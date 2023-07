Isabel Díaz Ayuso: "Vox y el sanchismo necesitan un PP débil para conseguir sus objetivos"

Quedan 72 horas de campaña electoral. La fatiga empieza a ser común en el estado de ánimo de los políticos. Isabel Díaz Ayuso no ha pasado una buena noche. Es como "si no hubiese conciliado el sueño profundo". Puede ser por el calor asfixiante de Madrid. O por el cansancio... y las ganas de dar carpetazo a los mítines, de una vez por todas.

- Necesito estar ya con las chanclas puestas, de eso que se te queda la marca porque las llevas puestas 24 horas, ¿sabes?

- Y, suponemos, también estará deseando olvidarse unos días hasta de que es la presidenta de la Comunidad de Madrid... Esa responsabilidad debe pesar.

- Uffff. Yo lo digo abiertamente: necesito un descanso. No soy de esas que dicen: "Ay que si el cargo...". No, no, quiero despertarme y no saber si es martes o jueves. ¿Y eso de desayunar y dormirte otra vez un ratito? Vamos. Este año sí que sí, me las voy a coger.

Lleva cuatro años en bucle. Desde que aterrizó en la Puerta del Sol, el cargo no ha dado tregua. Una primera legislatura abrupta, en coalición con Ciudadanos; una convocatoria electoral repentina, campaña, mayoría suficiente, pactos, Gobierno en solitario; crisis en su partido, otra vez campaña y elecciones. Finalmente: mayoría absoluta, investidura, formación de Gobierno. Y campaña de nuevo.

Es lógico que, con las urnas ya camino de los colegios electorales, las fuerzas empiecen a flaquear. Aun así, Ayuso está de buen ánimo. La personalidad de la líder del PP madrileño entraña poco misterio. Habla para que la entiendan los mortales.

Entrevista a Isabel Díaz Ayuso Laura Mateo

Está acostumbrada a ser protagonista por sus declaraciones políticas, no por su vida personal. ¿Qué tal está? ¿Por qué decidió contar lo de su aborto?

Estoy muy bien, la verdad. Lo conté porque sucedió. Sin más. Al final, no hay por qué no dar una breve explicación de las cosas que le suceden a un responsable político, y más cuando cancela agenda. Algunas veces, es por un tipo de intervención, eso ha pasado comúnmente. Y en este caso por algo igual de personal, pero que, como pasó, se cuenta. No hay más misterio.

Hay un poco de tabú con ese tema.

La verdad que me ha sorprendido porque la cantidad de políticos, de periodistas, de gente conocida y desconocida a la que le ha sucedido es impresionante.

Prácticamente, todo el mundo ha tenido algún caso personal o muy cercano. Y tanto hombres como mujeres, me han trasladado ese sentimiento, ese cariño y, sobre todo, decir que saben lo que es porque les ha pasado exactamente lo mismo. Me parece sorprendente. Y bueno, creo que hay que tomarlo con naturalidad, porque es muy frecuente. Y seguir adelante.

¿Tiene miedo de que, ahora, la posibilidad de que sea madre se convierta en un tema de interés público?

Es verdad que siempre he mantenido mi vida completamente al margen de la política y lo voy a seguir haciendo. Necesito mi parcela, como todo el mundo, y he sido profundamente cuidadosa siempre con eso.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP de Madrid, concede su primera entrevista tras su aborto involuntario. Cristina Villarino.

Llamó la atención el gesto de sus adversarios en la Asamblea, ¿cómo vivió ese momento?

Agradecí a Juan Lobato y Mónica García que me dieran ese abrazo y que estuviéramos hablando un poco. Después, he recibido mensajes de políticos de todos los partidos: desde el PNV, el PP completo, muchísimos socialistas, de Ciudadanos… La verdad es que es muy bonito.

Por un rato, todos nos ponemos a disposición de la vida, todos sabemos, al final, que es lo más importante que tienes y lo más importante que te puede pasar. Es maravilloso ver que hombres y mujeres de todos los planteamientos, por un rato, pensamos en lo importante que es tener la oportunidad de dar esa vida. Nuestras responsabilidades políticas son lo primero, pero somos también personas. Y el caer en eso creo que es bueno.

Vamos a cambiar radicalmente de tema.

Sí, porque ya queda atrás. Es una cosa que se queda para ti para siempre. Y, ya está.

