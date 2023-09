El 'falso' déficit fiscal con el que la Generalitat dice que España ahoga a Cataluña

Este miércoles la Generalitat de Cataluña actualizó su dato de déficit fiscal con el Estado. El ejecutivo regional considera que la autonomía aporta a la tesorería nacional casi 22.000 millones más al año de los que recibe luego por parte del Gobierno central en materia de financiación. Sin embargo, esta cifra procede de cálculos y estimaciones de la propia Generalitat. Expertos en cuentas públicas consultados por EL ESPAÑOL-Invertia alertan de que son "poco creíbles" y considera que están "sobredimensionados".

Esto no ha impedido que varios medios catalanes de corte independentista se hayan hecho eco de los números de los que este lunes informó Natàlia Mas, la consellera de Economía de la Generalitat de Cataluña. 'El déficit fiscal aumenta: 21.982 millones se marchan de Cataluña y no vuelven' es el titular de Nació y '8.133 euros en tres años: el dinero que cada catalán paga al Estado y que no vuelve' el del Diari Ara.

Más allá de que Cataluña debe al Estado préstamos por valor de 71.000 millones, ninguno de estos titulares pone en duda el informe. Y no lo hacen pese a que sus propios autores, miembros de la Generalitat, admiten carecer de toda la información necesaria para su elaboración.

Tal y como recoge Crónica Global, y al igual que en ejercicios anteriores, el equipo del departamento de economía del Govern no ha contado con toda la información de la contabilidad pública para elaborar sus cálculos. Así, no ha accedido al gasto territorializado del Estado y de los organismos autónomos.

Para subsanar estas lagunas se ha llevado a cabo una imputación estimada del gasto del Estado en Cataluña mediante una búsqueda "minuciosa y detallada" de información, según Mas. Pero no ha aclarado ni los datos concretos recogidos ni cómo se introducen en el déficit con el Estado.

Entre estas transferencias aproximadas se hallan los fondos Covid ejecutados en plena pandemia. También se ha rastreado el Boletín Oficial del Estado (BOE) y otros registros públicos en busca de otras transferencias a comunidades y entidades locales. En resumidas cuentas: la Generalitat ha recurrido a una peculiar ingeniería contable .

"La cifra me parece muy elevada y poco creíble", opina Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Respecto a la información utilizada por la Generalitat para alcanzar los casi 22.000 millones, avisa de que "la Generalitat ha recurrido a aproximaciones cuya validez habría que ver".

De la Fuente recuerda que "el Gobierno Central dejó de publicar los datos de base necesarios (para aproximar la distribución territorial del gasto y los ingresos del Estado) cuando se dejaron de elaborar las balanzas fiscales". Es decir, el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT).

Concretamente, el Ministerio de Hacienda no publica información sobre las balanzas fiscales desde 2018, cuando se hicieron públicas las correspondientes a 2014. "Yo le pediría al Gobierno Central que vuelva a elaborar el SCPT y vuelva a publicar todos los datos de base como se hacía hace unos años para evitar la utilización demagógica de este tema", avisa.

Metodología

Tampoco la metodología adoptada por la Generalitat para hacer sus cálculos es especialmente fiable. Se trata de la del flujo monetario. "Carece de sentido económico pues sólo contabiliza el gasto que se materializa físicamente en Cataluña y eso deja muchas cosas relevantes fuera", considera De La Fuente.

De esta manera, el déficit calculado por la Generalitat con el Estado deja fuera gastos que no estén en Cataluña, aunque beneficien y sean imprescindibles para su población y el funcionamiento de la región.

Este es el caso de la inversión en, por ejemplo, servicios para la población española en el extranjero, defensa en el exterior o un radar que dé servicio al tráfico aéreo del aeropuerto del Prat pero no esté dentro de las fronteras catalanas.

Con estos mimbres, fuentes fiscales mantienen que este tipo de metodología tiende a inflar y exagerar el déficit con el Estado.

Carga-beneficio

Curiosamente, el predecesor de la actual conseller de Economía, Jaume Giró, presentó el pasado año el déficit del Estado con Cataluña también con otra metodología, la de carga-beneficio, que normalmente arroja datos de déficit inferiores a los del flujo monetario.

Es especialmente compleja y mide quién soporta y quién se beneficia del gasto, redistribuyendo los gastos e inversiones en todas las autonomías. Con todo, el Govern también carecía de información necesaria para su elaboración.

Fuentes de la Generalitat aseguran que también están elaborando el déficit con el Estado con esta otra metodología, y que se dará a conocer más adelante, informa Aleix Mercader, de Crónica Global.

Para Ignacio Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, los 22.000 millones de déficit están "sobredimensionados. La pretensión es que la cifra se introduzca para el pacto de investidura", critica.

Investidura

No es casualidad que el Govern se haya quedado con la fórmula que proporciona datos de déficit más sobredimensionados. La negociación entre el PSOE y ERC y Junts para que los independentistas voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno está llegando a su punto culminante. Y estos millones de presuntos números rojos meten más presión.

"ERC reclama amnistía, autodeterminación y bienestar. Y bienestar va vinculado a un cambio estructural en los recursos", indicó este lunes Mas. Reclamó un "trato bilateral" entre Generalitat y Estado en esta nueva legislatura.

Más allá de la ingeniería contable de la Generalitat, Cataluña no sería la que soporta peor déficit con el Estado. En este sentido, las fuentes consultadas consideran que la información de las balanzas fiscales (que datan de 2014, recordemos) dan pistas al respecto.

Por entonces, el déficit fiscal del Cataluña con el Estado estaba en los 9.892 millones de euros, un 5% de su PIB. Le superaba Madrid, con 19.205 millones de euros de déficit con el Estado, un 9,2% de su PIB.

En porcentaje de PIB, el déficit de Baleares con el Estado también es superior al de Cataluña, con un 6,3%.

