Raquel Sánchez: "Feijóo está replicando un estilo político que supone un riesgo para la democracia"

El mosaico superior del Palacio Montaner representa la creación de la imprenta. No está nada mal para hacer una entrevista de periódico, aunque sea digital. Confirmamos en Wikipedia que el carácter imponente del edificio tiene su explicación. Se trata de una obra modernista de importancia considerable. Vamos caminando en silencio, algo impresionados por las esculturas de las escaleras.

Aparece de pronto, al fondo de una sala, Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Nació en Gavá (Barcelona) en 1975. Conviene reseñar la fecha porque la entrevistada va a dibujar las elecciones de este domingo como una encrucijada: si ganan las izquierdas, sobrevivirá la Democracia. Si ganan las derechas, retrocederemos hasta aquel año cuando, al decir de Umbral, España mató al dictador... de muerte natural.

Doña Raquel se aparece como la samaritana que necesitábamos. Nos recibe con una jarra hasta arriba de agua. Al poco de estrechar su mano, nos lanzamos a la hidratación. Hemos llegado empapados gracias a la anfitriona humedad de Barcelona.

–¡Espere, espere! –la ministra nos quita el vaso de las manos y la miramos como miran los niños al descubrir que los reyes magos no existen–. Su vaso es este, beban de este, por favor.

–No nos querrá usted envenenar, ministra.

–¡No, no! Es que yo ya había bebido de ese vaso.

Raquel Sánchez relevó a José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes hace dos años. Antes fue, durante casi una década, alcaldesa de su municipio natal. Uno de esos lugares que conforma el cinturón rojo de Barcelona. Primero mayoría simple, después mayoría absoluta. Hasta que se convirtió en uno de los grandes valores municipales del PSC.

Acepta una entrevista sin límite de tiempo. Vamos a hablar de la campaña, del Gobierno, de la oposición, de Cataluña, de Feijóo y de por qué han colocado la foto del narco en el centro del debate.

Vamos a arrimarnos a las contradicciones. Si no fuera por el aire acondicionado que sale de las entrañas de este palacio, volveríamos a sudar. Porque va a ser una charla de toma y daca. A ratos muy tensa, pero siempre cordial.

Estas elecciones, con tanto calor, son una manera abrupta de hacer al ciudadano consciente de sus obligaciones democráticas, ¿no? El calor, el voto por correo, la campaña en pleno verano...

Todo eso debería ser anecdótico. Hombre, es verdad que hace mucho calor [sonríe]. El presidente tomó una decisión correcta y valiente. El 23-J era la fecha posible si se querían celebrar las elecciones antes de septiembre. El domingo nos jugamos mucho.

Se juegan ustedes todo.

Nos lo jugamos todo. Nosotros, sí, pero también España. Los españoles nos jugamos todo lo que hemos construido durante la etapa democrática. Se están cuestionando algunas cosas… Estamos volviendo a hablar de cuestiones que pensábamos superadas. Además, quiero resaltar que estamos ante un sistema electoral que funciona.

Habla del voto por correo.

Sí. Es uno de los sistemas más garantistas que existe. Que se siembren sospechas o dudas… Me parece muy grave que el PP ponga en cuestión la credibilidad de los funcionarios públicos. Es un ejercicio de puro trumpismo. Este domingo nos jugamos todo. Es importante que vayamos a votar.

Raquel Sánchez fue alcaldesa de Gavá durante siete años, en el cinturón rojo de Barcelona. Daniel Ochoa de Olza

Cuando ustedes dicen que está en juego “todo lo que se ha construido en la etapa democrática”, ¿no temen que pueda parecer exagerado? La España de finales de los setenta era muy distinta a la de hoy: había violencia en la calle, terrorismo; las elecciones eran un proceso endeble e inmaduro. ¿Ustedes de verdad creen que si gana la derecha, España será la de 1975?

No lo decimos nosotros, lo dice Vox y lo dice el PP. Eso es lo más peligroso: el PP está asumiendo los dogmas y el marco ideológico de Vox. Se está volviendo a hablar de ETA, cuando desapareció hace doce años. Basta ya de hablar de cosas que no existen.

