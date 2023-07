Varapalo de la JEC al PSOE: que Feijóo usara una foto de la Moncloa "ni confunde ni se la apropió"

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia interpuesta por el PSOE contra el Partido Popular, después de que Alberto Núñez Feijóo utilizara una fotografía de la fachada de la Moncloa en un acto de su formación.

A juicio del Partido Socialista, el líder del PP intentó "aparentar ser el presidente del Gobierno de España" y aquéllo trataba de manipular maliciosamente a los votantes.

Ahora bien, según el organismo que vela por la limpieza de los procesos electorales, nada de eso es correcto. En un acuerdo fechado este jueves, la JEC recalca que nada de lo denunciado vulneró la ley electoral. Ni el uso de una imagen del Palacio de la Moncloa, ni de las banderas de España y de la UE, ni el tipo de atril utilizado...

"La utilización en el acto por quien se postula como candidato a la Presidencia del Gobierno de una fotografía al fondo del escenario que reproduce la sede de la Presidencia del Gobierno no deja de ser un medio legítimo de propaganda electoral mediante el cual se solicita el apoyo de los electores a ese candidato", indica la Junta Electoral Central. La imagen empleada es la que aparece en el perfil de Wikipedia del Palacio de la Moncloa.

El uso de la enseña nacional y de la de la Unión Europea tampoco vulnera el principio de transparencia. "Se hace de forma respetuosa, de la manera en que otros candidatos lo han podido hacer, y sin que se pueda apreciar un ánimo de apropiación contrario al ordenamiento jurídico", añade el documento.

"La asociación de la imagen del candidato con el Palacio de la Moncloa ni crea confusión sobre la autoría del mensaje, ni cabe estimar que sea irrespetuosa con la sede de la institución, ni tampoco cabe considerarlo como un acto de apropiación de ese símbolo de forma contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico", concluye.

Todo ello, en resumen, responde a la "legítima aspiración" de un candidato a ser presidente del Gobierno. "En ese contexto, el que no aparezca el logo del partido en alguna de las imágenes tomadas de forma aislada no añade nada a lo indicado, puesto que no admite duda el tipo de acto en el que está interviniendo el candidato", señala la Junta.

EL ESPAÑOL avanzó la denuncia del PSOE contra el PP ante la Junta Electoral Central. También consultó con diversos expertos que preveían escaso éxito a la misma. Y así ha sucedido.

El acto en cuestión fue la presentación del programa electoral del PP, el pasado 4 de julio. Se celebró en el auditorio de la Casa de América de Madrid y fue difundido en las redes sociales del Partido Popular. De hecho, el PSOE solicitó a la JEC que obligase al PP a eliminar de sus perfiles digitales y de su web estos vídeos. Y, de ser necesario, que sancionase al dirigente gallego.

Los socialistas acusaron a Feijóo de "buscar la confusión" del electorado, de manera deliberada, al utilizar la "imagen institucional vinculada a la presidencia del Gobierno, faltando a la verdad y a la transparencia del proceso electoral".

La JEC concluye que se trató de un acto "en el que tanto su objeto (la presentación

pública a los medios de comunicación del programa electoral de una formación

concurrente a las elecciones) como su protagonista (el candidato por el Partido Popular) están perfectamente identificados sin que pueda considerarse que se induzca a algún tipo de confusión al electorado".

