El "no" del PSOE a pactar con el PP incluso en Ceuta revela el 'cordón sanitario' de Sánchez a Feijóo

Lo que ha sucedido en Ceuta es, en el fondo, la punta de un iceberg cuya base está en Ferraz. Porque ha sido la dirección nacional del PSOE la que ha impedido en última instancia que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo de gobierno para insuflar estabilidad a la ciudad autónoma. "Ceuta no es un sitio más, Ceuta es razón de Estado", explica este viernes su presidente, Juan Jesús Vivas, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

A tenor de lo contrastado por este periódico tanto con fuentes del PP como del PSOE, existía una predisposición del presidente Vivas y de la oposición socialista para armar "una coalición". De hecho, Juan Gutiérrez, el líder del PSOE en la ciudad autónoma, lo puso "como condición" para que su partido diera estabilidad al Gobierno ceutí, después de hacerlo mediante "apoyos puntuales" en la pasada legislatura.

Pero Ferraz dio este jueves la orden de vetar "rotundamente" cualquier acuerdo "con el partido de los bulos, las mentiras y los insultos liderado por Feijóo". Así, se anuló toda negociación con los populares. Vivas no salía de su asombro: "Vetan sin argumentos, sólo con ataques", alega.

El presidente autonómico ve este movimiento como una estrategia que pretende expulsar al PP del tablero del poder, sea donde fuere. Una suerte de cordón sanitario: "Es evidente a quién le interesa la política de bloques", dice refiriéndose a Pedro Sánchez.

Los argumentos empleados por el PSOE para cerrar la puerta a la coalición no son de ámbito autonómico, sino nacional. Con Alberto Núñez Feijóo, "no hay acuerdo posible". Con "el partido de la mentira", no se puede negociar. Una lectura que cabe hacer al revés: Ferraz no quiere que, mientras se explora una investidura sellada con los independentistas, se exhiba la posibilidad de un gobierno estable PSOE-PP.

No está en riesgo el gobierno del PP en Ceuta. Allí, como en Melilla, impera el mecanismo de la lista más votada que establece la ley de régimen local. Es decir: Juan Jesús Vivas, en calidad de candidato con más escaños, seguirá siendo presidente sin importar el portazo del PSOE.

Sin embargo, al tratarse de una ciudad de muy complicada gestión, Vivas exploró la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE. Presidente desde 2001, sabe lo que es gobernar con mayoría absoluta y lo que supone hacerlo con mayoría simple. "Somos una ciudad con unos riesgos y amenazas sin parangón en el resto de España, salvo en el caso de Melilla", explica. "Debería imperar la razón de Estado y no el interés partidista".

"Con Vox, no"

En las últimas elecciones autonómicas, Juan Jesús Vivas se alzó como candidato más votado con 9 diputados, los mismos que en 2019. La mayoría absoluta se encuentra en los 13. El PSOE obtuvo 6. Vox, 5. Movimiento por la Dignidad, 3. Ceuta Ya, 2. Con esa coalición PP-PSOE, el gobierno local habría tenido mayoría absoluta en todas las votaciones.

Desde que llegó el multipartidismo, Vivas ha afrontado legislaturas muy delicadas. Sobre todo desde el punto de vista de la inmigración y la seguridad. Su relación con Vox está rota después de que, en 2021, el PP se abstuviera para permitir que la Asamblea de Ceuta declarara a Santiago Abascal "persona non grata".

Lejos de rectificar, Vivas explicó su voto en los medios de comunicación: "Abascal incendia esta ciudad". En todo momento, desde la irrupción de Vox, el presidente de Ceuta ha dejado clara su preferencia: pactar con el PSOE.

De hecho, el presidente niega que el portazo de los socialistas sirva para echar al PP ceutí en los brazos de Vox, ni siquiera por la gobernabilidad. "Tenemos profundas diferencias con Vox como partido; y tenemos profundas diferencias con Vox en la concepción de la ciudad, de su riqueza cultural y de su españolidad... el acuerdo con Vox es imposible".

¿Indepes y pacto con el PP?

De ahí que, ante un panorama borrascoso, hubiera buscado una negociación con los socialistas. El acuerdo iba por buen camino hasta que Ferraz intervino para anular cualquier posibilidad. En el PP interpretan que al PSOE le habría resultado muy complicado justificar los acuerdos con los independentistas mientras se revelaba posible una "fórmula de estabilidad" en Ceuta.

Juan Gutiérrez, el líder socialista en la ciudad autónoma, llegó a verbalizar en la televisión pública de la ciudad: "El PSOE no va a dar apoyos puntuales. Vamos a trabajar desde dentro y vamos a hacer un gobierno de coalición". Era un movimiento que buscaba, después de una larga hegemonía del PP, colocar a la marca socialista en el poder. No obstante, en aquella misma declaración, Gutiérrez reveló que cualquier acuerdo debería recibir el "permiso" de Madrid.

Por parte del PP, Génova no ponía palos en la rueda, al contrario. Según las fuentes consultadas, Feijóo le transmitió a Vivas que "los intereses de Ceuta van por delante de los del partido". Génova interpretaba esa posible coalición con el PSOE como un episodio más de esa geometría variable que les ha llevado a firmar acuerdos con Vox, pero también pactos con Coalición Canaria o el Partido Regionalista de Cantabria.

Sigue los temas que te interesan