"Las bicefalias no sientan bien ni a la imagen de un país ni a la estabilidad de un Gobierno"

Situémonos en el escenario posterior al 23-J. Según la mayoría de encuestas, Alberto Núñez Feijóo no tendrá la mayoría absoluta para gobernar solo. ¿Cómo vería a Santiago Abascal de vicepresidente del Gobierno?

A ver, lo importante es cambiar el Gobierno. Lo prioritario es llegar. Que eso es lo que todo indica que va a suceder. Luego, cuanto más fuerte sea el proyecto del Partido Popular mejor, porque al final ocurrirá como en mi caso: se pondrán sacar pronto unos presupuestos, leyes fundamentales… y se podrá gestionar de otra manera.

Creo que las tensiones, las bicefalias, no sientan bien ni a la imagen de un país ni a la estabilidad de un Gobierno. Espero que tenga la oportunidad de que le pase lo mismo que a mí: un Gobierno muy pequeño, muy austero, muy ejecutivo, donde todos los ministros en ese caso se puedan involucrar en los temas de los demás, porque todo está relacionado: la sanidad con la educación, con el medioambiente, con la economía.

Después de tanto ruido, tantas broncas, tanta utilización perversa de las instituciones… Es que es todo un despropósito, hace falta el sentido común de un proyecto que, además, creo que Feijóo por la edad, la solvencia y la tranquilidad que aporta lo haría excepcionalmente bien.

En EL ESPAÑOL, Feijóo dijo que Vox provocaría tensiones innecesarias. En la Comunidad de Madrid usted ha tenido que pactar dos legislaturas con ellos ¿piensa que no sería un buen socio de Gobierno para España?

Estamos a menos de una semana con unas elecciones fundamentales que van a suponer un cambio fundamental para España. No nacen niños, hay en un invierno demográfico absoluto, somos el país más endeudado de la OCDE, no hay un proyecto de futuro… Tenemos un Gobierno que, durante estos años, no ha pensado qué futuro queremos para España, sólo en lo que quieren los nacionalistas, los independentistas, los okupas, los condenados por sentencias en firme…. Todo lo que le interesa al PSOE como Gobierno es la agenda ideológica, pero no la España real.

Es tan grave lo que pasa en España que ¿cómo me voy a poner yo antes de nada a disparar a Vox? ¿Qué es mejor un gobierno en solitario del PP y fuerte? A todas luces, no lo puedo tener más claro. ¿Que por muy pocos escaños se puede perder una amplia mayoría? También. ¿Dividir el voto perjudica siempre a la fuerza de centro-derecha? Absolutamente. Pero es que el problema de España es tan grave a tantos niveles que, en fin…

Ayuso afirma estar "acostumbrada" a lidiar con un Vox que siempre está preocupado por "ser el problema para el PP". Cristina Villarino.

Hay gente que dice que en las autonómicas votó a Ayuso, pero que ahora se decantará por Vox. ¿Usted qué le diría a esos votantes?

El Partido Popular tiene un proyecto sólido, con gente con experiencia. Sabemos lo que queremos para este gran país. Cuando tenemos pactos con Vox nos pasa siempre lo mismo… En el Ayuntamiento nos dejaron sin desarrollos urbanísticos; en la Comunidad sin leyes fundamentales...

El Partido Popular representa un centroderecha que va a favor de las cosas, no a la contra de todo y embruteciendo todos los debates. Siempre lo he dicho, somos un proyecto que defendemos la vida, la libertad por encima de todo, la prosperidad, el respeto por la pluralidad, por la empresa, por la propiedad, por la cultura del trabajo, por la unidad de España, por la seguridad jurídica, por el respeto al Estado de derecho...

Estamos acostumbrados a lidiar con un Vox que siempre está preocupado por quitarle al Partido Popular, de ser el problema para el PP, conseguir ser el PP… Todas las campañas son siempre lo mismo. No es momento de estar peleándonos entre nosotros. Tenemos que ser el mejor PP y volver a las esencias. No tenemos que hablar sólo de economía y de gestión, también debemos abordar una forma de ver la vida. Cuando lo hacemos así, nuestro proyecto es reconocible.

¿Hay una pinza entre Vox y el sanchismo?

