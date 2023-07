"Les obligamos a dar los indultos": Rufián revela en el debate a 7 el precio del apoyo de ERC a Sánchez

“Se les obligó a hacerlo, que nueve personas salieran de la cárcel”, respondió contundente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al portavoz del PSOE, Patxi López, para explicar por qué se concedieron los indultos a los condenados por el proceso independentista.

El portavoz socialista acababa de asegurar, por contra, que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar esos indultos y la reforma de los delitos de sedición y malversación buscaban acabar con la situación de conflicto en Cataluña. El propio presidente del Gobierno siempre ha sostenido que cambió de opinión al comprobar que esas decisiones pacificaban Cataluña.

“Es decir, que ustedes no cambiaron de opinión cuando nos mintieron, porque Rufián ha reconocido que ese era el precio para apoyarles y ustedes lo pagaron”, replicó inmediatamente Cuca Gamarra (PP), cogiendo el vuelo la frase de ERC para usarla en su favor.

Eso ha ocurrido en el debate a siete para las elecciones del 23 de julio, celebrado en RTVE, con la participación de Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (Bildu), con Xabier Fortes como moderador.

Fue un debate mucho más educado, ordenado y propositivo que el celebrado hace cuatro días con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, entre el portavoz del PSOE y la portavoz del PP la palabra más repetida fue “mentira”, como lo fue en el cara a cara.

Todos los participantes incluyeron sus propuestas en la discusión, salvo el socialista López, al que le correspondió la defensa de la gestión del Gobierno, casi frente a todos. También asumió una especie de segunda vuelta del debate cara a cara del lunes, e intentó rebatir algunas de las afirmaciones de la portavoz popular, con mayor agilidad que la que tuvo Sánchez.

Por ejemplo, a las insistentes acusaciones de Gamarra sobre la “ley del sólo sí es sí”, contestó: "El único terrorismo es el del machismo y ustedes pactan con quien lo niega”.

PP y Vox pugnaron y rivalizaron por ver quién presentaba un discurso de oposición a Sánchez más firme, y los socios de coalición y parlamentarios del Gobierno (Sumar, PNV, ERC y Bildu) intentaron equilibrar la defensa de los logros de la legislatura con la necesidad de diferenciarse del Ejecutivo.

“Se podía haber ido más lejos” y “ha faltado audacia y determinación”, ha asegurado Matute; “la Ley de vivienda nos costó sangre, sudor y lágrimas y se podría haber ido más lejos”, aseguró Rufián, muy duro contra el Gobierno por los muertos junto a la valla de Melilla.

Todos ellos, salvo el PNV, intentaron atacar al PP vinculándolo a Vox. Así, López usó reiteradamente la expresión “alianza de extrema derecha”, Vidal habló de “Abascal como vicepresidente de Feijóo” y Matutes de “derecha dura”.

"Frankenstein de 25 partidos"

Según Gamarra, “nos jugamos un Gobierno centrado o un Frankenstein de 25 partidos”.

El asunto al que más tiempo dedicó Gamarra fue el de la ley del “sólo sí es sí”, para decir a López que “fueron advertidos” de los problemas de la ley, pero “les importaba más la paz del Consejo de Ministros que las mujeres”

Hablo de los okupas, de lo que considera mala situación de la economía real y del pacto de Sánchez con Bruselas para implantar peajes en las autovías, tras admitirlo hoy el responsable de la Dirección general de Tráfico, Pere Navarro.

Coincidió básicamente con Vox en los temas que incluyó, salvo en la migración o la política territorial, porque Espinosa de los Monteros reiteró que su partido quiere suprimir las comunidades autónomas.

Respecto a los pactos, Gamarra pidió una "mayoría contundente" y aseguró que gobernarán en solitario, y se ha referido a su decisión de dar ayuntamientos como Barcelona y Vitoria a los socialistas.

López cuestionó duramente los acuerdos del PP con Vox que incluyen referencias a la violencia machista. “Ustedes están pagando el precio de nuestros derechos para llegar al poder”, dijo.

El socialista ha negado con un monosílabo, a preguntas de Rufián, que el PSOE vaya a permitir con su abstención que gobierne Feijóo.

Y el portavoz del PNV aseguró que no apoyarán a Feijóo porque “con los pactos con Vox ya han rebasado la línea roja”.

Los momentos más tensos fueron los que incluyeron referencias a ETA. Por ejemplo, Gamarra acusó al PSOE de “tratar con delicadeza a Bildu” y López se mostró duro contra “los que sacan a pasear a la organización terrorista”.

El portavoz de Vox acusó directamente al portavoz de Bildu de ser el “brazo político de ETA” y preguntó directamente a Matute: “¿Dónde estaba cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco?”.

El portavoz de Bildu respondió: “Yo me encontraba en una vigilia en Ermua pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco la noche previa a que le asesinaran. Yo no sé dónde estabas tú”. No hubo respuesta.

