El emotivo discurso de Ayuso tras perder al bebé que esperaba: "El valor de la vida es único"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo en la tarde del viernes sus primeras declaraciones públicas después de conocerse la pérdida del bebé de ocho semanas de gestación que esperaba. En un mitin electoral en Alcalá de Henares, la dirigente autonómica lanzó un mensaje de apoyo a las personas que han sufrido la misma situación que ella pero que, en cambio, "han estado silenciadas" y "no han tenido la oportunidad de expresarlo".

"Creo que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y han estado silenciadas, no han tenido la oportunidad que he tenido yo de expresarlo (...) Por todos ellos, por los que no nacen, por los que han nacido, por los que están en camino, por los niños, por las familias, por los mayores... que son las personas que más me han demostrado que tienen en su cabeza, en su preocupación, el futuro", manifestó la líder del PP de Madrid, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

El pasado martes, Díaz Ayuso fue sometida a una intervención quirúrgica al perder al bebé que esperaba junto a su pareja sentimental, Alberto González. La operación salió bien, sin complicaciones, pero los sanitarios recomendaron reposo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso canceló su agenda hasta el jueves, día en el que reapareció en la Asamblea de Madrid para votar a los senadores por designación autonómica.

Gracias a todas las personas que se han dirigido a mí por distintas vías estos días para trasladarme su cariño.



Y a los políticos de mi partido y de PSOE, Cs, Vox, UPyD, Más Madrid, PNV… No puedo estar más agradecida.



La vida es un regalo que empieza cada día. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 14, 2023

El dicho Pleno, la jefa de Sol recibió muestras de cariño de numerosos compañeros y rivales políticos, como Mónica García (Más Madrid) o Juan Lobato (PSOE). Ayuso agradeció a través de su cuenta de Twitter el apoyo recibido por parte de diferentes grupos políticos: "Gracias a todas las personas que se han dirigido a mí por distintas vías estos días para trasladarme su cariño. Y a los políticos de mi partido y de PSOE, Cs, Vox, UPyD, Más Madrid, PNV... No puedo estar más agradecida".

En el mitin del viernes, en el que estuvo acompañada por Marta Rivera de la Cruz, 'número dos' del PP al Congreso y una de sus personas de confianza, Ayuso insistió ante los presentes en que "el valor de la vida es único".

Sigue los temas que te interesan