Ustedes hablan mucho de Franco.

Los postulados de la ultraderecha son de Vox, pero también del Partido Popular. Vox está censurando la lengua y la cultura, pero con el beneplácito del PP. Vox niega la violencia machista al hablar de violencia intrafamiliar, pero también lo hace el PP. Es el propio Partido Popular el que pone en cuestión, junto a su socio Vox, los derechos conquistados.

Para ustedes, entonces, ¿PP y Vox son lo mismo?

Están volviendo a cuestionar el aborto, la eutanasia…

El PP no sabe si va a derogar la ley de eutanasia y acepta una ley del aborto de plazos.

Pero quieren modificar la ley del aborto. Igual que quieren modificar la reforma laboral. Feijóo empezó diciendo que iba a derogar la reforma laboral. Porque siempre dijo que destruiría puestos de trabajo. Tenemos cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social. Hemos creado más de tres millones de contratos indefinidos.

Tuvo que salir la patronal para recordarle que la reforma había contado con el apoyo de los sindicatos y los distintos agentes sociales. Aun así, la va a modificar. Me preguntaba usted si pienso que PP y Vox son lo mismo. Pues sí. Lo están demostrando con sus acuerdos. El PP ha permitido la entrada de Vox en las instituciones. Han suprimido en Baleares la consejería de Igualdad, la de Medio Ambiente, la subdirección de políticas lingüísticas…

Su compañero Patxi López se pregunta si PP y Vox, en caso de no ganar las elecciones, “asaltarán el Congreso como Trump y Bolsonaro”. ¿Eso también lo piensan realmente?

El PP ha hecho de la mentira, los bulos y las fake news sus principales armas. No sólo durante la campaña, sino durante toda la legislatura. Esa voluntad de atacar personalmente al presidente del Gobierno… No es admisible. Todo eso se parece a Trump y Bolsonaro.

Ministra, de ahí a asaltar el Congreso…

Es un recurso dialéctico.

¿Un recurso dialéctico?

Sí. Es un recurso dialéctico. Pero, mire, cuando Feijóo cuestiona el voto por correo, se parece a Trump. Feijóo está replicando un modelo y un estilo de hacer política que supone un verdadero riesgo para las instituciones y para la democracia. Feijóo miente sin despeinarse, sin ningún complejo. Utiliza mentiras burdas y con patitas cortas que no aguantan ni el primer telediario.

Enumere esas mentiras.

Ha mentido respecto a las pensiones, la creación de puestos de empleo… En el debate dijo que el caso Pegasus se archivó por falta de colaboración de Pedro Sánchez. Cuando se le advirtió de que estaba mintiendo, siguió con ello. Una persona que miente sistemáticamente no merece ser presidente del Gobierno. Además, es un cobarde. Se esconde de los debates.

Sánchez no quiso debatir con Casado antes de las últimas generales.

Feijóo no revela siquiera lo que cobra. Una persona así, con esas credenciales… Los españoles y las españolas no nos merecemos a Feijóo como presidente. A Sánchez no se le puede cuestionar en el sentido que usted dice. Ha comparecido más que nadie ante el Congreso y ante el Senado.

Ha estado años sin conceder entrevistas a medios que consideraba hostiles. No es lo mismo comparecer en el Congreso que responder a las preguntas de los periodistas. El propio presidente ha reconocido que se equivocó.

Pues seguramente. De haberlo hecho, no habrían proliferado las mentiras que ha ido urdiendo el PP durante todos estos años. Dicho esto: el presidente ha aceptado todos los debates que le han ofrecido los medios. Feijóo sólo ha asistido un debate y lo aprovechó para mentir sin escrúpulos.

Si Feijóo mintió tanto en ese debate, ¿por qué Sánchez no desmontó esas mentiras?

Cuando uno se encuentra con tal sarta de mentiras, no tiene tiempo de argumentar. Porque argumentar es mucho más complicado que mentir. Sánchez lo intentó y en algunos momentos lo consiguió. Vimos a un presidente indignado, intentó rebelarse. Feijóo no se corrige, sigue con eso. No merece ser presidente quien utiliza la mentira de forma sistemática.