Es cierto que coinciden en cosas. El Gobierno, por encima de cualquier cosa, rozando los límites, no quiere perder el poder, no asume perder el poder. Es un Gobierno autoritario. Y, por otra parte, Vox lo que necesita es tener poder de alguna manera. Le da igual si tiene que bloquear gobiernos, si se pierden presidencias de parlamentos, si las cosas van a peor… Da igual, necesitan que se les vea, ser protagonistas; no tanto por propuestas, sino por efectos. En eso, claro que se encuentran, al final necesitan unos y otros la debilidad del PP para cada uno conseguir su objetivo. Eso está claro como el agua.

"El Emiliano García Page del último año de legislatura me representa a mí y a todos los españoles"

¿Se siente más cerca del presidente socialista de Castilla-La Macha, Emiliano García Page, que de Vox?

Depende… Depende de qué Emiliano García-Page. El del último año de legislatura, sí. Ese me representa, claro. A mí y a cualquiera. Y, luego, depende de qué Vox. Hay políticos de Vox muy sensatos con los que tengo un entendimiento total. Y también hay muchísimos activistas que tienen por todas partes que faltan al respeto, que insultan, que hacen todo complicadísimo. Entonces, depende de quién.

He encontrado también presidentes autonómicos con los que he tenido gran relación… Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Javier Lambán (Aragón). Han sido presidentes con los que, en los momentos más complicados de pandemia, nos hemos entendido. Y, con otros muchos socialistas no he tenido nada que ver. Lo mismo me ha pasado con Vox.

Hay quien quiso ver en María Guardiola una Ayuso extremeña. Ella dijo unas palabras duras contra Vox y, después, pactó con ellos. ¿Si usted hubiese estado en su papel, después de decir lo que dijo, hubiese pactado o se hubiese bajado del barco?

Hubiera pactado también. Porque lo más importante era el cambio en Extremadura. Hay una parte importante de los extremeños que han estado sin representación durante todos estos años. Lo mejor que tiene Extremadura se lo da o el patrimonio cultural y natural que han heredado los extremeños o la empresa privada, que es la que está consiguiendo en Extremadura que tengamos los mejores productos gastronómicos. Grandes empresas que las están levantando autónomos y ciudadanos desconocidos con sus trabajos.

Pero, por parte de la Administración autonómica, no ha habido políticas que repercutieran el talento, que multiplicaran las oportunidades para los jóvenes, que transformaran la Administración... Todo lo contrario. Han vivido de fomentar una cultura de la subvención y del adormecimiento. Allí, emprender, crear nuevos empleos o traer proyectos era una complicación total.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular en la región. Cristina Villarino.

¿Se arrepiente de haber usado la frase "que te vote Txapote" tras las críticas que ha recibido por parte de algunas víctimas de ETA?

No. Y no solo eso: es más real que la vida misma. Me hace gracia… Fijaos en lo que estamos. Bildu sale a pedir respeto para las ofensas de las víctimas que han provocado ellos mismos. Así con todo.

Hace poco decía Sánchez que yo tenía que rectificar por hablar de pucherazo en las elecciones, cuando han tenido afiliados detenidos por la Guardia Civil por comprar votos en Mojácar, Melilla… En fin, es que de esto va el sanchismo… De hacer lo que te dé la mismísima gana, pero si lo señalas eres el radical, el extremista... ¿Para ellos? Poder, carta blanca, hacer lo que quieran. Pactar con Bildu… ¡Lo que les dé la gana! Pues eso, dar la vuelta a las cosas. Lo dijo muy bien Sánchez: mentiras y manipulación.

Ha hablado usted de las irregularidades que pasaron durante las elecciones autonómicas. ¿Qué opinión le merece la polémica que está habiendo estos días alrededor del voto por correo?

Estamos en unas elecciones donde la convocatoria es anómala. Supone una grandísima incomodidad para millones de españoles y las dificultades para el personal de Correos son evidentes. Y también para otros muchos, como los que van a tener que limpiar los colegios, procurar la seguridad o estar en las propias mesas. Hay muchos españoles que van a tener que ver truncadas sus vacaciones. Todo es un absoluto despropósito.

En un contexto en el que, además, se suman las nacionalizaciones masivas que ha habido a dedazos en los últimos meses por cuestiones políticas. ¡Se están dando nacionalidades por miles!

Y todo esto, ¿a qué viene? ¿Por qué no haces unas elecciones cuando la gente puede participar? Nada más volver del verano, en septiembre. Como ya has dimitido… Hazlo pronto, pero hazlo bien. No nos lleves por delante a todos y faltando a las obligaciones con la Unión Europea.

