precedentes porque no procede de los enemigos de la Constitución sino de un partido que tiene la responsabilidad de defenderla y no lo hace". "Van a decir que protestamos por algo que no existe. No es verdad. También lo dijeron con los indultos y hubo indultos. Lo dijeron de la derogación de la sedición y derogaron el delito de sedición. Todo lo que dijeron que no harían, lo han hecho. Todo lo que han dicho que rechazan, lo harán", ha aseverado, ante un auditorio entregado.

"Sánchez está dispuesto a todo"

Aznar ha recalcado que Pedro Sánchez ha "mentido" y está dispuesto "a todo con tal de mantener el Gobierno y el poder", hablando ahora de "desjudicialiación". "No hay sinceridad sino mentira. No hay coraje sino cobardía: han mentido a los españoles. No se han atrevido a llevarlo a las elecciones. Y ahora quieren adornarlo. La verdad es muy clara: estarán dispuestos a todo con tal de mantener el poder", ha denunciado el expresidente.

En este sentido, ha afirmado que "la amnistía que están dispuestos a conceder no será una expresión de reencuentro, sino de infamia porque significará aceptar que aquellos que en 2017 rompieron la Constitución, el Estatuto de Cataluña y las leyes hicieron bien y tenían derecho a hacerlo".

Es más, ha dicho que "significará aceptar que los jueces y tribunales que persiguieron esos delitos hicieron mal y prevaricaron" y significará "aceptar que España ni es un Estado de derecho ni una democracia legítima", así como que "un grupo de españoles -aunque no quieran serlo- tienen derecho a delinquir sin consecuencias y están por encima de todos los demás".

"Nosotros estamos con la unidad de España"

Dicho esto, ha expresado su apoyo a Feijóo, quien, según ha dicho, "cuenta con todo el apoyo" que deben prestarle "en estos momentos difíciles para España". "La amnistía es olvido y nosotros queremos recordar", ha proclamado, ha aseverado.

Aznar ha avisado de que "olvidar el delito de la secesión es condenar a los ciudadanos que la padecieron" y "condenar a los servidores públicos que la neutralizaron", así como "condenar a su primera víctima: el orden constitucional".

"Por eso cuando la primera autoridad del Gobierno dice que hay que desjudicializar una intentona golpista, lo que quiere decir es: no os preocupéis porque si me votáis, os daré la impunidad. Y no sólo vais a quedar impunes, sino que todos los españoles os van a pagar el golpe que intentasteis y el nuevo que vais a volver a intentar".

Por todo ello, ha pedido a todos los ciudadanos que tienen voz, que la alcen para unir "voluntades de ciudadanos". "La historia que se escriba no va a ser benévola con los que ahora quiebren el cimiento moral y político de nuestra convivencia. Pero la historia tampoco será benévola para aquellos que hoy se inhiban ante una circunstancia crucial para la existencia de España. Nosotros sabemos dónde vamos a estar: donde siempre hemos estado, con la Constitución, con la unidad de España, con el respeto a la ley y a las instituciones", ha finalizado.

