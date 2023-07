Ayuso: "Cuando Sánchez convocó elecciones se dispararon las reservas en los restaurantes de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que las reservas en los restaurantes de la región "se dispararon" cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones generales para el 23 de julio. "Me lo han dicho muchos hosteleros", ha afirmado.

La dirigente regional ha sido entrevistada este jueves por la mañana en 'Espejo Público', el programa de Antena 3. Ahí, ha criticado al presidente del Gobierno por el "lastre" que supone su política de "sacar sedes" institucionales de la región y por cerrar "ilegalmente" la Comunidad con un tercer estado de alarma que aplicó "en base a unos informes de expertos que no existían".

A su vez, ha criticado que "todos los días las Cercanías de Madrid están averiadas", lo que provoca que la gente que utiliza este medio de transporte público se quede "tirada en los andenes". La baronesa popular también ha alertado de que la "delincuencia sigue subiendo" en la región, mientras que el delegado del Gobierno aparece en "desayunos informativos para decir barbaridades y proteger a los queridos de Bildu".

Respecto a la política económica del Ejecutivo central, Ayuso ha considerado que el "sanchismo persigue a todo el que en España paga sus impuestos".

La líder regional tiene claro que Alberto Nuñez Feijóo se convertirá en el presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio. "No me puedo alegrar más de que Sánchez se vaya y no me puedo alegrar más de que vuelva ilusión, prosperidad y normalidad a este país. ¿Cómo le voy a echar de menos? Voy a estar en la gloria", ha afirmado.

De hecho, la presidenta ha explicado que "muchos hosteleros" madrileños la han dicho que las reservas en los restaurantes "se dispararon" en el momento que Sánchez anunció la convocatoria de elecciones.

"La gente de Madrid no aguanta más", ha dicho Díaz Ayuso, que ha detallado que los madrileños empezaron a reservar "como locos" en los restaurantes al ver que "llega al cambio".

Pactos con Vox

Por otro lado, la presidenta autonómica ha afeado a Vox que en algunas autonomías, como en Murcia, esté buscando solo su propio beneficio con los pactos con el PP y ha sostenido que ambas formaciones deben "estar a la altura" y ser la "alternativa".

Durante la entrevista, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha subrayado que "cada caso es distinto en cada comunidad autónoma" pero en Murcia en concreto su partido "está a muy pocos votos de la mayoría absoluta, a muy pocos escaños", por lo que considera que "los murcianos en las urnas han pedido que haya un gobierno del PP".

Al tiempo, la también presidenta del PP madrileño ha insistido en que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, tiene derecho a pedir un gobierno que sea "reflejo de las urnas y Vox tiene que entender que no en todas partes puede buscar su beneficio" y que se le vea.

Ayuso ha hecho hincapié en que es "partidaria" del "entendimiento" pero cree que en este caso la formación de Santiago Abascal está pidiendo "más de lo que la urna le ha dado". "En estos momentos tan importantes para España, lo que tienen que hacer los dos partidos es "ser la alternativa a este proyecto desastroso para España", ha declarado.