En definitiva, que suelten ya la Moncloa que es como si fuera su juguete. Que dejen de hacer tanto daño, de usar el CIS de forma bochornosa. Hasta los propios sindicatos en RTVE se han estado revolviendo durante estos meses. ¿Qué más tiene que ocurrir para que dejen de manosear las instituciones?

"No me arrepiento de haber dicho 'que te vote Txapote'. Es más real que la vida misma"

De cara a este domingo, ¿si Feijóo saca más votos que usted en la Comunidad de Madrid, lo verá como un fracaso o como un triunfo?

Pero, por qué tenéis que… ¡Me parecería maravilloso! No que sacara más que, vamos… ¡que fuera la mayoría más impresionante vista nunca! En tan poco tiempo y con tantas dificultades, sería maravilloso. Habitualmente hay como que enfrentarme a las cosas. ¿Y si el otro dice esto de ti? ¿Y si al otro le va como a ti? ¿Y si ya no está Sánchez? Yo sólo quiero pensar en positivo para Madrid, y si a España le va bien, Madrid va a florecer como nunca.

Pero ¿si Feijóo obtiene más votos significaría que en su campaña en las autonómicas podía haber sido mejor?

Creo que la Comunidad ha quedado bastante bien apañada [Risas]. Una absoluta ya está bien. Me encantaría que Feijóo fuera presidente, creo que es una gran persona y un excelente político. En estos tiempos de tanta política infantil, que alguien como Feijóo con otra edad, con otros conocimientos, con otro poso, ponga orden a todo… Va a ser fantástico. Con esa humildad y esa normalidad, de un hombre que se reivindica de la España rural, normal.

Además, está rodeado de un buen equipo de gestores, de gente que conoce todas las posibilidades que tiene España. Él puede unir a todas las comunidades y podremos tener conferencias de presidentes serias de verdad. No lo que hemos tenido, que es ir a la Palma a pintar la mona para luego dejar a los vecinos abandonados y sin la vivienda.

Isabel Díaz Ayuso respondiendo a las preguntas de los periodistas de EL ESPAÑOL, Pepe Luis Vázquez e Irene P. Nova. Cristina Villarino.

Tras el debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez, trascendió que uno de los asesores del presidente del PP fue Miguel Ángel Rodríguez. ¿Va a seguir prestando a su director de gabinete? ¿Le dejaría ir con Feijóo a la Moncloa, en caso de darse esa situación?

Todo el Partido Popular está detrás de Feijóo. Estamos a su entera disposición y si podemos ser de ayuda, ahí nos tiene. Esta es una colaboración de las muchas que se tienen.

Esto se lo dicen mucho, pero ¿si Pedro Sánchez sale de la Moncloa, cómo va a conseguir mantener ese tirón mediático por su confrontación continua con el presidente?

El tirón mediático del Gobierno de Madrid es por el excelente trabajo que hemos realizado en la gestión de la pandemia y por la forma que tenemos para sortear las dificultades económicas... Nuestro trabajo en estos años es lo que nos ha traído hasta aquí. Y, es más, si no hubiera sido por Pedro Sánchez, todos nuestros avances se habrían multiplicado. Porque eso es lo que nos espera en los próximos años: mucha más apertura y mucha más prosperidad y proyectos.

En cualquier caso, aunque sea Feijóo el presidente del Gobierno, usted, como presidenta de la Comunidad de Madrid, seguirá manteniendo sus reivindicaciones.

Evidentemente. Es mi obligación como presidenta de la Comunidad de Madrid darle todo a los madrileños por encima de un interés partidista. Y, si en algún momento uno tiene que mostrar su discrepancia, así lo haré. Pero estoy convencida de que Feijóo no va a ir contra la Comunidad de Madrid, como está haciendo el Gobierno de Sánchez.

"En estos tiempos de tanta política infantil, que alguien como Feijóo con otra edad, con otros conocimientos, con otro poso, ponga orden a todo… Va a ser fantástico"

¿Cuál es la primera reivindicación que va a transmitir a Feijóo si se convierte en presidente del Gobierno?

