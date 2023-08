La izquierda de Baleares rechaza eliminar el requisito del catalán a los sanitarios: "Es de ultras"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell Insular, Jaume Alzamora. Europa Press

El nuevo Gobierno de Baleares, de PP y Vox, aprobó este lunes eliminar el requisito del catalán para ejercer como sanitario en las islas que decretó la anterior presidenta balear, la socialista Francina Armengol.

El objetivo de esta nueva medida aprobada por el Ejecutivo de Marga Prohens es captar nuevos profesionales sanitarios en Baleares poniendo fin a la exigencia del dominio acreditado del catalán para lograr plaza como médico o enfermero.

Ante esta decisión de PP y Vox, la oposición se ha mostrado en contra. Desde el PSOE, la diputada Patricia Gómez ha señalado que el catalán "nunca ha sido un problema para contratar a profesionales sanitarios" y que "fomentar el uso del catalán en las administraciones públicas enriquece la comunicación".

Marga Prohens, nueva presidenta del Govern gracias a la abstención de Vox en la segunda votación

En una entrevista en Crónica Balear, Gómez ha pedido "pensar en los derechos de los ciudadanos y de los usuarios para que se puedan dirigir a la administración pública en una de las dos lenguas cooficiales".

"Ciudadanos de segunda"

Por su parte, el secretario general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha denunciado que desde ahora los catalonoparlantes serán "ciudadanos de segunda" en Baleares y que con la aprobación de este decreto "se vulneran" sus derechos. "El requisito lingüístico no es problema para cubrir plazas. El problema es su manía", ha afirmado.

Además, Alzamora ha censurado que el PP "ejecuta el ideario de los socios ultras y radicaliza la ofensiva contra el catalán".

MÉS per Mallorca, cuarta fuerza en el Parlamento balear, insiste en que PP y Vox han iniciado "una cruzada contra los derechos" de quienes hablan catalán en las islas y lamentan "profundamente" que el catalán "vuelva a ser la cabeza de turco de la falta de personal sanitario".

También dejan claro que esta decisión "no resolverá la falta de profesionales sanitarios y, en cambio, agravará la situación de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en el acceso a la salud". Añaden, además, que "esta medida contraviene el Estatut d'Autonomia, en concreto sus artículos 4 y 14" y que analizarán "de forma coordinada con el resto de partidos y entidades" la respuesta adecuada a lo que ha calificado de "retroceso democrático y lingüístico".

"Se margina al catalán"

Otra formación de la oposición, El Pi-Proposta per les Illes Balears, sigue la misma línea y remarca que "la falta de médicos no tiene nada que ver con el idioma". Su presidente, Tolo Gil, destaca que el déficit de sanitarios está motivado con la falta de recursos económicos que llegan del Estado.

En este sentido, Gili ha insistido en que "si para ir a Canarias, Ceuta o Melilla los profesionales sanitarios obtienen un buen plus de insularidad y para venir a las Baleares no lo tienen, es normal que no quieran venir".

"El PI lucha por una plena integración de nuestra lengua en todos los ámbitos de la vida. No entendemos o permitiremos que de cada vez más sólo se margine nuestra lengua que es la débil y la que tenemos que proteger", ha opinado Gili.

Vox habla de "fanatismo lingüístico"

En el otro lado está Vox, que celebra la eliminación del requisito del catalán en la Sanidad. Su portavoz parlamentaria, Idoia Ribas, aplaude esta decisión que es "gracias, sin duda, a que Vox lo ha posibilitado y exigido".

Ribas ha señalado que la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, "exigió hace cinco años el catalán" y, desde entonces, "la falta de personal se ha cronificado y ni siquiera se cuenta con los profesionales suficientes para atender adecuadamente a la población".

En esta línea, ha destacado que "el fanatismo lingüístico ya no tiene cabida en Baleares" y que Vox "no va a contribuir con impedimentos absurdos a la contratación de profesionales, como es exigir un título de catalán".

