Yolanda Díaz rechaza el relator que pide Puigdemont: "Es propio de conflictos armados"

El dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha desvelado este miércoles que Yolanda Díaz trasladó a Carles Puigdemont su rechazo a la figura de un "relator" como mecanismo de mediación y verificación de los acuerdos porque eso "es propio de conflictos armados".

Además, ha explicado que el expresidente catalán no les trasladó que quisiera una ley de amnistía "previa" para ofrecer los votos de Junts para la investidura. "A nosotros nos explicó que esas no son las condiciones previas, son las condiciones y estas se reducen a la amnistía. Así lo he hablado yo con él", ha afirmado.

Asens, principal interlocutor con Puigdemont a petición de Yolanda Díaz tras el 23-J, ha insistido en que "el centro del acuerdo y de la investidura pasa por la ley de amnistía" y no por el resto de "reflexiones" que el expresident desgranó ayer desde Bruselas.

"La amnistía es la condición para la investidura, no es la condición previa. Es el pago para dar sus votos", ha dejado claro Jaume Asens en Onda Cero, convencido de que tiene encaje en la Constitución.

El dirigente de En Comú Podem también ha explicado que en la reunión Puigdemont "no descartó otras vías que logren el mismo efecto". "Hay diferentes opciones a una ley de amnistía, pero no estoy autorizado a hablar de ello. Hay otras medidas para cerrar las heridas de 2017", ha añadido.