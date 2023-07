Tellado: "La mayoría absoluta es posible, con 40 escaños más que el PSOE el PP podría gobernar solo"

Miguel Tellado Filgueira (Ferrol, 21 de febrero de 1974) lleva en sus entrañas todos los entresijos del Partido Popular. En los despachos de la planta noble de Génova 13 ya le han un puesto apodo: es el Señor Lobo. Para el común de los mortales: vicesecretario de Organización y coordinador electoral de la campaña del 23-J.

Lleva más de una década al lado de Alberto Núñez Feijóo. En Galicia, tenía el control del PP gallego como secretario general. El papel que ahora desempeña no dista mucho de aquél: es el encargado de cerrar los congresos territoriales, supervisa la elaboración de las listas electorales y hasta negocia con Vox los pactos autonómicos.

Aunque, como buen orgánico y persona con lealtad ciega al líder, bunkeriza la información en una botella cerrada por un tapón de acero. Y no derrama ni una gota. Tampoco permite que le salgan grietas. Por más que uno agita y agita esa botella, no consigue que brote ni una burbuja. No hay duda: está bien adiestrado.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL este sábado, su mano fue determinante en el golpe de timón que el candidato popular a la presidencia del Gobierno dio a la estrategia política del partido cuando el pasado miércoles se acumulaba el ruido. En cuestión de horas, se cerraron tres frentes: el gobierno en solitario de Baleares, la polémica por el sueldo de Feijóo y los debates electorales.

El viernes, llegó el desenredo definitivo. Por obra y gracia de María Guardiola. Y de Tellado, que no lo pregona... pero tampoco lo niega. El fuego que más quebraderos de cabeza había dado a los populares en las últimas semanas quedó definitivamente extinguido con la noticia de que habrá un gobierno de coalición con Vox.

María Guardiola se comprometió a no gobernar con Vox. Ahora el PP va a gobernar en coalición Extremadura. ¿Ha mentido María Guardiola o ha cambiado de opinión?

María se presentó en este proceso electoral con una campaña que se llamaba Habla Extremadura. Estuvo meses recorriendo la región, escuchando a toda una comunidad que quería cambio. Después de tantos años de gobiernos socialistas que habían lastrado el desarrollo de Extremadura, el pasado 28-M los extremeños hablaron y dejaron claro que había una mayoría que pedía un cambio y que sólo podía venir de la mano del PP y algún acuerdo con Vox.

Antes de la cita electoral, ella explicitó abiertamente su deseo de gobernar en solitario. Lamentablemente, los resultados no facilitaron esa posibilidad. Creo que ha asumido el mandato ciudadano, ha hecho un ejercicio de responsabilidad. El cambio sólo era posible a través de un acuerdo incorporando a Vox a un gobierno autonómico.

¿Qué futuro le augura a Guardiola?

Va a ser una gran presidenta. Primero, porque conoce mejor que nadie la región, lo que los extremeños desean de cara al futuro. Y creo que va a asumir el reto de convertir Extremadura en una comunidad de primera que no tenga que mirar con envidia a otras regiones de nuestro país.

En este caso, pesan las palabras. El propio Feijóo dijo que los principios del PP eran que Vox no estaba en condiciones de entrar en la Junta con un 8% de los votos.

La clave es que María Guardiola no ha renunciado a absolutamente nada para llegar a un acuerdo. El texto suscrito entre las dos formaciones políticas, en ningún caso supone renunciar a nuestros principios. Ésa es la gran diferencia con respecto a cualquier otro acuerdo de los que está protagonizando Pedro Sánchez que, a lo largo de los últimos años, lo que ha hecho es ejecutar la hoja de ruta de los radicales de Podemos, ERC y Bildu.

Usted ha tenido un papel protagonista en la negociación extremeña, hablando con Kiko Méndez Monasterio. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Nosotros hemos dado libertad a nuestros barones para liderar las conversaciones y negociaciones con todo tipo de partidos. También hay que decirlo, porque nosotros hemos alcanzado acuerdos con Coalición Canaria para cogobernar las Islas Canarias y con el PRC para permitir un gobierno del cambio en Cantabria.

No me negará que ha tenido que ver en el acuerdo que se ha firmado en Extremadura.

Es evidente que tenemos relaciones con todos los partidos y, por lo tanto, hay conversaciones siempre con responsables de otros partidos. Pero el acuerdo entre el PP de Extremadura y Vox Extremadura se ha firmado en Extremadura y lo han alcanzado nuestros líderes tanto del Partido Popular como de Vox.

