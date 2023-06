Sumar acusa al PSOE de "proteger el rentismo" por eliminar las prórrogas de contratos de alquiler

La portavoz de Vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, ha evidenciado la primera gran fractura entre la coalición de izquierdas y el PSOE, al que ha acusado de "proteger el rentismo". La parte socialista del Gobierno decidió dejar fuera del último decreto de medidas anticrisis la prórroga de los contratos de alquiler durante 6 meses, que era uno de los puntos pendientes en el Consejo de Ministros de este martes.

Jacinto, que fue nombrada portavoz de Sumar la semana pasada, fue la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante las elecciones del 28-M, además de una de las únicas dirigentes moradas que siempre mantuvo una buena relación con Yolanda Díaz incluso en los peores momentos de negociación con los morados. Ahora, como responsable de vivienda, su palabra es la de la vicepresidenta.

"Indignante es poco", ha asegurado la excandidata madrileña en un hilo de Twitter. "Esta era una medida que permitía que los inquilinos no sufrieran subidas abusivas y por tanto elegir entre asumir la subida o irse. No hay justificación para no prorrogarla", ha señalado.

La parte socialista del Gobierno acaba de tumbar la medida que permitía prorrogar los contratos de alquiler durante 6 meses que evitaba subidas abusivas de precios y desahucios.



Una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler.



Indignante es poco. — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) June 27, 2023

Jacinto, que fue abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) antes de dar el salto a la política, asegura que el desaire del PSOE con los contratos de alquiler "causará estragos en miles de personas". Fue repescada por Díaz la semana pasada como el último fichaje de su politburó particular.

Ahora, al decaer la renovación automática del alquiler de vivienda, los arrendadores podrán cambiar las condiciones y precios de los contratos de alquiler que expiren después del 1 de julio. Después de varias semanas de presiones por parte del socio minoritario, desde Unidas Podemos lamentan que se haga caer una medida "para renovar contratos sin sufrir subidas en un contexto tan inflacionario".

En cambio, y contra todo pronóstico, el PSOE sí ha aceptado prorrogar las medidas antidesahucios sin alternativa habitacional. Según señalan fuentes gubernamentales, el tope a las subidas del alquiler vinculadas al IPC se seguirá manteniendo en el 2% actual, todo esto hasta 2024. El resto de grandes medidas que expiran a finales de junio, como la rebaja del IVA a los alimentos o la bonificación del transporte público, también se prorrogarán hasta final de año.

El último decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania fue aprobado antes del fin del año pasado y convalidado por el Congreso en enero de 2023, con la abstención de PP y Vox. El que se aprueba hoy también ha incluido algunos apartados de la Ley de Familias de Ione Belarra, que decayó con el adelanto electoral.

El paquete incluía medidas como la prórroga extraordinaria durante seis meses de los contratos de alquiler que vencieran, la limitación al 2% de las subidas anuales de las cuotas o la puesta en marcha de un cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales, todas ellas destinadas a sufragar al menos una parte de los costes ocasionados a las familias por la elevada inflación.

