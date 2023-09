Del "Estado golpista" al "España podrida": 5 años de insultos de Puigdemont que el Gobierno 'olvida'

Desde su huida a Bruselas en octubre de 2017 tras la fallida declaración de independencia de Cataluña hasta esta misma semana, Carles Puigdemont ha tratado de utilizar las instituciones de la Unión Europea como plataforma para negar el carácter democrático de España, a la que ahora reclama la amnistía por los hechos delictivos del procés.

Sus argumentos contra España apenas han calado en Europa más allá de los simpatizantes de movimientos secesionistas y algunos grupos de ultraderecha. La Comisión ha desestimado todas sus quejas, la Eurocámara aprobó el suplicatorio remitido por el juez Pablo Llarena y la Justicia europea acaba de levantar su inmunidad como eurodiputado.

Pese a sus frecuentes intervenciones incendiarias en el Parlamento Europeo, Puigdemont y su exconseller Toni Comín habían caído prácticamente en el olvido más allá de sus vicisitudes judiciales. La disposición de Pedro Sánchez a negociar con él le ha devuelto el protagonismo mediático, con la visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz y su discurso de la semana pasada en el que trazó las líneas rojas para la investidura.

"Estamos preparados para una negociación que pueda concluir en un pacto histórico", dijo el expresidente catalán mientras pedía una ley de amnistía que le permitiría resolver su situación personal de prófugo de la Justicia española. Un evidente cambio de tono respecto a los múltiples ataques que ha dirigido a España desde su huida a Bélgica.

Ahora bien, con ocasión de la Diada, volvió esta semana con las ofensas, llamando a los partidos españoles "ejércitos borbónicos". Y el jueves, de nuevo, tras conocerse la condena al exconseller Miquel Buch dijo: "España está podrida".

Desde el Gobierno, y en aras al entendimiento para la investidura, se ha olvidado el rosario de insultos de Puigdemont dirigidos a desacreditar a España y a sus instituciones. Incluidos estos últimos. En cambio, arremete con dureza contra quienes critican las negociaciones para acordar una amnistía, como al expresidente José María Aznar, al que le ha tachado de "golpìsta".

1. "Ofensiva contra el pueblo catalán"

En su caótica primera rueda de prensa tras llegar a Bruselas el 31 de octubre de 2017, Puigdemont trató de justificar su huida alegando que quería evitar un enfrentamiento violento tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Nos hemos desplazado a Bruselas para mostrar el problema catalán en el corazón de Europa y mostrar la politización de la Justicia española, la ausencia de parcialidad de la misma, su persecución de ideas y no de delitos. El grave déficit democrático que se da a día de hoy en el Estado español", dijo. Y añadió: "El Gobierno de España preparaba una ofensiva sin precedentes y muy agresiva contra el pueblo de Cataluña".

Tras recibir la primera euroorden cursada por la juez Carmen Lamela, la Justicia belga dejó a Puigdemont y a sus exconsellers en libertad vigilada. Una decisión que el expresidente catalán presentó como prueba de la falta de garantías en España. "En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática", afirmó en referencia a la situación de Oriol Junqueras y el resto de líderes que sí se quedaron en España para hacer frente a sus responsabilidades.

2. "Un Estado golpista"

"Un golpe de Estado de España contra un Parlamento y un Gobierno legítimos". Esta es la acusación que dirigió Puigdemont contra Mariano Rajoy y Pedro Sánchez por la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Desde Felipe V hasta Felipe VI, desgraciadamente lo más frecuente en la historia ha sido una ausencia de libertad, la supresión de toda forma de autogobierno. Esto ha sido lo normal en la relación entre Cataluña y España: una historia llena de prohibiciones, de suspensiones, de golpes de Estado y detenciones", dijo el 7 de noviembre de 2017 en un acto en Bruselas con 200 alcaldes independentistas.

Al ver que las instituciones de la UE rechazaban su petición de mediar en la crisis catalana, Puigdemont pasó rápidamente del euroentusiasmo a la eurofobia. "Quiero dirigirle un mensaje al señor Juncker (el entonces presidente de la Comisión Europea), a todos los amigos del señor Rajoy. Escuchad bien, ¿habéis visto en algún lugar del mundo una manifestación como está para apoyar a delincuentes?", afirmó el expresidente catalán tras la manifestación de independentistas catalanes en Bruselas del 8 de diciembre de 2017. "La Europa oficial se dedica a animar a Rajoy en su represión", señaló.

