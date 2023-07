Ignacio Garriga (Vox) se encara violentamente con protestantes durante su mitin en Badalona

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha interrumpido este domingo su discurso durante un mitin en Badalona (Barcelona) para encararse a quienes protestaban a distancia con banderas independentistas y LGTBI.

Ante el ruido de la protesta, ha dicho: "Me váis a permitir, queridos amigos: voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros con esta gente hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojen...", ha reclamado antes de bajar violentamente su micrófono y atravesar rápidamente la distancia entre el atril y quienes protestaban, pasando entre el público.

Poco antes de llegar hacia ellos varias personas asistentes al mitin le han cerrado el paso y han impedido que el incidente adquiriese mayor enjundia. Mientras, los Mossos d'Esquadra impedían con un cordón el contacto entre el espacio del mitin y los que protestaban, en la Rambla de la ciudad.

Garriga ha regresado entonces al atril, donde ha afirmado que "hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar". "¡Aquí no hay libertad política!", ha arengado el candidato, tras lo que los asistentes han coreado "¡Libertad".

"Esta es la falta de libertad política que hay en Cataluña. Había que contar los metros que teníamos con estos totalitarios. Es absolutamente intolerable que no se disuelva una manifestación ilegal a tan solo cinco metros de un mitin político", ha continuado Garriga.

Vox, a través de su cuenta de Twitter, ha apoyado la reacción de Garriga y ha compartido un fragmento de vídeo del incidente que, sin embargo, no recoge el encaramiento con los manifestantes. Le ha felicitado por "defender la libertad política en Cataluña frente al separatismo totalitario que acosa a los catalanes" y ha acusado a "los mandos políticos de los Mossos" de "incumplir la ley no evitando un boicot a un acto político en plena campaña".

Por su parte, el propio Garriga ha aprovechado el incidente para señalar, en su cuenta de Twitter, que "ha llegado el momento de decir basta" ante el separatismo y la "falta de libertad en Cataluña". "El 23-J hay que votar en defensa propia", ha declarado.

Poco antes del mitin, participantes en la Procesión del Carmen de la ciudad han tenido que desviarse desde el centro de la Rambla de Badalona hasta un lateral por la presencia de una carpa de Vox y la realización del acto, ante el cual había un dispositivo policial de seguridad.

