Otegi exige a Sánchez otro 'modelo territorial' y el fin de la 'política de excepción con los presos de ETA'

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido este martes a Pedro Sánchez que aborde el "debate territorial" y "las políticas de excepción que todavía se aplican" a los presos de ETA, si es reelegido presidente del Gobierno.

Otegi ha advertido que, ante la nueva legislatura, el PSOE y Sumar no pueden limitarse a pedir el apoyo de sus socios de Bildu, PNV, Junts y ERC simplemente para "frenar a la extrema derecha".

"La agenda de la plurinacionalidad tiene que verse satisfecha en el bloque de investidura", ha señalado el coordinador de Bildu durante una entrevista a Radio Euskadi. No obstante, Otegi no ha querido dar detalles sobre las conversaciones de su Grupo Parlamentario con el PSOE, para no "hacer la campaña a Feijóo".

[Otegi se burla de las víctimas: "Fuimos miles los vascos torturados. Fue una estrategia de Estado"]

El líder de Bildu ha asegurado que su partido no va a hacer "mercantilismo" a la hora de negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Pero a continuación ha aclarado que "si hay investidura, esta va a ser la investidura sobre el debate territorial. Lo digo desde la mayor de las prudencias, desde la mayor de las serenidades, es decir, no estamos planteando dinámicas abruptas ni dinámicas con una intensidad que no se pueda regular".

Por ello quiere abordar el "debate del modelo territorial" con sus socios del bloque de investidura "con una cierta serenidad y con la profundidad necesaria", según sus declaraciones recogidas por Europa Press.

La segunda cuestión que Otegi quiere poner sobre la mesa para apoyar a Pedro Sánchez son "las políticas de excepción" que a su juicio todavía se aplican a los presos de ETA. No obstante, Bildu ya logró que el Ministerio de Interior llevara a cabo durante la pasada legislatura el acercamiento de la práctica totalidad de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

[Interior traslada al País Vasco a los asesinos de Lluch y del matrimonio Jiménez Becerril]

Por último, también reclama avanzar en el "espacio social", con medidas como la derogación de la reforma laboral y la derogación de la Ley Mordaza.

Arnaldo Otegi ha ironizado con la decisión del PP de hablar sobre la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo con todos los grupos, salvo con Bildu: "Hace pocos meses [decían que] no iban a hablar nunca con Junts y ahora van a hablar. Pues ya veremos lo que pasa", ha dicho al respecto.

Sigue los temas que te interesan