Yolanda Díaz asegura que la política económica del programa de Feijóo "nos llevará a una recesión"

Yolanda Díaz ha criticado la política económica de Feijóo asegurando que llevará al país a "una recesión" de la mano de los consejos de Aznar y Rajoy pidiendo austeridad. La ministra de Trabajo ha vuelto a insistir en la importancia de "votar para acabar con el relato" de las derechas de Vox y Partido Popular.

"Quieren gobernar contra vuestras vidas", decía Díaz que recordaba los "tiempos de austeridad de Aznar que "se llaman recortes"."Esos tiempos llevaron a España una tasa de paro juvenil del 56% y de paro del 27%. Esos tiempos hicieron que se tardara en salir de la crisis financiera 10 años y 11 meses".

Para terminar sentenciando que "si gobierna feijóo va a provocar en nuestro país una recesión" porque la política económica del PP es, para Yolanda Díaz, "una política fracasada" que estuvo al borde de "quebrar la economía de Reino Unido" para volver a insistir en la posible recesión a la que "nos llevará Feijóo".

💬 "Queremos un país donde los autónomos dejen de tributar al 17 % mientras las grandes corporaciones lo hacen al 3%.



Queremos un país en el que se acaben los privilegios fiscales a los más ricos"



📹 @Yolanda_Diaz_ en #Gasteiz #Zugatik #EsPorTihttps://t.co/wxKlzWMWNW pic.twitter.com/UoNrtEOlfA — Sumar (@sumar) July 15, 2023

También ha insistido en que para arreglar los problemas "se necesitan políticas serias" y no como las de la ministra Báñez que para "arreglar los problemas del paro invocaba a la virgen del Rocío".

Díaz ha reprobado "las comunicaciones" porque todo pasa por Madrid y ha contado que "para llegar hoy a Vitoria desde Galicia" ha tenido que pasar por la capital.

La ministra de Trabajo ha calificado a España de "país de países" en el que "podamos hablar gallego, euskera o catalán" mientras su preguntaba por qué algunos "combaten las lenguas de nuestro país" y animaba a luchar por un "país plurinacional".

💬 "Si las grandes entidades financieras con sus groseros beneficios piden el voto por el señor Feijóo, salid y votad a Sumar.



Votad por los que gobernamos para las grandes mayorías de este país."



📹 @Yolanda_Diaz_ en #Gasteiz #Zugatik #EsPorTi pic.twitter.com/RJdQDNtK4b — Sumar (@sumar) July 15, 2023

En el acto en la Plaza de la Burullería de Vitoria, Yolanda Díaz ha animado a salir a votar "para ganar el futuro" y ha insistido en que en estas elecciones se juega "la próxima década" para evitar que "ganen las derechas".

Ha pedido "no votar con miedo" y ha asegurado que ella no le tiene miedo a Feijóo porque "el que tiene miedo es él por no venir a debatir a Televisión Española". Ha pedido votar para "seguir ganando derechos, seguir subiendo salarios y avanzando".

Éxitos del Gobierno

Yolanda Díaz ha sacado pecho una vez más de la defensa que ha hecho Sumar y el Gobierno de coalición de los "trabajadores, de las trabajadoras del hogar o de los trabajadores de la Cultura" que ha remarcado "piden no a la censura y hoy tienen más derechos".

Además, Díaz ha repetido hitos del Gobierno como haber "subido el Salario Mínimo Profesional (SMI) un 47%" o revalorizar las pensiones pero "no es suficiente" y se ha felicitado porque el "relato de las derechas sobre el paro, los ERTE o, incluso dentro del Gobierno, el SMI, fuese mentira" porque nada de esto "ha quebrado la economía o ha destruído empleo".

Nuevas propuestas

Sumar vuelve a pedir hablar "del tiempo de la vida" porque "llevamos años con las misma jornada laboral" y ha insistido en reducir la jornada laboral sin reducir el salarios y salir una hora antes del trabajo.

💬 "En estas elecciones nos jugamos la próxima década. Y eso quiere decir afrontar la emergencia climática.



Vamos a ganar el #23J para reindustrializar el país con industria sostenible, verde y creando miles de trabajos."



📹 @Yolanda_Diaz_ en #Gasteiz https://t.co/wxKlzWMWNW pic.twitter.com/A6BHUuEgrL — Sumar (@sumar) July 15, 2023

Díaz también ha hablado del reto que supone la emergencia climática y pide favorecer la reindustrialización del país "cambiando el modelo productivo para que sea verde y sostenible y genere miles de puestos de trabajo" porque para la líder de Sumar "toda la política tiene que ser política climática"

"Vamos a industrializar nuestro país de manera sostenible y con políticas verdes" y para la ministra de Trabajo la emergencia climática tiene "dos grandes adversarios: los negacionistas climáticos y el oligopolio energético", decía.

Para Díaz, la "gran emergencia" es el oligopolio y tiene que "dejar de estar en manos de unos pocos porque la energía tiene que ser democrática". Aquí, ha tenido palabras para su "socio" de Gobierno del que ha dicho que la diferencia con él es que "no basta con que la energía sea renovable, sino que tiene que ser limpia, renovable y segura".

Ha criticado a su socio que les dijese que "no se podía limitar el precio de la electricidad, que era incostitucional, que no lo permitía Europa o que no se podía actuar contra los beneficios caídos del cielo" porque al final todo "se ha podido lograr para tener la inflación más baja de Europa".

