Feijóo anuncia a RTVE que no irá al 'cara a cara' con Sánchez el 4 de julio: "No confío en su neutralidad"

La dirección nacional del PP ha comunicado a RTVE que Alberto Núñez Feijóo no tiene intención de acudir al cara a cara con el presidente Pedro Sánchez que el canal público había programado para el próximo 4 de julio, porque la negociación con el PSOE para acordar la celebración de los debates electorales está rota.

En un correo electrónico enviado a la dirección de RTVE, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, recalca además que su partido no confía en la "neutralidad" del ente público, al que acusa de ponerse al servicio de la "estrategia de campaña del PSOE".

González Pons recuerda en su misiva dirigida a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, que el PP emplazó al PSOE a sentarse a negociar la celebración de debates electorales. Sin embargo, "el PSOE optó por no acudir rompiendo la negociación".

Pese a ello, el PP recibió el lunes un escrito del director de los servicios informativos de RTVE instando a Alberto Feijóo a acudir a sus estudios el 4 de julio, para enfrentarse a un debate cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No, no vamos a acudir", replica González Pons a este ofrecimiento, "¿por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar".

Esteban González Pons se expresa en términos aún más duros en su email dirigido a la presidenta de RTVE: "Aprovecho para reiterarle que, dado que no confiamos en su neutralidad, consideramos la carta conminatoria de ayer como una prueba más de su parcialidad".

Y a continuación recuerda que, a la hora de organizar los debates electorales entre los distintos candidatos, tendrá que pronunciarse la Junta Electoral Central.

"Estaremos pendientes, con la Junta Electoral", añade González Pons, "de lo que esa televisión, pagada con los impuestos de los españoles, vaya a hacer con los debates en esta campaña. Lo que hoy se ha intentado hacer, por ejemplo, es una burda utilización de la pública por el partido del Gobierno".

El presidente Pedro Sánchez anunció el pasado día 5 su intención de celebrar hasta seis debates cara a cara con Feijóo hasta el día de las elecciones. En varios actos, Sánchez ha retado al líder del PP a aceptar ese desafío: "La democracia son propuestas y no insultos, y aquel que no quiera debatir, no merece la confianza de la gente".

Sin embargo, el PP envió la semana pasada una misiva a Ferraz, en la que pide a los socialistas que aclaren con qué candidato de las dos corrientes del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez (PSOE) o Yolanda Díaz (Sumar) debe debatir Feijóo.

En caso de que no haya acuerdo sobre este extremo, Feijóo se muestra dispuesto a celebrar un debate a tres con ambos, en el que intentaría explotar las contradicciones existentes en el seno del Gobierno de coalición.

