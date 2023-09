Rajoy: "Cuando apliqué el 155 en Cataluña Sánchez no estaba inquieto por judicializar la crisis"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que Sánchez no le dijo que "tenía cierta inquietud porque se judicializara la crisis catalana" cuando él estaba al frente del Gobierno y aplicó el artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña después de que se declarara unilateralmente la independencia de la comunidad autónoma. El exlíder popular contesta así a las declaraciones de este miércoles del actual presidente en funciones, que afirmó en Nueva York que la "crisis política" en Cataluña "nunca debió derivar en una acción judicial".

El exlíder del PP ha recordado que el propio PSOE votó a favor de la medida en 2017 tras el 1-O. "El PSOE lo votó en el Senado a pesar de que el PP disponía de la mayoría suficiente para aplicarlo", ha recordado Rajoy en los micrófonos de Herrera en Cope. El expresidente ha relatado que le explicó al líder socialista por qué había que aplicar el 155 y que Sánchez no le "habló de judicializar ni de no judicializar" la crisis catalana.

De todas formas, "primero la fiscalía y posteriormente los jueces cumplieron con su obligación con la condena a los líderes del procés", ha afirmado Rajoy. En línea con su partido y como era previsible, el expresidente del Gobierno se ha mostrado muy crítico con la amnistía que exige Carles Puigdemont para apoyar una hipotética investidura de Sánchez.

"No sé si la amnistía pasará, pero es disparatado, un fraude, contraria a la Constitución y se hace por una motivación personal, no por el bien común. Es absolutamente inmoral", ha aseverado. Rajoy cree que si se otorga la amnistía a Puigdemont y los líderes del procés "estamos diciendo que todo lo que hizo la democracia y que lo que hicieron la policía y los jueces está mal hecho". Según el exlíder popular, la amnistía "crea dos tipos de personas: los que tenemos que cumplir la ley y los que no".

"La amnistía es una decisión que torpedea la línea de flotación de la ley española. Estamos en un momento decisivo de la historia de España porque se nos está diciendo que lo que hemos hecho los útlimos 40 años está mal. Hay que hacer todo lo que dice la ley para evitar que esta amnistía se lleve a cabo", ha explicado.

De abstenerse al 'Frankenstéin'

Rajoy también ha querido mostrar su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que "ha hecho lo que tenía que hacer" al presentarse a una sesión de investidura. "Lo normal es que se produzca un entendimiento entre los dos grandes partidos, pero ahora se ha optado por pactar con partidos que están fuera de la Constitución, una decisión que ha tomado el PSOE", ha criticado el expresidente.

El exlíder popular ha comparado el escenario política actual con el de hace 7 años. "En 2016 conseguí pactar con Ciudadanos y entonces tenía 170 diputados. Y fui investido porque el PSOE en ese momento se abstuvo", ha recordado, añadiendo que "ahora estamos haciendo el frankenstein".

Al ser preguntado sobre las críticas al Gobierno de coalición de exdirigentes socialistas históricos como Felipe González o Alfonso Guerra, Rajoy ha dicho que lo ideal es que el "PSOE simplemente atendiera a lo que se le dice desde sus propios entornos, como hizo en 2016.

Lenguas en el Congreso

Sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, para lo que se modifica este jueves el reglamento a pesar de que se ya emplearan las lenguas este martes, Rajoy ha dicho que es una reforma "absurda". "Es grotesco, es una de las cosas de las que el PSOE se ha visto obligado a hacer para ver si logra la investidura", ha opinado.

Para Rajoy es una "tomadura de pelo a los españoles" porque en el Congreso hay personas que hablan el mismo idioma y "cuando salen del hemiciclo hablan en castellano".

El hecho de que varios diputados emplearan las lenguas cooficiales sin posteriormente traducirlas antes de que se reformara el reglamento del Congreso "es simplemente un incumplimiento más de la ley", según el exmandatario. Este jueves, finalmente, los 350 diputados votan modificar la reforma, que previsiblemente saldrá adelante.

