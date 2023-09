Los separatistas añaden exigencias de hasta 450.000 millones a la amnistía, el referéndum y el catalán

Los independentistas catalanes han decidido elevar la presión sobre el PSOE y añadir una cuarta pata a sus exigencias. Tras pedir la amnistía, la autodeterminación y la oficialidad del catalán en las instituciones, el partido liderado por Carles Puigdemont presentó este miércoles un documento en el que dice que el Estado tiene una "deuda histórica" con Cataluña de 450.000 millones de euros.

Desde Junts han elaborado un informe que han presentado a la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña que alberga el parlamento autonómico. En sus conclusiones, calculan dicha cifra teniendo en cuenta 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones "en los últimos treinta años de infrafinanciación".

Además, piden la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), recaudar ellos mismos todos los impuestos, ejecutar transferencias en materia de pensiones y del 19% de los fondos europeos Next Generation con efectos retroactivos.

[Junts cifra en 450.000 millones la "deuda del Estado con Cataluña" y exige recaudar impuestos]

A ello hay que sumar que este martes la consejera de Economía de la Generalitat catalana, Natàlia Mas, dijo que "Cataluña sufrió en 2021 un déficit fiscal de más de 21.000 millones de euros". Esto se enmarca en que ERC quiere hacer valer sus diputados en el Congreso, también necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, para reclamar una negociación bilateral sobre la financiación catalana.

Con estos movimientos, el independentismo está volviendo estos días a sus viejas premisas: los reclamos económicos. Sin embargo, desde el PSOE insisten en quitarle hierro a este asunto. Fuentes socialistas aseguran que estas cuestiones, especialmente la planteada por Junts este miércoles, no son parte de las negociaciones que se están manteniendo para la investidura de Sánchez.

Desde el Ministerio de Hacienda, además, insisten en recordar que Cataluña "con el Gobierno actual ha recibido los mayores recursos de su historia". Según trasladan desde el gabinete de María Jesús Montero, Cataluña ha recibido en los ocho primeros meses de este año un 11,1% más de entregas a cuenta que en el mismo periodo de 2022.

Además, señalan que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, Cataluña recibió las mayores entregas a cuenta de su historia con 21.056,61 millones de euros, un 6,8% que el año anterior. "En cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez, Cataluña ha recibido un 42,6% más de recursos que en los últimos cinco años de Mariano Rajoy. Son 34.821,1 millones más", apuntalan.

Desde Moncloa interpretan que todos estos aspavientos –amnistía, autodeterminación, la oficialidad del catalán y los reclamos económicos– son "posiciones de máximos" y que están compitiendo entre sí para las próximas elecciones autonómicas. "Ellos saben cuál es la posición del PSOE y tienen que avanzar en la posición que les hemos dicho", resume un cargo del Gobierno.

Estupefacción en el PP

En las filas del PP también mostraron este jueves su estupefacción con esta reivindicación del partido de Puigdemont. En declaraciones a EL ESPAÑOL, fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego durante catorce años, subrayaron: "Qué barbaridad, ¡si eso es el Presupuesto de Galicia en 45 años!". Pese a ello, en Génova hay pocas dudas de que Sánchez pueda maniobrar para atender también a esta exigencia del independentismo.

Con más sorna se expresó el diputado popular Rafael Hernando, quien replicó a la exigencia de los independentistas sobre la "deuda histórica" del Estado con Cataluña de forma hilarante: "Dicen los socios sanchistas que la deuda del Estado con Cataluña es de 450.000 M€. Nada con la 'deuda histórica' que tiene con Almería, que supera los 500.000M€. Nos deben el AVE, el agua del Ebro, la SEAT, el MWC, la F1, las autopistas y unas Olimpiadas, por lo menos".

[Sánchez justifica que ya no pida juzgar a Puigdemont: "Una crisis política nunca debió judicializarse"]

Los principales mandos populares no dudan en afirmar que Sánchez "les dará todo lo que pidan" con tal de "amarrarse en el poder". En cualquier caso, con respecto a la financiación autonómica, el PP ya adelanta que no permitirá que se beneficie a Cataluña para satisfacer las necesidades políticas de Sánchez en detrimento de otras comunidades. En ese sentido, Feijóo podrá recurrir al poder institucional de las doce autonomías donde gobierna su partido para hacer un frente común.

El primer barón popular que ya ha advertido de que dará la batalla para que no se otorguen más privilegios al País Vasco y Cataluña ha sido Juanma Moreno. Recientemente, en un pleno en el Parlamento andaluz, proclamó: "La autonomía de Andalucía no se toca. Gobierne quien gobierne, no vamos a permitir que se coloque a nuestra tierra en un estatus que no le corresponde. Daremos la batalla política, judicial y social por la igualdad y frente a cualquier agravio".