En la dirección del PP ha habido un cambio sustancial con respecto a lo que pasaba en anteriores etapas con los pactos. Tras el ruido generado, ¿se arrepienten de no haber marcado directrices comunes?

Bueno, ha habido directrices claras y eso está hablado y consensuado en el seno de nuestro partido. Nosotros creemos que allí donde el PP necesitaba el sí de Vox de cualquier otro partido para la investidura, es evidente que había que abrirse a la posibilidad de que se entrase en esos gobiernos. Y allí donde lo que necesitábamos era una abstención, lo lógico es que eso no tuviese el mismo coste que votar a favor de nuestro candidato.

Como, por ejemplo, en la Región de Murcia.

Nadie entendería, cuando se celebre la sesión de investidura del presidente Fernando López Miras, que Vox no sólo no vote a nuestro candidato, sino que se plantee la posibilidad de votar con la izquierda para impedir que el que ha ganado las elecciones con un 43% de los votos no pueda gobernar una comunidad.

"Nadie entendería que Vox se plantee la posibilidad de votar con la izquierda en la investidura de López Miras"

Nuestro objetivo es garantizar la gobernabilidad de los territorios y, si somos capaces de llegar a acuerdos con partidos constitucionalistas para conseguirlo, estamos obligados a dialogar, consensuar y llegar a acuerdos en aras de hacer que las instituciones funcionen. Nadie entendería que jugásemos al bloqueo.

Pedro Sánchez dijo el otro día que Yolanda Díaz no tenía ni color con Santiago Abascal. Para usted, ¿qué es Vox?

Es un partido que compite con el PP en el ámbito del centro derecha y nosotros respetamos profundamente a todos los partidos constitucionalistas. Nosotros nos presentamos a estas elecciones para ganar y gobernar en solitario. Y lo decimos abiertamente. Es verdad que Pedro Sánchez no puede tener la misma ambición porque sabe que de tanto enfrentar a la sociedad española, es muy difícil que pueda ganar. Su aspiración es perder y, aún así, seguir gobernando.

Pero, ¿usted cree que Vox es extrema derecha?

Es Vox quien tiene que autodefinirse. Yo sé qué es el PP. Somos partidos distintos, con idearios distintos y con planteamientos completamente distintos. Nos presentamos para ganar, construir una gran mayoría social y una política que nos permita avanzar. Es verdad que las aspiraciones de otros partidos son mucho menores. Lo que quieren es tener una representación parlamentaria determinada para poder influir.

En caso de que Feijóo gane el 23-J pero no tenga una mayoría suficiente, ¿qué va a hacer?

No me gusta posicionarme sobre hipótesis, pero sí sobre cuáles son nuestros objetivos electorales. Hay partidos que se presentan a perder y, aún así, a ver si suman. Nosotros nos presentamos para ganar y no depender de nadie más que del voto de los españoles. Hay gente que dice que el PP tiene muy difícil obtener una mayoría absoluta. Pues ya veremos. Dejemos que la gente hable. A día de hoy ni las urnas están instaladas ni hay un voto dentro de ellas.

Hay gente que puede decir que es muy difícil conseguir una mayoría absoluta. Nosotros les decimos que no. Es posible. Con un número importante de escaños y una diferencia de probablemente más de 40 escaños con respecto al PSOE, el PP podría gobernar en solitario. También decían que era imposible una mayoría absoluta en Andalucía y la conseguimos. Y en la Comunidad de Madrid o en La Rioja y las dos las hemos conseguido el 28-M. Hay una pulsión de cambio que se manifestó entonces.

Precisamente el 28-M, buena parte del éxito de su partido tuvo que ver con el trasvase de votantes de centroizquierda. ¿No temen una desmovilización ahí por los pactos autonómicos?

Todas las encuestas de nuestro país, incluso las que hace el señor Tezanos, indican que hay una transferencia clara de voto del PSOE al PP. Cada vez son más los socialistas que no reconocen a Pedro Sánchez en su propio partido. Por eso nosotros hablamos tanto de sanchismo, es el propio Sánchez quien ha traicionado a España durante estos cuatro años, haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer.