3. "España no es una democracia"

Desde Bruselas, Puigdemont ha concedido múltiples entrevistas a medios internacionales en las que sostiene que España no es una auténtica democracia, aunque el interés en su figura (muy alto en 2017) ha ido decayendo a lo largo de los años. "Hay una enorme influencia de la política sobre la judicatura hoy en día en España (...) No es normal que nos arriesguemos a 30 años de cárcel. Es extremadamente bárbaro. No podemos hablar de democracia", declaró el expresidente catalán en una de las primeras, a la televisión belga RTBF.

4. "Perseguidos por la ideología de un juez"

La ausencia de un auténtico Estado de derecho en España ha sido también el principal argumento de Puigdemont para paralizar las sucesivas euroórdenes contra él y para defender su inmunidad parlamentaria. El expresidente catalán llegó hasta el extremo de presentar una demanda civil en Bélgica contra el juez Pablo Llarena en la que le acusaba de vulnerar su derecho a un juicio justo, que finalmente fue archivada. "Se ha demostrado que el juez Llarena actúa sin imparcialidad y movido por motivaciones políticas", afirmó al presentar la denuncia el 5 de junio de 2018. "No estamos siendo perseguidos por la Justicia, sino por la ideología de un juez", añadió.

5. "España no cumple las leyes europeas"

Desde que logró ser reconocido como eurodiputado en enero de 2020, Puigdemont ha dedicado la mayoría de sus intervenciones ante el Pleno a atacar a España aunque no venga a cuento ni tenga nada que ver en el debate. La primera vez fue el 15 de enero de 2020 y le replicó, de inmediato, Dolors Montserrat. "Usted es un prófugo de la Justicia que atentó contra el Estado de derecho y robó dinero público", le espetó la portavoz del PP. Puigdemont había dicho: "El Estado español es el primero en recibir sanciones por no cumplir las leyes europeas".

6. "Contra España, como contra Polonia"

La UE ha lanzado múltiples expedientes sancionadores contra Polonia y le ha congelado los fondos Next Generation por la deriva autoritaria del Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia. En un debate en la Eurocámara sobre la situación de Polonia en febrero de 2020, Puigdemont acusó a Bruselas de aplicar una doble vara de medir con España. "Los polacos que están siguiendo este debate se pueden preguntar: ¿y España qué? ¿Por qué España puede ignorar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo? ¿Por qué está bien que España encarcele a disidentes políticos y que el Tribunal Constitucional maniobre para retrasar el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?", afirmó. Bruselas siempre responde que no hay problemas sistémicos con el Estado de derecho en España.

7. "España, igual que Turquía"

En otro debate sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Turquía celebrado el 18 de mayo de 2021, el expresidente catalán acusó a España de comportarse igual que el Gobierno de Ankara con la prisión provisional para Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. "¿Cómo podemos esperar que Turquía nos tome en serio si hay Estados de la UE como España que están haciendo exactamente lo mismo? (...) ¿Cómo podemos criticar a Turquía por hacer lo mismo que están haciendo los Estados miembros de la UE?", dijo en el Parlamento Europeo.

8. "España crea tramas criminales"

A raíz del controvertido informe de Citizen Lab que denunciaba el supuesto espionaje a decenas de independentistas con el programa informático Pegasus, Puigdemont arremetió contra el Gobierno de Sánchez. "El caso de España demuestra que los valores democráticos de la Unión Europea están amenazados desde dentro", afirmó el expresidente catalán en el Pleno. "No se puede confiar en un Gobierno capaz de crear esta trama criminal", concluyó.

9. PSOE y PP, "ejércitos borbónicos"

Esta misma semana, con ocasión de la celebración de la Diada, Puigdemont calificaba a los partidos constitucionalistas españoles de "ejércitos borbónicos contemporáneos", en alusión al asedio de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 por parte de las tropas borbónicas.

En un audio grabado para un acto organizado por asociaciones independentistas, el político huido aseguró que partidos como el PSOE y al PP se habrían situado hace 300 años del "lado de la muralla" que atacaba entonces Barcelona. Y dijo que desde aquella época se persigue en España la lengua catalana.

10. "España está podrida"

El jueves, tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condena a cuatro años y medio de cárcel al ex exconseller de Interior Miquel Buch, Puigdemont volvió a estallar: "España está podrida en sus fundamentos. El 'a por ellos' guía la política, la Justicia, y la información y la verdad importan muy poco".

Buch ha sido condenado por prevaricación y malversación por fichar a Lluís Escolà, sargento de los Mossos d'Esquadra, como escolta de Puigdemont tras su huida de España. El agente también ha sido condena a cuatro años.

El expresidente catalán se benefició de las tareas de escolta de Escolà, al que trasladó su "solidaridad, afecto y consternación por el acto de barbarie que acaba de cometer España, con jueces y fiscales al frente". Para Puigdemont, España comete un acto de "venganza y de represalia".