La ministra, durante un momento de la entrevista celebrada en la Delegación del Gobierno de Barcelona. Daniel Ochoa de Olza

¿Por qué lo de Feijóo son “mentiras” y lo de Sánchez “cambios de opinión”? La gente puede pensar que esto se está convirtiendo en una competición para ver quién es más mentiroso que el otro.

Las mentiras del señor Feijóo se pueden contrastar con datos objetivos. Cuando dice que el PP siempre subió las pensiones conforme al IPC y se ve que no es así, se trata de una mentira. Cuando dice que la reforma laboral ha destruido empleo y se ve que no es así, se trata de otra mentira. Sánchez no ha mentido.

Sólo ha cambiado de opinión.

Ha tomado decisiones difíciles. Cuando uno gobierna, tiene esa responsabilidad.

Dijo que no iba a pactar con Bildu, que no iba a indultar a otros políticos…

Es que no se ha pactado con Bildu.

Hombre, se ha pactado la ley de memoria, se ha pactado...

Y muchas otras leyes, pero eso no es pactar.

Si hay una negociación con un partido político y, después, se aprueba una ley, claro que es pactar.

Seguro que muchas leyes han contado con el voto a favor tanto del PP como de Bildu. ¿Eso significa que el PP ha pactado con Bildu?

Si ha habido una negociación, por supuesto.

El PP ha pactado con Bildu. El portavoz del Senado, cuando era alcalde de Vitoria, aprobó sus Presupuestos con el voto de Bildu. En un Parlamento como el de hoy, con una gran fragmentación, lo que hemos hecho ha sido buscar acuerdos con todas las formaciones necesarias para impulsar medidas que favorecen al conjunto de los españoles y las españolas. Es lo que se nos debe exigir a los políticos.

La reforma laboral, la revalorización de las pensiones, la eutanasia, los fondos del plan de recuperación… Claro que sí. Lo importante es qué conseguimos aprobar, y no con quién. Muchos de los que sacan el fantasma de ETA pactaron en sus ayuntamientos con Bildu.

Cuando Feijóo llegó a la presidencia del PP, los dirigentes del PSOE no le sacaban su foto con el narcotraficante Marcial Dorado. Desde hace unos días, ni siquiera desde el principio de la campaña, se hace uso de ella. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué la han sacado del cajón?

Lo importante es el hilo conductor: la mentira. Feijóo negó en su día que tuviera una relación de amistad con un narcotraficante.

Lo que dijo es que, cuando tenían esa relación, no sabía que Marcial Dorado era un narcotraficante.

Sí que lo sabía. Porque en Galicia lo sabía todo el mundo. Es preocupante que Feijóo no conozca siquiera sus amistades. Es una foto que existe.

Pero mi pregunta es: cuando el Gobierno decide sacar esa foto del cajón, ¿qué es lo que insinúa? ¿Que Feijóo está relacionado con el narcotráfico?

Tendrán que ser los ciudadanos y las ciudadanas los que valoren las amistades peligrosas del señor Feijóo. La foto viene a ratificar que Feijóo es un mentiroso compulsivo desde aquellos tiempos. Esa imagen dice mucho de una persona que siempre se ha querido presentar como moderada.

Raquel Sánchez es ministra de Transportes desde 2021. Daniel Ochoa de Olza

Vamos al punto clave de la España de hoy: la incapacidad de los dos grandes partidos para habilitar el gobierno del otro con tal de dejar fuera a los extremos.

Perdone, pero Podemos y Vox no son lo mismo. No se pueden comparar. Vox es un partido constitucional porque se somete a las reglas de la democracia para obtener representación, pero es un partido que lucha contra el sistema. En ese sentido, Vox es anticonstitucionalista.

Podemos veía con buenos ojos celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Eso no es muy constitucionalista.

Pues yo ya le digo que eso no va a ocurrir en Cataluña. El PSOE ha reiterado que no habrá referendos por la autodeterminación. El único que tuvo lugar fue con un gobierno del PP.

