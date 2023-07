Voto en blanco, nulo y abstención en las elecciones generales: ¿a quién beneficia cada uno?

Este domingo llega un momento muy especial para España: las elecciones generales del 23 de julio. En ellas, presumiblemente, PSOE y PP se disputarán la presidencia del Gobierno. La primera opción es que Pedro Sánchez mantenga su posición actual como líder del Ejecutivo, eso sí, previo pacto con Sumar y Yolanda Díaz. La otra será que Alberto Núñez Feijóo releve a Mariano Rajoy, último presidente de los populares, y consiga lo que no pudo hacer Pablo Casado.

Si finalmente gana el Partido Popular, habrá que ver qué vía escoge para que Feijóo se instale en Moncloa, ya que la opción que está descartada es que haya una mayoría absoluta. Sus caminos serían un pacto con Vox y Santiago Abascal o la abstención del PSOE, vía que ya ha explorado tal y como el propio candidato a la presidencia le trasladó a Pedro Sánchez en su debate cara a cara de hace unos días.

Lo que suceda en España a partir del lunes será, en parte, responsabilidad de los españoles, quienes serán los encargados de elegir al nuevo presidente del país y la configuración del nuevo Gobierno a través de sus votos. Buena parte de la sociedad acudirá a las urnas y cada cita con la fiesta de la democracia siempre resurge una duda recurrente: qué pasa con los votos en blanco, con los votos nulos y con las abstenciones. Ahora, resolvemos a esta pregunta e indicamos a quién beneficiará cada opción en este 23-J.

¿A quién beneficia los votos en blanco en las elecciones generales?

Este 23 de julio será el momento para elegir a los nuevos miembros del Congreso y del Senado. Los colegios electorales ya se han preparado para abrir sus puertas y durante este domingo registrarán, sin duda alguna, muchos votos en blanco. Una opción a la que muchos españoles recurren cada vez que hay una cita con las urnas.

Lo primero que hay que saber es qué es un voto en blanco. Esta opción se basa en introducir un sobre de votación vacío, es decir, sin ninguna papeleta. En el caso de las votaciones para el senado, basta con que sea el sobre con la papeleta de los candidatos sin seleccionar ninguna candidatura.

Una persona deposita su voto en una urna electoral. Element5 Digital, Pexels.

Estos votos se consideran válidos y sí tienen una gran repercusión electoral, ya que se contabilizan en el escrutinio. Basándose en la conocida Ley D'Hont, el proceso electoral que rige España, el voto en blanco puede influir en el reparto de escaños. Cuantos más sobres vacíos se depositen en las urnas, más votos van a necesitar los partidos más pequeños para lograr ese porcentaje mínimo exigido.

De esta forma, se suele afirmar que los votos en blanco benefician a los partidos que cuentan con más papeletas a su favor, ya que los pequeños necesitarían más votos para lograr el 3% mínimo que permite tener representación en el Congreso. Si no llegan a ese porcentaje, se quedarían fuera del reparto de escaños y estos irían a parar a las grandes formaciones. Así pues, siempre se piensa que los votos en blanco favorecen a PP y PSOE.

¿A quién beneficia los votos nulos en las elecciones generales?

Otra de las opciones más comentadas cuando llega un proceso electoral es la del voto nulo. Esta es la que se produce cuando un elector emite un voto que es inválido o que está mal marcado. Por lo tanto, este no puede ser admitido. Una de las causas más habituales es que el voto o el sobre esté roto, cuando se introducen otros elementos en el sobre o cuando el sobre o la propia papeleta no son las oficiales.

Otra forma de hacer un voto nulo es introducir dos papeletas de diferentes partidos. Sin embargo, sí se pueden introducir dos papeletas de un mismo partido. Este sí sería válido, pero lógicamente cuenta como un único voto. En líneas generales, estos votos nulos no benefician a ningún partido directamente, ya que no se tienen en cuenta en el recuento de votos para la distribución de escaños.

[Elecciones generales 2023: esta es la mejor hora para evitar el calor en la votación del 23-J]

Es decir, a los únicos partidos que perjudican es a quien ese votante iba a haber votado si no hubiera emitido una elección incorrecta. Los ciudadanos suelen elegir esta opción cuando quieren enviar un mensaje de protesta o de disconformidad con sus gobernantes, con los partidos o con el sistema político en general.

¿A quién benefician las abstenciones en las elecciones generales?

La última opción con la que los electores muestran su disconformidad con la situación política es con las abstenciones. Se podría decir que esta es la opción más cómoda de todas, ya que no es necesario ni siquiera emitir el voto. Simplemente basta con no ir a votar o con no hacerlo por correo.

[Cómo consultar el colegio y la mesa para votar en las elecciones generales de España]

Al igual que sucede con los votos nulos, se considera que esta opción no beneficia a ninguna formación política que se presente ni influye de ninguna manera en las elecciones. Solo afectaría a aquellos partidos que podrían haber contado con los votos de estas personas y que, lógicamente, no lo harán al no acudir los electores a las urnas.

