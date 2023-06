Sumar propondrá a la Junta Electoral que el 23-J se pueda votar hasta las 22 horas por el calor

Yolanda Díaz está preocupada con que la gente vaya a votar el próximo 23-J y, por ello, pide ampliar los horarios de las mesas electorales. Las encuestas no dejan de repetir que Sumar, la coalición con la que se presenta a las elecciones generales, sube semana a semana y podría disputarle el tercer puesto a Vox... si es que la participación acompaña.

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes que la formación propondrá a la Junta Electoral Central que se pueda votar hasta las 22.00 de la noche (y no las 20.00 horas, como es habitual) para evitar las horas más calor. Los motivos, asegura el dirigente de los comunes, son ampliar el margen de participación y garantizar la seguridad en los colegios electorales, que en algunos casos superarán los 40 grados el 23 de julio.

La coalición mandará una lista de propuestas para, en palabras del eurodiputado, "que haya condiciones adecuadas para los votantes y los que estén en las mesas electorales". Entre ellas se incluirá garantizar las sombras en todos los puntos de votación (para evitar colas al sol); que las personas vulnerables y mayores puedan entrar directas; la presencia de agua y "buenas condiciones climáticas" en las mesas electorales; y ampliar los horarios de votación.

[Sánchez recorta medio punto pero Feijóo le aventaja en 44 escaños a sólo un mes del 23-J]

"La LOREG [Ley electoral] marca los horarios de una manera explícita, pero da cierta discrecionalidad a la Junta Electoral para ampliarlos", ha señalado Urtasun en la primera rueda de prensa oficial de Sumar en el Espacio Larra de Madrid. Eso sí, la ampliación del horario debería compensarse económicamente a todos los miembros de las mesas electorales.

En este punto, el portavoz ha llamado a que la JEC "debería ampliar los márgenes de votación hasta las diez de la noche" para que, el que quiera votar y no pueda hacerlo en temperaturas extremas, pueda hacerlo.

"El estatuto andaluz, por ejemplo, prohíbe ejercer votaciones al Parlamento autonómico [en ciertas circunstancias] por condiciones climáticas", ha explicado, sin entender por qué esta medida no se extiende a todo el territorio nacional en riesgo por calor. "Creemos que deben darse condiciones imprescindibles", ha continuado.

[Yolanda Díaz se niega a ceder su silla a Sánchez en el cara a cara con Feijóo: "Tiene que ser plural"]

Fase ascendente

Sumar se ve "en fase ascendente" en las encuestas, un crecimiento que atribuyen tanto a la oferta política de Yolanda Díaz como a un proyecto "robusto, unitario y coherente" que es el único, a su juicio, que habla de los problemas reales de la gente.

Estas últimas semanas antes de las elecciones, dice Urtasun, "van a ser decisivas y nosotros tenemos la sensación que ahora que ya estamos plenamente en campaña, en los últimos días estamos en fase ascendente, cambiando el escenario. Esto, recalcan desde Sumar, implica también que Díaz debería estar en "todos" los debates electorales.

"El señor Feijóo se está escondiendo. Manda a sus segundos a criticar a Yolanda Díaz en las redes sociales y luego se niega a debatir. Esconderse de los debates electorales no es digno de quien quiere presidir el país", ha acusado Urtasun. "Que no tenga miedo a los debates a cuatro... No tiene sentido que el PP quiera esconder a Vox cuando está pactando con Vox en toda España".

Sigue los temas que te interesan