En esa comparativa que hacía… ¿qué hay de Vox y Bildu? ¿Qué le parece peor?

Hay que hacer un reconocimiento a la victoria del diálogo y la democracia. Fue una buena noticia, y así lo reconoció Aznar, poder hablar con aquellos que abandonaron las armas. El PP también tuvo altura de miras. Vox se presenta a sí mismo como un partido antisistema. Quieren salir del sistema. Con el final de ETA, logramos que Bildu entrara en las instituciones y defendiera sus objetivos a través de la política. Lo que plantea Vox es otra cosa. Abascal dice que los problemas en Cataluña se deben resolver a bofetadas.

¿Por qué ponen una línea roja para negociar con Vox y no con Bildu?

Vox es un partido antisistema que censura, que niega la violencia machista y la emergencia climática.

¿Eso es peor que Bildu?

Vox es un partido antisistema y Bildu es un partido que acata las reglas democráticas. Gracias a los acuerdos y a su voto favorable en muchas leyes, hemos conseguido avances importantes.

Antes de ser ministra, Raquel Sánchez fue alcaldesa de Gavá. Daniel Ochoa de Olza

Estábamos en lo de los extremos y en la incapacidad de los dos grandes partidos de colaborar entre sí para dejar fuera de la gobernabilidad a Podemos y Vox. Ustedes se niegan a abstenerse porque el PP se negó a hacerlo en 2019. Disculpe el trazo grueso de la pregunta, pero alguien tendrá que romper esa dinámica alguna vez, ¿no?

Tendrían que romperla los españoles y las españolas con su voto. Si nos atenemos a la dinámica actual, sólo hay dos posibles presidentes: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Son dos modelos absolutamente enfrentados. Un gobierno progresista y de izquierdas frente a la coalición PP-Vox.

Si las encuestas se cumplen [todas ellas, salvo el CIS, vaticinan una mayoría de la derecha], ¿no sería abstenerse para dejar fuera del gobierno a Vox el mayor servicio que podría hacer un partido progresista?

¿Eso quién lo dice? Nosotros nos planteamos un gobierno liderado por Pedro Sánchez.

He matizado: si las encuestas se cumplen…

Será responsabilidad del PP no negociar con la extrema derecha.

Se abrirán ustedes, entonces, a negociar si Feijóo se lo pide.

Nosotros no nos vamos a abstener para que gobierne el PP. Ya veremos el resultado de las elecciones. Nosotros salimos a ganar. Queremos seguir haciendo avanzar el reloj e impedir que retroceda. El otro día Aznar dijo que hay que volver a las políticas de austeridad. Cuando gobierna la derecha, ya sabemos quiénes son los que se aprietan el cinturón.

El señor Sánchez, en 2016, dejó su acta de diputado para no abstenerse [la abstención del PSOE en aquel momento permitió el Gobierno de Rajoy e impidió que se repitieran elecciones]. El PSC también estuvo en contra de la abstención.

Usted, en concreto, ¿estuvo a favor o en contra de aquella abstención?

Me sumé al posicionamiento del PSC. Queremos gobernar este país con una alianza progresista.

Estamos en Barcelona. Ustedes sostienen que uno de los mayores logros del Gobierno ha sido “mejorar la convivencia” en Cataluña. Pero durante esta campaña apenas se ha hablado de Cataluña. ¿Por qué?

Es una buena pregunta. Y al mismo tiempo es una buena noticia, una señal de que Cataluña ya no es vista como un problema por el conjunto de España. PP y Vox sí hablan de Cataluña. Abascal dijo que los problemas aquí se tendrían que resolver a bofetadas. El PP admite que un gobierno suyo haría resurgir el conflicto. Ya sabemos quiénes avivan ese fantasma.