Varias, la verdad. [Se ríe]. Por un lado, está el impuesto de patrimonio que ha lastrado la inversión en Madrid y, por tanto, las oportunidades para muchos madrileños. Y también la derogación de muchas leyes sectarias que están haciéndonos daño en todos los órdenes de la vida. Hay que reiniciar España y derogar todo el daño hecho. Y eso lo haremos con propuestas que transformen nuestros servicios públicos y reconduzcan a este gran país.

Esta semana ha estado muy marcada por una entrevista que protagonizó Feijóo en Televisión Española, en la que Silvia Intxaurrondo acabó poniéndolo en apuros con datos relativos a las pensiones. A veces da la sensación de que a los políticos sólo les gustan las entrevistas incómodas cuando se las hacen a sus adversarios…

Poner en aprietos es muy fácil. Buscas datos y esperas a que esa persona, en ese momento, no los tenga o no los recuerde bien. Lo interesante de una entrevista, y soy periodista, es que un ciudadano se sienta informado.

Ayuso es entrevistada por EL ESPAÑOL a pocos días de que se celebren las elecciones generales. Cristina Villarino.

¿Debería de haber pedido disculpas Feijóo después de esa entrevista? El dato que dio no era correcto, y el PSOE ha hecho de este asunto uno de los ejes de esta parte de la campaña.

El Gobierno está tan desesperado que con dos de pipas monta un circo. En la entrevista, Feijóo dijo que iba a corroborar el dato, que si no era así, rectificaría, como ha hecho. Ya quisiera esa humildad y esa honradez el Gobierno que tenemos.

Ellos llegaron con mentiras, han sustentado su legislatura sobre pactos con mentiras y el presidente ha configurado su vida académica en mentiras… En fin, no entiendo cómo tiene la poca vergüenza de montar este circo por algo así.

El PSOE también está haciendo campaña con la foto de Feijóo de hace tres décadas con el narcotraficante Marcial Dorado. ¿Cómo cree que hay que responder a ese tipo de campaña?

Como está haciendo Feijóo, ignorando semejante circo. Por todos es conocido el contexto de esa foto y la verdad. Que la usen es un ejemplo de la profunda desesperación en la que están.

A ver si dejan ya de embarrar la campaña y se presentan como cualquiera a las elecciones. No pasa nada. Y si toca perder el poder, que es lo que parece que va a ocurrir, no pasa nada. La vida sigue. Esto es una democracia.

Algunas informaciones apuntan a que habrá algún golpe de efecto por parte del PSOE, que publicarán algo rebuscado sobre Feijóo para decantar el voto de los indecisos…

Seguramente hayan revisado hasta sus notas de bachillerato [Se ríe]. Han perdido todo el crédito. Tras cinco años de mentiras y disparates, el pasado 28 de mayo, el pueblo español echó al presidente y le hizo dimitir. Y, a partir de aquí, están usando todo lo que tienen a su alcance (instituciones, poder mediático…) para detener lo inevitable. Lo mejor para todos sería que asumieran que la democracia es alternancia.

"En la piel de María Guardiola yo también habría pactado. Lo más importante es el cambio en Extremadura"

¿Se cree los tracking que dicen que el PSOE les está recortando escaños y que peligra la llegada del PP a la Moncloa? En los últimos días, el ministro a la Presidencia, Félix Bolaños, daba su porra y decía que el PSOE iba a sacar en torno a 150 escaños y el Partido Popular en torno a 115.

No puedes dar las cosas por ganadas porque eso es prepotente, pero es evidente que España quiere un cambio. Así lo demuestra la inmensa mayoría, ya no sólo de las encuestas, sino la percepción en la calle. Feijóo puede pasearse por todos los pueblos de España y no necesita encerrarse ni en un plató de televisión en Génova ni con cuatro afiliados.

Es evidente que el proyecto sanchista de mentiras, despropósito y autoritarismo está acabado. Otra cosa distinta es qué vamos a hacer a partir del lunes, cómo vamos a reiniciar España con la herencia que nos han dejado, con sus leyes absurdas y sectarias...

Ayuso lamenta que el sanchismo pueda hacer "lo que te dé la mismísima gana", pero "si lo señalas eres el radical o el extremista". Cristina Villarino.

Usted, como Bolaños, ¿se atreve a hacer su propia porra?

¡No! Tampoco lo hice con la mía. No miro encuestas y no hago porras, porque para qué.

En su nueva etapa de presidenta ha decidido cambiar a todos sus consejeros. ¿Es un síntoma de esta libertad que tiene en la Asamblea o es que ha hecho un ERE a su anterior gestión?

