Feijóo, a 8 días del 23-J: "Si concentramos el voto en el PP vamos a poder gobernar en solitario"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado de nuevo "una concentración del voto" en torno a sus siglas para poder obtener un resultado que permita a los populares gobernar "en solitario" a partir del próximo domingo. "Tenemos ocho días para lograr 20 escaños", remarcó.

En el segundo acto del líder de los populares en el día de hoy -el primero fue en Vitoria a las 10:00-, Feijóo ha insistido en la importancia de no depender de terceros actores durante la próxima legislatura, ya que, en su opinión, "de nada sirve ganar unas elecciones si luego no puedes gobernar".

"No me sirve de nada ganar un debate y perder las elecciones, no me sirve de nada ganar unas elecciones y no poder gobernar. Los ciudadanos nos piden un cambio y no podemos relajarnos". añadió.

De nuevo sobre el voto útil, Feijóo también ha insistido en que tras el 23-J hay dos opciones: un Gobierno de cambio o un bloqueo. "Aquellos que insisten en la política de bloques son los que no tendrían problema en bloquear la gobernabilidad de España. Quiero que este país funcione y la mejor manera de que esto suceda es evitar el bloqueo", incidió.

"Si una persona coge la papeleta y se abstiene, y vota en blanco, se queda Sánchez. Si una persona no va a votar, es un voto también para que se quede Sánchez. Y cada voto por el cambio es imprescindible", ha resaltado.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que también estaba en el acto, ha apelado a los indecisos que "no saben a quien votar" el 23-J. En concreto se ha referido a los votantes de Cs, PSOE y Vox -con especial hincapié en estos últimos- porque su voto puede hacer que en La Rioja "acaben en un dos-dos y gane Sánchez".

Previamente, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, había llamado a votar al PP para "lograr la magia" de que el partido tenga tres diputados en el Congreso frente a los dos que cosechó en 2019.

