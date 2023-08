Iván Espinosa de los Monteros deja VOX, en directo | La despedida de Abascal: "El Congreso pierde a un gran portavoz"

Iván Espinosa de los Monteros se ha despedido este martes de la política, aunque ha indicado que seguirá como afiliado del partido y siempre a disposición del partido. En conversaciones previas a su comparecencia, el hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso ha comunicado que su adiós ha estado motivado por motivos médicos de sus familiares más cercanos.

"Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores. Todos están bien, pero he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos como para meditar la decisión". No han sido momentos fáciles para Espinosa de los Monteros, quien se ha acordado en su discurso de su pareja y también rostro importante del partido, Rocío Monasterio.

