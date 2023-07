Elecciones generales 2023: esta es la mejor hora para evitar el calor en la votación del 23-J

La celebración de las elecciones generales de España 2023 ha coincidido con la segunda quincena de julio, que es una de las fechas más calurosas del año. El motivo es que en ese periodo de tiempo es cuando se producen más olas de calor.

Por tanto, el calor va a marcar la jornada electoral del 23 de julio. De esta forma, para evitar salir de casa en las horas en las que las temperaturas van a estar más altas, a continuación, te damos unos consejos con las franjas horarias más recomendables.

¿Cuál es la mejor hora para ir a votar el 23-J por el calor?

Las horas más recomendables para ir a votar en verano es cuando las temperaturas están más bajas, lo que suele coincidir con primera hora de la mañana y última hora de la tarde. Por lo que este sería el mejor horario para acudir a las urnas en las elecciones generales del 23-J para evitar las horas de más calor.

En concreto, durante esta jornada electoral se van a alcanzar unas temperaturas en España cercanas a los 40 grados en las zonas en las que la Aemet ya ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas.

¿Cuáles van a ser las zonas de España con más calor?

Las zonas de España que se encuentran en alerta amarilla por altas temperaturas, durante esta jornada electoral del 23-J, son las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Asimismo, la alerta amarilla de la Aemet que se ha activado en estas cuatro comunidades autónomas se extiende desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas de la noche. Por lo que lo más recomendable es evitar ir a votar en esas horas en las regiones que se encuentran en alerta amarilla por calor.

Las provincias que se encuentran con mayor riesgo por altas temperaturas son Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. El motivo es que en estas zonas se esperan unas temperaturas de 39 grados durante el 23-J.

¿Cuándo han ido los españoles a votar en vacaciones?

La cita de los españoles con las urnas, durante el verano, ya han tenido lugar en dos ocasiones. En concreto, estos acontecimientos se han producido durante la democracia.

Para poder conocer las primeras elecciones generales de España que se han celebrado durante los meses de verano, tenemos que remontarnos a 1986. En esta ocasión, los comicios electorales se realizaban el 22 de junio. Se trató de unas elecciones generales que ganó el PSOE, con casi nueve millones de votos.

La siguiente ocasión en la que se celebraron elecciones generales en España fue en 2016. Así, el 26 de junio, también se celebraron estos comicios con el objetivo de elegir al presidente del Gobierno de España. No obstante, la celebración de estos comicios electorales en verano se debió a que después de que las cortes no invistieran a ningún candidato, se procedió a la celebración de elecciones.

En esta ocasión, el ganador de estas elecciones generales fue el PP, encabezado por Mariano Rajoy, que superó al PSOE de Pedro Sánchez. En concreto, casi dos años después de este acontecimiento, Pedro Sánchez, a través de una moción de censura contra el líder de los populares, ascendía al poder.