Nosotros hemos apostado por un modelo de convivencia y cohesión. Eso pasa por seguir la senda del diálogo y por la normalización de la relación del Gobierno con la Generalitat. La tensión era uno de los principales problemas. Estamos convencidos de que el diálogo nos ha permitido avanzar. No queremos volver al enfrentamiento de bloques. Eso sólo retroalimenta los extremos: el PP y los independentistas. Somos la garantía de los buenos resultados en Cataluña.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno para la Cataluña de los próximos cuatro años? Quiero decir: se ha indultado, se ha eliminado la sedición y se ha abaratado la malversación. ¿Cuáles son las próximas medidas? ¿Cómo resumiría su proyecto?

Seguiremos por la senda del diálogo y los acuerdos.

Me refiero a cosas concretas.

Se trata de aplicar el conjunto de medidas que benefician a los españoles. La reforma laboral, la revalorización de las pensiones, las inversiones… Todo eso beneficia a los catalanes y catalanas. El PP castigó a Cataluña. Nosotros no lo vamos a hacer.

¿Cómo van a intentar, por ejemplo, que se cumpla la enseñanza del 25% de castellano en los colegios de Cataluña? Ningún gobierno, de PP ni PSOE, ha logrado revertir esa situación.

Las sentencias se tienen que cumplir. Serán los tribunales los que tendrán que encargarse del cumplimiento de las sentencias.

Pero ustedes apuestan por “sacar la política de los juzgados”. Por eso le preguntaba si tenían un plan.

Las sentencias hay que cumplirlas siempre, gusten o no. Nosotros decimos que no podemos volver a utilizar la lengua como arma arrojadiza, que es lo que hacen Vox y el PP. Consienten que en las islas Baleares se suprima la dirección de política lingüística, que se censuren revistas en catalán de las bibliotecas públicas…

Pero, ministra, yo le pregunto por lo que va a hacer el Gobierno. Cuando entrevisto a dirigentes de PP y Vox ya les pregunto a ellos por sus decisiones.

Las sentencias se tienen que cumplir.

Entonces, desde la política, ¿no pueden hacer nada?

La enseñanza en Cataluña no es un problema.

Sí lo es según los tribunales.

Puede haber casos y resoluciones. En ese caso, las sentencias se deben cumplir. Pero no vamos a entrar en ese camino de utilizar la lengua como arma arrojadiza.

Raquel Sánchez nació en Gavá en 1975. Daniel Ochoa de Olza

Hay una cuestión que, creo, preocupa a muchos ciudadanos. Dirigentes de ERC, sus socios de gobierno, dicen que lo “volverán a hacer” –en referencia a la proclamación de independencia de 2017– si no consiguen un referéndum pactado. El Tribunal Supremo asegura que el Estado queda desprotegido ante posibles acciones similares debido a la eliminación del delito de sedición. ¿Esto no supone asumir un riesgo enorme a cambio de esa “mejora de la convivencia”?

La reforma de la sedición no se hizo a cambio de nada, sino para adaptar nuestro Código Penal a los estándares europeos.

Eso no es cierto, ministra. Lo explicó el Tribunal Supremo.

La intención de este gobierno ha sido la modificación del Código Penal para homogeneizarlo con el del resto de países de la Unión Europea. En cualquier caso, el PSOE no va a autorizar un referéndum de autodeterminación. Quienes tengan cuentas pendientes con la justicia tendrán que saldar sus deudas. Quiero repetir que la declaración unilateral de independencia y la fuga de algunos de sus protagonistas ocurrió con un gobierno del PP.

El Tribunal Supremo explicó que lo de la homologación no es cierto. Es verdad que, semánticamente, no hay delitos de “sedición” en otros países, pero porque se llaman de otra forma. Es decir: los hechos de Cataluña, juzgados en países como Alemania o Francia, habrían sido condenados con penas mucho más altas que con nuestro Código Penal actual. No hay una “homologación”, sino una rebaja.

Yo le he explicado cuál fue la intención del Gobierno.

Pasemos, si le parece, a los asuntos referidos a su ministerio. Existe por escrito el compromiso del Gobierno, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de "la puesta en marcha del pago por uso de las autovías en 2024". Ahora dicen que eso no es así. La Comisión Europea, además, insiste en que el cobro es una condición para recibir la nueva partida de fondos. ¿Cuál es la realidad de este asunto?