Cuando uno tiene mayoría absoluta necesita muchos contrapesos internos. Y la renovación implica esos contrapesos. Además, hemos reconocido a personas que no han tenido esta responsabilidad, pero que siendo jóvenes conocen muy bien la Administración.

Durante la pasada legislatura tuve el Gobierno más estable, probablemente, de España. Todos los consejeros estuvieron desde el principio hasta el final conmigo. Han hecho un gran trabajo y ahora dejan paso a una cantera para el futuro.

"En política hay una cualidad que se tiene o no: querer mejorar las cosas y adelantarte a los tiempos para ver como, algo que quieres que suceda, termine pasando"

El consejero de Cultura o la consejera de Sanidad son personas con un gran bagaje en lo suyo, pero que no tienen experiencia en la Administración. ¿No le asusta haber dado tanta responsabilidad a alguien que, obviamente, siendo un gran profesional desconoce cómo funciona la política?

Eso mismo pensaban cuando a mí me nombraron presidenta, y lo entiendo. Hay un riesgo, pero yo he traído a gente muy buena en lo suyo que van a dar todo por el proyecto. Ninguno necesitaba estar aquí. Estaban en lo mejor de sus trayectorias laborales y han dado un paso al lado para estar al frente de la gestión pública. En algunas ocasiones me dicen que "son poco políticos", y yo digo que la vida te va enseñando.

Usted ya es muy política.

Ahora tengo habilidades y cualidades que, probablemente, hace cuatro años no. Pero hay una cualidad que se tiene o no: querer mejorar las cosas y adelantarte a los tiempos para ver como, algo que quieres que suceda, termine pasando. Todos mis consejeros tienen esa habilidad.

La líder del PP madrileño está "convencida" de que Feijóo no va a ir contra la Comunidad de Madrid, "como está haciendo el Gobierno de Sánchez". Cristina Villarino.

Acaba de comenzar la legislatura y ya ha adelantado que seguirá haciendo rebajas fiscales y modificará la ley Trans. ¿Nos puede adelantar algo más?

Queremos hacer una transformación digital completa de la Administración para facilitarle la vida a los ciudadanos y reforzar la presencialidad de la Administración en los casos de personas mayores o con dificultades extraordinarias por cualquier motivo. Queremos que el crecimiento de Madrid sea equilibrado y llegue a todos los rincones y que no se concentre en unos sitios. Vamos a buscar el pleno empleo a través de la ciencia, la innovación, la tecnología y muchas profesiones que hoy en día están sin personal cualificado.

También vamos a poner en marcha, con la nueva Ley de Economía Circular, la Agencia de Ciberseguridad, transformar la sanidad para estar a la vanguardia y, en educación, volver a las esencias de la escuela y que los niños aprendan. Volver a las lecturas y a los dictados, porque la digitalización mal empleada perjudica a los alumnos.

Y, además, vamos a trabajar por un Madrid mucho más humano, donde los mayores cuenten hasta el último día en la cultura, en la empresa y a la hora de compartir entre ellos vivienda. Que ser mayor no signifique ser aparcado por la sociedad y por uno mismo.

"Normalizar la identidad sexual está bien y fomentar el respeto es primordial"

¿Y sobre la ley Trans? ¿Qué quiere modificar específicamente de la legislación regional?

Algunos aspectos que son inconstitucionales, a nuestro juicio, como la inversión de la carga de prueba. También vamos a proteger el papel de la mujer en el deporte y el rol de las familias a la hora de recibir educación afectiva en los colegios. Normalizar la identidad sexual está bien y fomentar el respeto es primordial. Vamos a hacer una reforma justa, moderada y precisa. Pero no estamos en derogarla porque, para muchas personas, estas leyes son importantes.

¿Qué le parece la decisión de Juan Lobato de autodesignarse senador? Parece que en Ferraz no ha sentado muy bien, ¿se está convirtiendo Lobato en un díscolo como Emiliano García-Page?

Sorprende que, como cada vez tiene menos puestos, los va acaparando. Pero se me escapa la razón. Nunca me meto en cuestiones de otros partidos. Sé que ha habido un profundo malestar en el Partido Socialista por eso, pero ignoro a qué responde su decisión.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, atiende a EL ESPAÑOL el miércoles, 19 de julio. Cristina Villarino.

Sigue los temas que te interesan