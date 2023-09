Texto y vídeo íntegros de las intervenciones de los dos principales líderes del PSOE desde la Transición

A continuación, EL ESPAÑOL reproduce en texto y vídeo los discursos íntegros de Alfonso Guerra y Felipe González durante la presentación del libro del primero, La rosa y las espinas (La Esfera de los Libros, 2023), el miércoles 20 de septiembre en el Ateneo de Madrid.

Discurso Alfonso Guerra

¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Ateneo de Madrid y a su presidente, Luis Alegre, que nos ha acogido con hospitalidad. También al personal que ha trabajado por organizar este acto en el Ateneo. Igualmente, agradezco a Imelda Navajo, que vio enseguida que había un libro en este documental. A Verónica Berenice Galaz y a Mercedes Pacheco, que han trabajado en la edición. También a Antonio Luis Hernández, a Rafael Delgado y a Pedro Bofill, que han organizado este acto, que es complicado con tanta gente.

Quiero también acordarme de Manuel Lamarca por haber hecho un documental. Por supuesto, y de una manera muy especial, tampoco me puedo olvidar de Felipe González por estar aquí. Es verdad que no han pasado 30 años desde la última vez que nos reunimos, pero no es habitual que la gente nos vea en un escenario actuando a los dos. Quiero también agradecer la presencia de los que habéis venido aquí, con una expectación que no sé si la vamos a cubrir, porque esto es solo la presentación de un libro.

Y eso que hay gente que lo ha entendido como un complot, como una conspiración en la que hay incluso gente de otro partido. Yo no la he encontrado.

Bueno ¿Cómo hemos llegado a este libro? ¿Por qué está este libro aquí? Miren, un buen día yo recibo una llamada de un señor que yo no conocía de nada. Resultó ser este que tengo aquí a mi izquierda. Bueno, entonces pretendía hacer un documental.

Claro, yo digo que no me interesa. Yo no tenía ningún interés y, además, pensaba que no tenía interés para nadie que yo hiciera un documental sobre mi propia vida. Le dije que no, pero insistía. Insistía. Estuvo como una gota malaya, insistiendo.

Entonces yo decidí que iba a ir a hablar con el un ratito. Lo cité en un árbol de un hotel, y aún así yo llevaba la decisión absolutamente cerrada de decir que no grabaría. Lo que pasa es que me encontré con lo contrario de lo que me esperaba. Yo creí que era una productora con muchos medios, mucha gente, dinero. Y al final era un profesor que había ahorrado un dinerito y se lo quería gastar haciendo una peliculita porque le gustaba, porque era un apasionado del cine.

Entonces, la verdad es que a mí me dio un poco de de vergüenza decir que no este hombre. ¿Cómo le voy a decir que no a este hombre? Para no contradecirme totalmente, le dije bueno, pero cuatro días, cuatro días y nada más. Dos esta semana y dos la semana que viene. Estaba encantado. Entonces ahí empezamos a rodar y yo decía: ¿A quién puede interesarle que yo esté sentado en una silla, en la habitación de un hotel dando opiniones sobre la muerte, sobre el amor, sobre la OTAN? ¿A quién puede interesarle eso?

Resulta que entonces lo manda por ahí y le dan un premio: el mejor documental en el Festival del Pacífico en Vancouver, en Canadá. Después le dan una mención honorífica en el Festival Internacional de Londres. Luego le dan el premio de la Crítica en el Festival de Kerala, la India.

Ven a un tipo español hablando de los problemas de España y le dan el premio de la crítica. Esto debe ese bueno, porque yo, yo no lo entiendo, la verdad, sigo sin entenderlo. Total, que es un libro en el que hay muchos asuntos. Yo trato muchos asuntos. Si cojo el índice, verán ustedes que trato de muchísimas cosas. Muchas son política y otras muchas son de la vida, de la familia, del amor, de la muerte.

Todo son opiniones que a mi parecer, lo único importante, es que son opiniones muy sinceras, porque no están pensadas. Todos los libros que yo he escrito hasta ahora están muy pensados, muy elaborados. Esto no, me preguntaban sin saber qué me iba a preguntar y yo soltaba lo que tenía en la mente. Está improvisado y, por lo tanto, es una opinión bastante sincera. Mierda de lo políticamente correcto no hay nada, todo lo que hay parece políticamente incorrecto, porque es sincero y es como yo lo pienso.