Desmiento categóricamente que vayamos a aplicar un sistema de pago por uso de las autovías. En la ley de movilidad sostenible que llevamos a tramitación al Congreso, se eliminó la previsión que había sobre la aprobación de un sistema de pago por uso. Eso ya no consta en la ley.

Estamos renegociando con la Comisión Europea la financiación y el mantenimiento de nuestra red viaria. Queremos un sistema razonable y sostenible, que no vaya a cargo de los Presupuestos, pero que también supla el déficit del gobierno anterior, cifrado en 2.000 millones.

¿Y cuál puede ser esa fórmula? ¿Cómo se va a sufragar? El déficit es muy grande.

Lo estamos analizando. Como primer impacto, hemos incluido en los Presupuestos una partida de 1.500 millones destinada al mantenimiento de las carreteras. Hay que plantearse de qué otra manera podemos asegurar una correcta conservación. Eso estamos negociando con la Comisión Europea.

El transporte público gratuito de este año en media distancia es un piloto para comprobar si atrae a más gente y se reducen los coches en la carretera, ¿hasta qué punto es sostenible financiar el 100% de los viajes en determinados trayectos? ¿Se están planteando ampliarlo?

También estamos aplicando esa gratuidad para los viajeros frecuentes de cercanías. Eso ha tenido un impacto muy positivo. Ha ayudado a la gente en un contexto muy complicado. Nos ha ayudado a contener la inflación. La media distancia se ha incrementado, en algunos trayectos, un 60%. Vamos a mantener esa medida, que está aprobada para todo 2023.

El partido de Yolanda Díaz, con el que ustedes pretenden gobernar, habla de prohibir los trayectos en avión que se puedan hacer en tren. ¿Está de acuerdo?

No somos partidarios de las prohibiciones. Gracias a las inversiones en alta velocidad que hemos ido acometiendo, tenemos la segunda mejor red del mundo, sólo por detrás de China. España es un referente. Iniciamos un proceso de liberalización: la introducción de operadores privados ha hecho que el AVE sea más accesible. De hecho, ese trasvase, cuando existe la posibilidad de viajar en tren, ya se ha ido produciendo de manera natural.

Quiero aprovechar para contar que Adif, a partir del 1 de agosto, va a preguntar a los operadores por su interés en trabajar en otros corredores y otros trayectos. Vamos a trabajar en esa línea. Nuestro modelo no es el de prohibir. En Francia se aplicó la prohibición, es verdad, pero con muchas excepciones. La comparativa no es real.

Estos días usted ha anunciado el AVE a Almería para 2026. Sin embargo, hay territorios como Cantabria, Extremadura, País Vasco o Navarra que no disponen de conexiones ferroviarias de alta velocidad. ¿Tiene un plan para remediarlo?

Estamos trabajando para hacerlo posible. Pusimos en marcha la primer fase de alta velocidad en Extremadura el año pasado. Ahora estamos a punto de concluir la segunda fase, la de electrificación. Hemos hecho llegar el AVE a Burgos, Granada, Murcia, Ourense… Llegará al País Vasco.

Todos esos proyectos que usted dice están en marcha y van a buen ritmo. De nada sirve poner fechas si no son realistas. Cuando hemos dado fechas, hemos acreditado la buena gestión; hemos cumplido.

Una postdata: ¿ha cogido algún tren recientemente en Chamartín? Es una verdadera locura. Salen tarde, la gente espera de pie porque no cabe tanta gente en el vestíbulo…

Estamos invirtiendo mucho en Chamartín a través de la operación Nuevo Norte. Sí he cogido trenes recientemente en Chamartín. Me solidarizo, soy sensible y empatizo con todos esos pasajeros que no lo tienen fácil cuando llegan a Chamartín.

Soy usuaria del transporte público y del tren, lo he experimentado. Insto a que facilitemos la información y hagamos las cosas fáciles al pasajero. Soy consciente de las incomodidades, vamos a intentar corregirlas. El fin, en este caso, justifica los medios. El proyecto y las obras merecen mucho la pena.

Vista de la entrevista con la ministra de Transportes. Daniel Ochoa de Olza

