Por qué Iván Espinosa de los Monteros deja la dirección de Vox: su mensaje de despedida

La noticia ha saltado por los aires este mismo martes. El hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado a primera hora de la mañana que abandona la política definitivamente. El exportavoz de la formación liderada por Santiago Abascal ha convocado una rueda de prensa en la que ha explicado todos los motivos de su salida. Y es que, tal y como él mismo ha confirmado ante los periodistas, la razón por la que abandona la política se debe principalmente a motivos familiares.

A pesar de que no ha confirmado de quién se trata, Iván Espinosa de los Monteros ha vinculado su salida de la dirección de Vox y del Congreso a una enfermedad que estaría sufriendo un familiar cercano suyo. "Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores. Todos están bien, pero he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos como para meditar la decisión", ha añadido en la rueda de prensa que ha convocado en el Congreso de los Diputados.

Semanas después de los resultados obtenidos por Vox en las elecciones del 23-J, con los que Espinosa de los Monteros volvía a ser elegido portavoz del partido en el Congreso, el madrileño ha confirmado que no recogerá el acta de diputado. Sin embargo, a pesar de que el hasta ahora portavoz de Vox ha anunciado su retirada de la política, ha asegurado que seguirá vinculado al partido y que no abandonará la formación. "Sigo en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base, siempre a su disposición", ha explicado.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante la rueda de prensa en la que ha explicado los motivos de su retirada de la política.

A pesar de que han sido muchas las teorías que han surgido sobre los motivos que podrían haber llevado a Iván Espinosa de los Monteros a abandonar el partido, el madrileño ha disipado todas las dudas alegando motivos familiares. Sin embargo, durante el día de hoy, han sido muchos los que han apuntado que la salida del ya exportavoz podría deberse a los malos resultados obtenidos por los de Abascal en las pasadas elecciones del 23-J, en las que perdieron 19 diputados.

Durante su discurso, además de explicar los motivos de su salida, el político ha agradecido a todos los trabajadores del Congreso su labor. Además, ha hecho referencia a los periodistas, sobre los que ha asegurado que su relación con ellos "no ha sido fácil" y a los que ha instado a tratar a Vox de forma diferente a partir de ahora. "Espero que ahora sus medios empiecen a tratar nuestro partido de forma natural", ha expresado.

[El abandono de Espinosa a los liberales de Vox, el auge de Buxadé y Hoces y la influencia marxista]

Para terminar, Iván Espinosa de los Monteros le ha dedicado unas palabras al líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el que ha asegurado que ha sido un privilegio trabajar con él. "Gracias especiales a Santiago Abascal, porque sin él esta aventura hubiera sido imposible. Ha sido un privilegio trabajar con él. Tengo la gran esperanza de verle, más pronto que tarde, en el palacio de la Moncloa", ha confesado.

Qué cargos ocupó Iván Espinosa de los Monteros en Vox

El ya exportavoz de Vox llegó al partido en el año 2013, cuando se fundó la formación. Por aquel entonces ocupó el cargo de secretario general de la Comisión Organizadora Provisional antes de la celebración del primer congreso del partido. Tiempo después, Espinosa de los Monteros ocupó la Secretaría General del partido hasta octubre de 2016, año en el que accedió al cargo de la Vicesecretaría de Relaciones Internacionales. También fue número 2 de la lista electoral del partido para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 encabezada por Alejo Vidal-Quadras.

Ya en el año 2015, Espinosa de los Monteros se presentó como candidato por Vox a senador por Madrid. Y cuatro años después, fue confirmado como tercero en la lista de Vox para las elecciones al Congreso por Madrid del 28 de abril. Fue elegido diputado en la XIII legislatura del Congreso. Y fue elegido por el partido como portavoz del Grupo Parlamentario. Con la repetición de las elecciones en noviembre de 2019, revalidó su acta de diputado para la XIV legislatura.