Y claro que lo hago desde un posicionamiento político. Ahora toca poner en casa si queremos o no queremos nuestras siglas. Oiga, las siglas están: PSOE. Yo hace casi 70 años que empecé a trabajar, a construir un partido. Amor socialista es lo que siempre he pensado. Y lo que digo yo equivale a lo que muchos que hay aquí también piensan. Son compañeros con los que me he encontrado durante años y años trabajando por lo mismo, por el partido, por el socialismo obrero.

A mí me gusta trabajar, me gusta la gente que trabaja, los obreros, intelectuales. Amo a España y lo aprendí de los socialistas muchos años antes de que yo pudiera tener sentido común, si es que lo tengo, y lo aprendí de ellos. Por tanto, habrán oído quizás en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en esta casa algún proyecto concreto.

Yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar, tiene que decirlo. Como digo, se dicen cosas porque algunos están sosteniendo posiciones discrepantes que enseguida verán que no son tan discrepantes, sino más bien coincidentes durante un tiempo.

Es decir, que uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Yo sigo defendiendo lo mismo y resulta que me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Me ha pasado con muchas cosas.

Primero, con podemos no podíamos ni hablar, dijo que no podría soñar ni dormir. Yo estoy de acuerdo y lo reivindico. Al poco tiempo me quedé un poco sorprendido porque resulta que con Podemos si hablamos. Luego dijeron de los independentistas que aquello era una rebelión, pero luego resultó que no era rebelión. Primero que no iba a haber indulto y luego que si. Y a mi, en todas estas ocasiones, me cogían defendiendo lo que defendía la organización.

Osea, que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien el otro es el que ha sido un disidente. El otro que va cambiando.

Hace unos días, cuando leí la declaración que había hecho Juan Pablo Fusi, me entró un desgarro interior muy fuerte porque definió todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación, y a mí eso me desgarró, porque esa generación pertenecía y pertenecemos.

Con los que yo he hecho mucho camino y ellos conmigo. Una generación que en los años 70 decidió contravenir la historia violenta de España, logrando un acuerdo general de convivencia en común que apoyaron conservadores socialistas, comunistas y nacionalistas. Por eso, cuando hablo de esto, no puedo olvidar el discurso de los nacionalistas cuando un diputado vasco presentó una enmienda para que la Constitución recogiera el derecho de autodeterminación y los nacionalistas catalanes dijeron: nunca apoyaremos esta mierda porque nosotros ya nos hemos auto determinado nuestra autodeterminación es esta Constitución.

Y dicho esto, vino a hablar conmigo y me dijo: quisiera decirle por qué no hemos votado la enmienda de la autodeterminación. No la hemos votado por razones obvias, porque nos ha parecido que la enmienda prejuzga. Es decir, que su autodeterminación llevaba un objetivo final separatista que evidentemente no es el nuestro.

Y con este discurso solemne vean ustedes quién es disidente de quién, cómo ahora están en la tesis las que están en la contraria de la que entonces yo tenía.

¿Hoy de qué se habla en la política de cada día? De la posibilidad de una amnistía para los condenados por un delito de sedición y de la posible convocatoria de un referéndum secesionista de autodeterminación.

Y se debate, además, con una polémica muy tramposa. Ocurre con frecuencia con los nacionalistas. Se debate sobre si una ley de amnistía cabe o no cabe la Constitución. Pero, oiga, antes hay que hacer otra pregunta previa. Que es si la merecen aquellos a los que el cielo quieren conceder, si conviene a la nación, si significa un progreso democrático o un retroceso histórico.

A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición, la generación que supo encontrar el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba España en una tumba de dolor y muerte. La amnistía significa la condena de la transición y de la democracia. Lo que buscan desde el año 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política.

No es otra cosa que una estafa descomunal. Significa, significa la condena del 90% de los españoles que votaron la Constitución en 1978 y que, encuesta tras encuesta, manifiestan su preferencia por la vuelta a la política de acuerdos entre los partidos que defienden la Constitución. Tras el indulto a los protagonistas y un golpe a la democracia constitucional, llegó la desaparición del delito de sedición en el Código Penal. Ahora la amnistía.

Pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron. Es decir, que no delinquen, que fueron justos cuando se alzaron contra la legalidad porque ésta era injusta. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Esta es la razón que explica por qué la amnistía se concede siempre cuando en un país se pasa de un régimen dictatorial a un sistema democrático y se hace, además, por unanimidad, no con medio parlamento en contra del acuerdo.

Así que yo solicito, como ciudadano de la democracia, yo pido como socialista, que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo.

¿Que se pretende con la amnistía? Borrar un pasado democrático, el de los últimos 45 años para pasar a un futuro execrable. La pregunta no es si cabe en la Constitución, la pregunta previa es si se puede extinguir la responsabilidad penal de aquellos que, según el Tribunal Supremo, en su informe contrario al otorgamiento de los indultos, dijo: han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de ciudadanos.

Se está fraguando una decisión que, en caso de tomarse, dejaría una hipoteca enorme. Porque cuando 40 o 50 años más tarde la nación española mirase hacia atrás, se preguntaría cómo fue posible que la Nación se negara asimisma, que una sociedad democrática renunciara al derecho a defenderse frente a los que pretenden destruirla.

Aceptar en silencio esta agresión nos convertiría en cómplices de la ruptura del pacto constitucional. Cuando un gobierno de cualquier signo decide adelantar las elecciones, la celebración de elecciones, se argumenta que, dada la circunstancia política, lo que prima es que hablen los ciudadanos, que hable el pueblo, se dice. Pero una vez que el pueblo ha hablado, en algunas ocasiones las fuerzas políticas hacen lo contrario de lo que han dicho los ciudadanos en las pasadas elecciones.

En julio el mensaje es claro y fácil de entender. El 73% de la cámara la ocupan dos partidos, el PP y el Partido Socialista, mientras que el resto se reparte entre una veintena de partidos. Sin embargo, las importantes decisiones políticas dependen de un partido, JxCat, que ha obtenido el 1,6% de los votos. ¿Cómo es posible que dos partidos no actúen para rechazar que el 1,6% determine la política en España?

En la actividad política española todo depende de las exigencias nacionalistas, a pesar de que todo el nacionalismo sumado presenta sólo el 6% de los votos. El 6% dominando sobre el conjunto de la nación. Además, en estas elecciones han perdido 550.000.

Y resulta que perdiendo todo eso, ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia. Y no hay que hacer caso de encuestas que se fabrican. La inmensa mayoría de las encuestas hablan de la vuelta al consenso de los años 70. Los dos grandes partidos tienen que hablar y llegar a algunos acuerdos, aunque sólo fuera para limitar el poder de los partidos que quieren la destrucción de la democracia que establece nuestra Constitución y solo se puede hacer por vía electoral. O se sube el umbral que hoy no deja a nadie fuera, o se prima al partido que gane las elecciones como se hace en otros países muy recientemente en Grecia. Todo empezó en diciembre de 2003 con el Pacto del Tinell, el perverso acuerdo de comprometerse a no firmar un acuerdo de gobernabilidad con un partido concreto, en este caso el Partido Popular. Se trata de aislar con un cordón sanitario, no a la extrema derecha o a la extrema izquierda, sino al Partido Conservador Constitucionalista, forzándola a pactar solo con la extrema derecha.

En mi infancia existía una profesión en los pueblos andaluces, los Blanco, que era el blanqueador. El blanqueador o el encalado, que venía con la pintura blanca y ponía la fachada de maravilla blanco, blanco que parecía una visco tela. Pues ese blanqueador es una afición que hoy tienen los partidos. Los principales partidos de España y los partidos blanqueados se aprovechan y construyen el orden constitucional.

Los políticos en España han optado por un discurso para grupos minoritarios, olvidando la necesidad de un discurso en la nación que afecte a la gran mayoría como a la minoría. En particular, me interesa señalar lo que está ocurriendo en la izquierda. La izquierda ha pospuesto los pilares de su pensamiento: la lucha contra la desigualdad y la defensa de la libertad a favor de cuestiones de identidad, sea esta de lengua, de territorio, de sexo, de religión.