A quien más ha traicionado ha sido a sus votantes, por eso las encuestas hablan de un trasvase nada despreciable. Ojo, hoy vemos a un Pedro Sánchez que trata de rehabilitarse a sí mismo, pero no lo consigue porque hay personas que por una vez dicen la verdad: el señor Otegi, Pere Aragonés y Yolanda Díaz. Reconocen que tienen una hoja de ruta para modificar la España territorial que hoy conocemos. Tengo que concluir que Sánchez es una amenaza para la integridad territorial de nuestro país.

Rufián, sobre el referéndum, dijo hace poco que "Sánchez no es que mienta o cambie de opinión, es que ERC le obliga".

Los propios socios le recuerdan que es un mentiroso compulsivo, que cada vez que tiene un micrófono, una cámara de televisión encendida, se ve obligado a mentir y a enmendarse a sí mismo para mantener la mentira un tiempo más.

"El 23-J tenemos la oportunidad de dar carpetazo a cuatro años que han sido tremendos para la historia de España"

Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta: sus únicas posibilidades de seguir en el Gobierno son pactar con ERC, Bildu y Podemos. España no resistiría cuatro años más de eso. Tenemos una oportunidad el 23-J de acabar con esta pesadilla, dar carpetazo a cuatro años que han sido tremendos para la historia de España y empezar una nueva etapa de cambio.

Quería preguntar por un asunto que dio mucho de qué hablar la semana pasada: el sueldo de Feijóo: ¿por qué se tardó tanto en dar a conocer lo que recibe del partido?

Hemos visto a un presidente del Senado ejercer de líder del PSOE, intentando hacer política y utilizar una institución para atacar a un candidato. Alberto Núñez Feijóo sólo tiene un salario y esa nómina es la del Senado y lo que recibe del partido es para gastos de representación.

La polémica esconde las ganas del PSOE de convertir la campaña electoral en una especie de bronca continuada, conflictiva, embarrar el campo de fútbol. Nosotros, desde luego, no vamos a entrar en eso. Vamos a explicarle a la ciudadanía que queremos que todo el mundo vote el 23-J, a pesar de que Sánchez ha convocado en una fecha muy difícil. Vamos a apelar al voto del cambio.

Otro tema que, hablando de lío y confrontación, estuvo presente la semana pasada fue el de los debates. ¿Por qué rehúsan el debate a cuatro de RTVE?

Es una trampa que se plantea desde RTVE para falsear la realidad de nuestro país. Lo que hemos dicho es que el PP acudirá si se organiza el debate a siete, donde no sólo tienen que estar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sino también ERC, Bildu y PNV, los socios de Pedro Sánchez en esta legislatura.

¿Qué problema tiene Pedro Sánchez para no querer debatir con todos ellos en el mismo plató de televisión? ¿Por qué se empeña en ocultar a los que han sido sus socios durante estos cuatro años? ¿Por qué no podemos debatir en la misma mesa con Pedro Sánchez, con el señor Otegi o los representantes de ERC? ¿Qué miedo tiene? Pedro Sánchez quiere debatir solos porque sabe que él puede mentir durante hora y media, pero Otegi o el representante de ERC, dirán la verdad de lo que pretenden y proponen.

Usted, que conoce a Alberto Núñez Feijóo desde hace mucho tiempo, ¿cree que desvelará el nombre de su ministro de Economía antes de que termine la campaña?

Hay que respetar a los votantes y los tiempos. Hablar de un futuro gobierno cuando no sabemos el resultado electoral, es adelantarse a las circunstancias. Feijóo es un líder político predecible, como dice, con una trazabilidad a sus espaldas: acumula 14 años de gestión como presidente de la Xunta. Tiene un currículum de gestión que puede superar el de los 22 ministros y Sánchez juntos. Cuando llegue el momento procesal oportuno, presentará su equipo de gobierno.

Bueno, le voy a pedir una quiniela: ¿a quién ve como vicepresidenta? Mucha gente señala a Cuca Gamarra.

La conformación del próximo Gobierno es una responsabilidad indelegable del próximo presidente del Gobierno.

Venga, que es una quiniela.

Me parece un poco frívolo y, por lo tanto, no me gustaría caer en ese ejercicio que le corresponde al próximo presidente del Gobierno. Lo que estoy seguro es que Feijóo hará su propio gobierno con las manos limpias y sin ningún tipo de ataduras. Lo digo porque Pedro Sánchez tuvo que nombrar a quien Pablo Iglesias le dijo. Es bueno para nuestro país que sea el presidente quien forme su gabinete y su equipo, sin ninguna presión ni atadura.

¿Pero sería una buena vicepresidenta?

Estoy seguro.