Y eso no es la base del socialismo, el pilar de la libertad. Hay que constatar que hay algunos territorios donde no hay libertad plena. Por ejemplo, en Cataluña no hay libertad para hablar la lengua que cada uno tiene como lengua propia o lengua madre.

Pero claro, hay mucha prisa para que se hable catalán en el Congreso. Pero en los colegios, los niños en Cataluña no pueden hablar castellano ni en el recreo, tienen inspectores y se lo impide.

Y luego está el tema de los traductores en el congreo. Resulta que cuando habla un señor en euskera, en vasco, el de habla catalana no lo recibe en catalán, lo recibe en español. Y cuando hablo en catalán, el gallego no lo recibe en gallego, lo recibe en español. Entonces ¿para que hacemos todo esto si todos lo reciben en español?

No quiero entrar en otras muchas cosas que se me ocurren, pero paso por encima. Pero si quiero decir que la izquierda ha de tomar distancia de los partidos que propugnan el separatismo. El nacionalismo es una ideología regresiva e insolidaria que atenta contra la convivencia y el futuro de la democracia española. Necesita que unos y otros abandonen las posiciones de trinchera, lo que podría facilitarse si la derecha asumiera la condena con naturalidad, no con carácter excepcional.

Después de unas elecciones legislativas como la de junio, los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos, engordando así a los partidos que están contra el modelo de sociedad que describe la Constitución.

El Parlamento ya no ocupa el lugar central del sistema político español que le atribuyó la Constitución de 1978. Mantiene su función de legitimación, pero ha perdido bastante de su función legislativa y su función controladora. Ha sido un profesor, el profesor Ruiz Robledo, quien nos recuerda que Winston Churchill advirtió que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio fundamental en el derecho constitucional británico, porque dio un peso institucional al gobierno tan grande que no tenía con anterioridad.

Pues en España nos ha ocurrido lo mismo con la Covid-19, que ha tenido un efecto semejante en el sistema constitucional, que ha reforzado la tendencia a empequeñecer las funciones de las Cortes Generales, reducidas a poco más que a legitimar el legitimar la elección del Presidente del Gobierno y a apoyar sus decisiones con validando sus decretos leyes. 132 Decretos Leyes contra solo 116 leyes.

Mucho más decretos leyes que leyes. ¿Dónde queda la extraordinaria y urgente necesidad? Más de tres años hace que se levantó el último estado de alarma y podemos decir que se está confirmando la hipótesis. Estas dos decisiones que ahora se quieren tomar, la amnistía para los separatistas y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, están claramente rechazadas por los constituyentes.

Ambas cosas tuvieron enmienda y los constituyentes la rechazaron. Por lo tanto, es difícil entender eso que dicen que cabe en la Constitución. Hay gente que durante una temporada dicen que no cabe, hasta el 23 de julio, y ahora dicen que si cabe. Alguno lo va a tener difícil porque le va a tocar después ir al Tribunal Constitucional a decir lo contrario de lo que ha venido diciendo hasta el 23 de junio.

En fin, yo quiero decirle que para mí, en todos los años que yo he estado trabajando políticamente en el Partido Socialista y fuera de él, para mí han sido básicas unas palabras que son citadas con frecuencia, la palabra que Edmund Burke dirigió a los electores de Bristol en 1774 diciendo: Un Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles. Sino que un parlamento es una asamblea deliberante de una nación con el interés de la totalidad, donde debe guiar no los intereses y los prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. De ahí la necesidad de liberarnos de la dependencia de los nacionalistas contrarios al sistema democrático que establece la Constitución. Claro, aquel que advierte de estos riesgos le cae una reprimenda.

No es agradable anunciarles que considero un riesgo que en España puedan seguir condicionando las decisiones los pequeños grupos que solo buscan la destrucción de nuestra democracia. Algunos no ven lo que se nos viene encima y otros no lo quieren ver. Pero el riesgo existe ante el riesgo para la democracia. Yo no me resigno.

Los debates han desaparecido. Pero tengamos esperanza. Esta situación no durará. No puede durar. No debe durar. No durará porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas. Muchas gracias.